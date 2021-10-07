اعملي الكيكة الباردة بدون بيض وبدون فرن بكل سهولة وبمكونات بسيطة

تعتبر كيكة البسكويت البارد من أكثر الحلويات التي يقبل الكثيرين على تناولها بالتحديد في وجبة الإفطار، فأصبحت من أشهر الحلويات العصرية التي تم تناولها بكثرة في الجلسات العائلية ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور التالية طريقة تحضير كيكة البسكويت البارد. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة البسكويت البارد: علبة من البسكويت.

خمسة أكواب من الحليب.

خمسة ملاعق من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت البارد: الحصول على إناء ويتم وضع فيه الحليب والكاكاو ويتم خلطهم باستخدام الخفاقة اليدوية لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض. القيام بوضع الإناء على النار وتركه لحين أن يسخن الخليط بعد ذلك يتم إضافة النوتيلا والزبدة. ويتم التحريك جيدا لحين أن تختلط النوتيلا مع باقي المكونات ويتم إذابة الزبدة بصورة تامة لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي. يتم وضع طبقة من البسكويت في صينية ثم طبقة من الكريمة ثم طبقة من البسكويت. ثم طبقة من الخليط ويتم تكرار العملية لحين أن تنتهي كافة الكمية. يتم وضع كيكة البسكويت في الثلاجة لمدة ساعتين وتركها لحين أن تبرد الطبقات. يتم إخراج الكيك من الثلاجة وتزينه ببودرة الشوكولاتة مع جوز الهند ويتم تقديمها وتقديمها وبالهناء عليكم. طريقة عمل كيكة البسكويت طريقة عمل كيكة البسكويت المقادير: كأسان ونصف من البسكويت الطحون.

نصف كأس من الحليب.

نصف كأس ن السكر.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير الصوص ربع كأس من حليب البودرة.

ربع كأس من السكر من البودرة.

250 جرام من القشدة.

ربع كأس من الجبن كريمي.

ملعقة صغرة من الفانيليا. طريقة التحضير القيام بتسخين الفرن، ثم القيام بدهن قالب الكيك بالزبدة. خلط البيض مع السكر والفانيليا والحليب والبسكويت والبيكنج بودر. يتم توزيع الخليط في القالب وإدخاله إلى الفرن، الحصول على إناء وخلط فيه السكر والحليب والجبن والفانيليا والقشدة بالخفاق الكهربائي. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر كيكة البسكويت البارد من أكثر الحلويات التي يقبل الكثيرين على تناولها بالتحديد في وجبة الإفطار، فأصبحت من أشهر الحلويات العصرية التي تم تناولها بكثرة في الجلسات العائلية ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور التالية طريقة تحضير كيكة البسكويت البارد. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيكة البسكويت البارد: علبة من البسكويت.

خمسة أكواب من الحليب.

خمسة ملاعق من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت البارد: الحصول على إناء ويتم وضع فيه الحليب والكاكاو ويتم خلطهم باستخدام الخفاقة اليدوية لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض. القيام بوضع الإناء على النار وتركه لحين أن يسخن الخليط بعد ذلك يتم إضافة النوتيلا والزبدة. ويتم التحريك جيدا لحين أن تختلط النوتيلا مع باقي المكونات ويتم إذابة الزبدة بصورة تامة لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي. يتم وضع طبقة من البسكويت في صينية ثم طبقة من الكريمة ثم طبقة من البسكويت. ثم طبقة من الخليط ويتم تكرار العملية لحين أن تنتهي كافة الكمية. يتم وضع كيكة البسكويت في الثلاجة لمدة ساعتين وتركها لحين أن تبرد الطبقات. يتم إخراج الكيك من الثلاجة وتزينه ببودرة الشوكولاتة مع جوز الهند ويتم تقديمها وتقديمها وبالهناء عليكم. طريقة عمل كيكة البسكويت طريقة عمل كيكة البسكويت المقادير: كأسان ونصف من البسكويت الطحون.

نصف كأس من الحليب.

نصف كأس ن السكر.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير الصوص ربع كأس من حليب البودرة.

ربع كأس من السكر من البودرة.

250 جرام من القشدة.

ربع كأس من الجبن كريمي.

ملعقة صغرة من الفانيليا. طريقة التحضير القيام بتسخين الفرن، ثم القيام بدهن قالب الكيك بالزبدة. خلط البيض مع السكر والفانيليا والحليب والبسكويت والبيكنج بودر. يتم توزيع الخليط في القالب وإدخاله إلى الفرن، الحصول على إناء وخلط فيه السكر والحليب والجبن والفانيليا والقشدة بالخفاق الكهربائي. طريقة التحضير

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