طريقة عمل بسكويت القهوة الرائع بمذاق طيب وشكل رائع

يعتبر بسكويت القهوة ، من أفضل أنواع البسكويت والمخبوزات الغربية المقرمشة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، وهو من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يمكن تقديمه على وجبة الإفطار ويتم تشكيل هذا البسكويت على شكل حبات البن، لذا يمتاز بشكل ومذاق رائع، ويتكون البسكويت من القهوة التي تعد من العناصر الأساسية في تكوين البسكويت، والتي تمنحه طعم رائع ومذاق مميز، بالإضافة إلى كونها من أجمل المشروبات الساخنة الجميلة التي يتم تناولها في مختلف أنحاء العالم فهي لا غني عنها في الحياة اليومية، وتعتبر من المواد الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم وتقلل خطر الإصابة بالزهايمر ومرض السكري،ومن خلال موقع ثقفني، سوف نعرض لكم طريقة عمل بسكويت القهوة بأبسط طريقة مكونات عمل بسكويت القهوة 1 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. نصف كوب من الزبدة بحراره الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة ونصف من الحليب الساخن.

4 ملاعق كبيرة ممسوحة من النشا.

4 ملاعق كبيرة ممسوحة كاكاو خام غير محلي. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به القهوة، واللبن الساخن ونقلب جيداً ويترك جانباً ليبرد. نحضر طبق عميق ونضع به الزبدة ونخفق جيداً، ثم نضع سكر البودرة ونخفق بالمضرب اليدوي ثم نضع صفار البيضة، ونخلط حتي يتجانس الخليط ويصبح كريمي. ثم نقوم بصب خليط القهوة سريعة الذوبان والحليب على الخليط السابق، ونقلب حتى يمتزج الخليط تماماً. نضع خليط الدقيق والنشا والكاكاو، بالتدريج علي الخليط السابق ثم نقلب حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعم ومتجانس. نأخذ قطعة من العجين ويفرد علي شكل رول رفيع ثم يقطع علي هيئة حبات صغيرة بيضاوية الشكل. نضع حبات البسكويت في صينية غير مدهونة، مع مراعاة ترك مسافة بين الحبات، ثم نأخذ سكينة ونقوم بعمل فتحة بالطول في كل حبة، لكى تأخذ شكل حبة القهوة. نغطي الصينية ثم نضعها في الثلاجة لمده ساعة، لكي تحافظ على شكلها وقوامها. ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة ١٦٠درجة مئوية، على رف أوسط لمدة ١٢ دقيقة حتى تمام النضج. ثم نخرجها ونتركها لتبرد ونقدمها بألف صحة وعافية. الوسوم

يعتبر بسكويت القهوة ، من أفضل أنواع البسكويت والمخبوزات الغربية المقرمشة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، وهو من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يمكن تقديمه على وجبة الإفطار ويتم تشكيل هذا البسكويت على شكل حبات البن، لذا يمتاز بشكل ومذاق رائع، ويتكون البسكويت من القهوة التي تعد من العناصر الأساسية في تكوين البسكويت، والتي تمنحه طعم رائع ومذاق مميز، بالإضافة إلى كونها من أجمل المشروبات الساخنة الجميلة التي يتم تناولها في مختلف أنحاء العالم فهي لا غني عنها في الحياة اليومية، وتعتبر من المواد الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم وتقلل خطر الإصابة بالزهايمر ومرض السكري،ومن خلال موقع ثقفني، سوف نعرض لكم طريقة عمل بسكويت القهوة بأبسط طريقة مكونات عمل بسكويت القهوة 1 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. نصف كوب من الزبدة بحراره الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة ونصف من الحليب الساخن.

4 ملاعق كبيرة ممسوحة من النشا.

4 ملاعق كبيرة ممسوحة كاكاو خام غير محلي. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به القهوة، واللبن الساخن ونقلب جيداً ويترك جانباً ليبرد. نحضر طبق عميق ونضع به الزبدة ونخفق جيداً، ثم نضع سكر البودرة ونخفق بالمضرب اليدوي ثم نضع صفار البيضة، ونخلط حتي يتجانس الخليط ويصبح كريمي. ثم نقوم بصب خليط القهوة سريعة الذوبان والحليب على الخليط السابق، ونقلب حتى يمتزج الخليط تماماً. نضع خليط الدقيق والنشا والكاكاو، بالتدريج علي الخليط السابق ثم نقلب حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعم ومتجانس. نأخذ قطعة من العجين ويفرد علي شكل رول رفيع ثم يقطع علي هيئة حبات صغيرة بيضاوية الشكل. نضع حبات البسكويت في صينية غير مدهونة، مع مراعاة ترك مسافة بين الحبات، ثم نأخذ سكينة ونقوم بعمل فتحة بالطول في كل حبة، لكى تأخذ شكل حبة القهوة. نغطي الصينية ثم نضعها في الثلاجة لمده ساعة، لكي تحافظ على شكلها وقوامها. ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة ١٦٠درجة مئوية، على رف أوسط لمدة ١٢ دقيقة حتى تمام النضج. ثم نخرجها ونتركها لتبرد ونقدمها بألف صحة وعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت القهوة الرائع بمذاق طيب وشكل رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.