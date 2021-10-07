أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت زي الجاهزة تماماً والحصول عليها هشة وطرية

أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت نقدمها لكم، حيث تعتبر البيتزا من أشهر الأكلات على مستوى العالم التي يجبها الكبار والصغار، وتتميز بالمذاق اللذيذ وسهولة تناولها، وإمكانية تحضيرها بحشوات متنوعة ومختلفة تناسب جميع الأذواق، ولكنها تعتمد في تحضيرها على عجينة هشة وطرية وصلصة البيتزا وأنواع الجبن المستخدمة في الحشو، وأشهرها هي الجبنة الموزريلا، وسوف ننشر لكم في هذا المقال أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت للحصول على مذاق مثل المطاعم. أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت المقادير: 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في بولة نضع الخميرة والسكر والماء الدافئ، ونقلب المكونات حتى ذوبانها.

ثم نتركها جانباً حتى تتفاعل الخميرة وتتخمر ويتضاعف حجمها.

في وعاء واسع وكبير نقوم بوضع نصف كمية الدقيق ونضيف له الملح وزيت الزيتون.

ونبدأ في العجن، ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة والماء الفاتر، ونستمر في العجن جيداً.

بعد ذلك نضع الكمية الباقية من الدقيق، ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

في وعاء مدهون بالزيت، نضع العجينة ونغطيها جيداً، ونتركها في مكان دافئ لكي تتخمر.

وبالتالي تكون العجينة جاهزة لاستخدام أي حشوة بها، وإدخالها الفرن على حرارة عالية حتى تستوي. طريقة عمل عجينة بيتزا هشة بالزبادي طريقة عمل عجينة بيتزا هشة بالزبادي المقادير: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة. طريقة التحضير: نضع الخميرة والسكر في بولة صغيرة، ونضيف لهم كمية مناسبة من الماء الدافئ، ونقلب حتى تذوب المكونات، ونتركه جانباً حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء واسع نضع الدقيق المنخول، ونضيف الملح وزيت الزيتون والثوم البودرة، ونعجن المكونات.

بعد ذلك نضيف الزبادي وخليط الخميرة والماء الفاتر، ونعجن باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نغطيها ونتركها جانباً في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. الوسوم

أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت نقدمها لكم، حيث تعتبر البيتزا من أشهر الأكلات على مستوى العالم التي يجبها الكبار والصغار، وتتميز بالمذاق اللذيذ وسهولة تناولها، وإمكانية تحضيرها بحشوات متنوعة ومختلفة تناسب جميع الأذواق، ولكنها تعتمد في تحضيرها على عجينة هشة وطرية وصلصة البيتزا وأنواع الجبن المستخدمة في الحشو، وأشهرها هي الجبنة الموزريلا، وسوف ننشر لكم في هذا المقال أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت للحصول على مذاق مثل المطاعم. أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في البيت المقادير: 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في بولة نضع الخميرة والسكر والماء الدافئ، ونقلب المكونات حتى ذوبانها.

ثم نتركها جانباً حتى تتفاعل الخميرة وتتخمر ويتضاعف حجمها.

في وعاء واسع وكبير نقوم بوضع نصف كمية الدقيق ونضيف له الملح وزيت الزيتون.

ونبدأ في العجن، ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة والماء الفاتر، ونستمر في العجن جيداً.

بعد ذلك نضع الكمية الباقية من الدقيق، ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

في وعاء مدهون بالزيت، نضع العجينة ونغطيها جيداً، ونتركها في مكان دافئ لكي تتخمر.

وبالتالي تكون العجينة جاهزة لاستخدام أي حشوة بها، وإدخالها الفرن على حرارة عالية حتى تستوي. طريقة عمل عجينة بيتزا هشة بالزبادي طريقة عمل عجينة بيتزا هشة بالزبادي المقادير: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة. طريقة التحضير: نضع الخميرة والسكر في بولة صغيرة، ونضيف لهم كمية مناسبة من الماء الدافئ، ونقلب حتى تذوب المكونات، ونتركه جانباً حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء واسع نضع الدقيق المنخول، ونضيف الملح وزيت الزيتون والثوم البودرة، ونعجن المكونات.

بعد ذلك نضيف الزبادي وخليط الخميرة والماء الفاتر، ونعجن باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نغطيها ونتركها جانباً في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

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