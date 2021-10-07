زي كفتة الحاتي طريقة عمل الكفتة في الفرن خطوة بخطوة لأسهل وأسرع غداء

تعتبر الكفتة من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويرجع ذلك إلى سهولة تناولها وتحضيرها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة في الفرن، والتي تعد من أسهل طرق تحضير الكفتة، ويمكنكم تجهيزها بالشكل المرغوب به سواء كان أصابع أو كرات، ويمكنكم الاعتماد عليها في العزومات لأنها لا تحتاج إلى وقت كبير، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم. طريقة عمل الكفتة في الفرن طريقة عمل الكفتة في الفرن المقادير: كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين مفرومتين.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة ونصف كبيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في بولة كبيرة نقوم بوضع اللحمة المفرومة، وبعد ذلك نضيف لها البصل المبشور وزيت الزيتون.

نعجن المكونات مع بعضها جيداً باليدين.

ثم نقوم برش الملح والفلفل الأسود والبهارات إلى الخليط، ونقلب بشكل جيد للحصول على عجينة متجانسة.

نقوم بتشكيل الكفتة بعد ذلك إلى الشكل المرغوب به، ونضعها في صينية مدهونة بالزيت من قبل.

ندخل الكفتة إلى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم نخرجها ونقلبها على الناحية الأخرى، وندخلها 10 دقائق أخرى، وبعد أن تستوي، تصبح جاهزة للتقديم على السفرة مع الطحينة والبطاطس المقلية. طريقة عمل الكفتة بالبطاطس في الفرن طريقة عمل الكفتة بالبطاطس في الفرن المقادير: نصف كيلو من اللحمة المفرومة مع بصل وبقدونس.

ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق القرفة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة نشا.

4 حبات من البطاطس بدون قشر، ومقطعة إلى شرائح.

كوب ونصف كوب من الطحينة.

2 كوب من الماء.

3 ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير ليمون.

نصف ملعقة من الملح. طريقة التحضير: نقوم بخلط اللحمة مع الملح والبهارات والنشا.

نقوم بتشكيلها بعد ذلك إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

نضعها في صينية مدهونة زيت، وندخلها الفرن حتى تستوي.

نقوم بقلي البطاطس ونتركها جانباً.

نخلط الزبادي مع الطحينة ونضيف له الماء والملح والليمون.

نضع الكفتة في صينية وفوقها البطاطس، ثم نصب عليها صلصة الطحينة، وندخلها الفرن. الوسوم

تعتبر الكفتة من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، ويرجع ذلك إلى سهولة تناولها وتحضيرها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة في الفرن، والتي تعد من أسهل طرق تحضير الكفتة، ويمكنكم تجهيزها بالشكل المرغوب به سواء كان أصابع أو كرات، ويمكنكم الاعتماد عليها في العزومات لأنها لا تحتاج إلى وقت كبير، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم. طريقة عمل الكفتة في الفرن طريقة عمل الكفتة في الفرن المقادير: كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين مفرومتين.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة ونصف كبيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في بولة كبيرة نقوم بوضع اللحمة المفرومة، وبعد ذلك نضيف لها البصل المبشور وزيت الزيتون.

نعجن المكونات مع بعضها جيداً باليدين.

ثم نقوم برش الملح والفلفل الأسود والبهارات إلى الخليط، ونقلب بشكل جيد للحصول على عجينة متجانسة.

نقوم بتشكيل الكفتة بعد ذلك إلى الشكل المرغوب به، ونضعها في صينية مدهونة بالزيت من قبل.

ندخل الكفتة إلى الفرن لمدة 10 دقائق، ثم نخرجها ونقلبها على الناحية الأخرى، وندخلها 10 دقائق أخرى، وبعد أن تستوي، تصبح جاهزة للتقديم على السفرة مع الطحينة والبطاطس المقلية. طريقة عمل الكفتة بالبطاطس في الفرن طريقة عمل الكفتة بالبطاطس في الفرن المقادير: نصف كيلو من اللحمة المفرومة مع بصل وبقدونس.

ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق القرفة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة نشا.

4 حبات من البطاطس بدون قشر، ومقطعة إلى شرائح.

كوب ونصف كوب من الطحينة.

2 كوب من الماء.

3 ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير ليمون.

نصف ملعقة من الملح. طريقة التحضير: نقوم بخلط اللحمة مع الملح والبهارات والنشا.

نقوم بتشكيلها بعد ذلك إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

نضعها في صينية مدهونة زيت، وندخلها الفرن حتى تستوي.

نقوم بقلي البطاطس ونتركها جانباً.

نخلط الزبادي مع الطحينة ونضيف له الماء والملح والليمون.

نضع الكفتة في صينية وفوقها البطاطس، ثم نصب عليها صلصة الطحينة، وندخلها الفرن.

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