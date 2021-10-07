بدون ليزر.. معجزة الملح في إزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور بدون ألم في دقائق معدودة

معجزة الملح في إزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور، إزالة شعر الوجه والجسم بالملح تعد وصفة من الوصفات الجديرة بالذكر حيث يعتبر الملح من بين أقوى المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم بإدخالها في وصفات مميزة تعمل على الإزالة التامة للشعر من أي جزء من أجزاء الجلد سواء الجسم، أو الوجه، وفيما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي تساعد على عمل أفضل وصفات الملح لإزالة الشعر، كما سنوضح من خلال الفقرات الآتية على الطريقة التي من خلالها يسهل المزج ما بين مختلف المكونات وعمل وصفة ممتازة لإزالة الشعر.

معجزة الملح في إزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور

إزالة شعر الوجه والجسم بالملح من الممكن أن تتم وبكل سهولة من خلال المزج ما بين كل المكونات التي تلزم لربط الملح ومزجه مع مقادير متميزة تستطيع الجذب للشعر من الجذور، كما أن الوصفة تعد ممتازة في النزع للشعر سواء من الوجه، أو من سائر أنحاء البشرة، والجلد ومناطق الجسم حيث أن الخليط لا يتسبب في إحداث أي أثر من الآثار الجانبية على الجلد كما أنه تحتوي على مواد مرطبة تحقق الرطوبة للبشرة.

مكونات إزالة شعر الوجه والجسم بالملح

من بين أهم مكونات تلك الخلطة المتميزة ما يلي في النقاط المحددة الآتية:

ملعقة ملح.

ملعقة خل.

ملعقة بودرة حمص.

ملعقة زيت زيتون.

بيكربونات صوديوم.

زيت لوز.

القليل من النشا.

ماء ورد.

فيتامين إي.

كيف يمكن التحضير لتلك الخلطة المتميزة

إزالة شعر الوجه والجسم بالملح من الممكن أن نحققها من خلال عمل وصفتها الممتازة والتي تكون من خلال المزج ما بين الملح مع الخل وماء الورد، وبعدها نضيف الزيوت وكل النشاء مع بودرة الحمص، ومع التقليب المستمر لكل المكونات نحصل على الوصفة المميزة والتي تزيل الشعر بكفاءة بمجرد تطبيقها مدة لا تزيد عن ربع ساعة، ومع الجذب لها عكس الاتجاه للشعر يتم التخلص من الشعر، وتعد تلك الوصفة ليست فقط مزيلة للشعر وإنما تعمل على التحقيق للنضارة وتزيد من قابلية تجديد الجلد وتزيل البقع الداكنة مع تكرار الاستعمال.