سمبوسك بالموتزاريلا والزعتر والسمسم ألذ وصفة لكل الوجبات

تعد وصفة سمبوسك بالموتزاريلا من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير السمبوسة بها فبدلاً من حشوها باللحم أو الدجاج التقليدي يمكنك حشهوها بحشو الجبن المميز ونكهة الزعتر التي تجعل الطعم لا يقاوم، جربي تحضير تلك الأكلة في منزلك واستمتعي بها مع الاصدقاء والعائلة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الخطوات والمقادير المطلوبة.

سمبوسك بالموتزاريلا

اصنعي ألذ سمبوسك وقدميها لأسرتك على الغداء بجانب الأصناف الأخرى أو كوجبة خفيفة في العشاء.

عبوة واحدة من عجين السمبوسك الجاهز.

كوبان من جبن موتزاريلا مبشورة ناعم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

نصف كوب من أوراق الزعتر الأخضر الفريش المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع كوب من حبة البركة حسب الرغبة.

بيضة واحدة كبيرة.

ربع كوب من السمسم.

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

في وعاء حضري الحشو عن طريق بشر الجبنة الموتزاريلا جيداً في هذا الطبق. أضيفي زيت الزيتون والملح وقلبي. قومي بفرم الزعتر كامل حتى يصبح ناعم أو قطعيه بشكل ناعم للغاية بالسكين. أضيفي الزعتر للخليط وقلبي جيداً. أحضري لفائف السمبوسة وقطعي كل راق إلى شرائح متوسطة الحجم مناسبة. افردي شريحة السمبوسك وضعي فيه كمية من الحشو تعادل ملعقتان كبيرتان. قومي بطي العجينة حتى تكون مثلث مع الحرص على إحكام إغلاق الجاونب. كرري الخطوات مع كل كمية العجين حتى تنتهي منها ومن الحشو. في طبق قومي بخفق البيضة مع الفلفل الأاسود واللبن السائل. قومي بوضع قطعة من السمبوسك برفق في خليط البيض والحليب وقلبي حتى يغلفها. في وعاء ىخر قومي بخلط حبة البركة بالسمسم. بعد غمس السمبوسك في خليط البيض اغمسيه في السمسم وحبة البركة حتى يعلق عليها ويغلفها. كري ذلك مع كل القطع حتى تغلفيها تماماً. أحضري طاسة لا تلتصق وضعي بها كمية غزيرة من الزيت النباتي أو زيت الذرة. سخني الزيت على نار متوسطة وبعدها أضيفي السمبوسك. اقلي القطع في الزيت حتى تصبح ذهبية ثم ارفعيها وقدميها.

خطوات تحضير سمبوسك بالموتزاريلا: