ماسكات مذهلة لتبييض البشرة الدهنية وتفتيح لونها درجتين في أسبوع واحد ومكونات طبيعية 100%

نقدم لكم ماسكات مذهلة لتبييض البشرة الدهنية، حيث تعاني أصحاب البشرة الدهنية من عدد كبير للغاية من المشكلات، ومن أهمها ظهور الحبوب والبثور التي ينتج عنها وجود بقع داكنة في البشرة، كما يتسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس في غمقان لون البشرة، مما يجعلهم يقومون بالبحث عن طريقة تبييض البشرة الدهنية بأمان تام في المنزل، وعلى الرغم من وجود الكثير من أنواع مستحضرات التجميل التي تدعي بأن نتيجتها مذهلة للغاية في تبييض البشرة وتوحيد لونها، إلا أنها في النهاية تتضمن على المواد الكيماوية الضارة للبشرة، وتعمل على إعطاء نتائج مؤقتة لها، ومع الوقت تزول وتعود كالسابق بالضبط.

ماسكات مذهلة لتبييض البشرة الدهنية

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة الدهنية، ومنها العديد من الماسكات المفيدة جداً من مواد طبيعية، والتي تتمثل في التالي:

ماسك الموز والشوفان لتفتيح لون البشرة

يعتبر ذلك الماسك من أهم الماسكات الطبيعية التي يمكنها تفتيح لون البشرة بفعالية وأمان، حيث أن الموز غني بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ومن أهمها البوتاسيوم وفيتامين ه وب وأ، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الدهون الموجودة فيها، وإضافة الحليب على الوصفة تساعد في ترطيب البشرة بفعالية تامة، ويمكننا إعداد الوصفة كما يلي:

نقوم بهرس حبة من الموز تماماً حتى تصبح ناعمة للغاية.

نضيف لها ملعقة كبيرة من اللبن السائل والتقليب جيداً، وملعقة من لبان الذكر.

وبعدها نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من الشوفان الناعم والتقليب تماماً.

يتم تطبيق الوصفة على البشرة النظيفة وفركها في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

تترك على البشرة لمدة 10 دقائق قبل أن غسل بالماء الفاتر.

ماسك الطماطم والشوفان لتوحيد لون البشرة

يعتبر ذلك الماسك مفيد جداً للبشرة، ويعمل على امتصاص الدهون المتراكمة تحت الجلد، والتي تتسبب في ظهور الحبوب والبثور والسوداء، ويمكننا إعداد الوصفة كما يلي: