الباذنجان المقلي بالخلطة مع صلصة رائعة بالحمص المسلوق

الباذنجان المقلي بالخلطة من الأكلات التي يكثر تقديمها على الموائد المصرية في كل الوجبات، فالباذنجان من الخضروات المغذية والمفيدة، فهو غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم والماغنسيوم، ولذلك هو يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر، ويعزز صحة البشرة والشعر ويقلل من فقر الدم والأنيميا حيث يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب، كما يتميز بأسعاره الرخيصة بالنسبة لباقي أنواع الخضروات، وسنقدمه بخلطة مكونة من بيض وحليب ودقيق تساعد على منحه مذاق طيب وترفع من قيمته الغذائية، كما تخلصنا من الزيت الزائد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الباذنجان بالخلطة مع صلصة رائعة بالحمص المسلوق. مكونات الباذنجان المقلي بالخلطة مكونات الباذنجان المقلي بالخلطة يتم إعداد الباذنجان المقلي بالخلطة بمكونات بسيطة وغير مكلفة كالتالي:- 1 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة ملح.

توابل ( كمون – فلفل أسود – زنجبيل )

ملعقة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب حمص مسلوق.

كوب عصير طماطم.

باذنجان مقطع دوائر.

1 كوب زيت. طريقة العمل طريقة العمل يتم تحضير الباذنجان المقلي بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نغسل الباذنجان ونقطعه شرائح دائرية متوسطة السمك دون تقشير. ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر والحليب والبيض مع البيكنج بودر ورشة ملح وكمون وفلفل أسود، ويتم خلط المكونات حتى تصبح ثقيلة القوام. ثم نضع دوائر الباذنجان في الخلطة السابقة، ثم نقوم بقليه في زيت ساخن. نضع قليل من الزيت في مقلاة ثم نضع الثوم المفروم مع التقليب، ثم نضيف كوب من عصير الطماطم مع إضافة الزنجبيل والكمون. ثم نضيف الحمص المسلوق ونترك الخليط يغلي حتى يتماسك قوامه. قومي بوضع الباذنجان المقلي في طبق بشكل دائري، ثم أضيفي الصلصة السابق تحضيرها. يتم تقديم الباذنجان ساخناً مع الوجبات المختلفة، ويزين بالبقدونس المفروم. طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم باذنجان بالخل والثوم من المقبلات المشهورة التي يكثر تقديمها على الموائد المصرية بجانب الكثير من الأكلات، ويتم تحضيره بالمقادير التالية:- باذنجان مقطع دوائر.

فلفل رومي أو حار.

زيت للقلي. خلطة الخل والثوم ملعقتين كبار ثوم مفروم.

ثلاث ملاعق خل.

2 ملعقة زيت.

ربع كوب ماء.

ليمونة كبيرة. خطوات التحضير نقوم بقلي الباذنجان والفلفل الرومي ثم نضعه على ورق مناديل للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضع الثوم المفروم في مقلاة مع ملعقتين زيت مع التقليب، ثم نضيف الخل والماء ونترك الخليط ليغلي. ضعي الباذنجان والفلفل المقلي في طبق واسع، ثم قدمي بجانبه صوص الخل والثوم مع إضافة عصير الليمون. فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للجسم يتمتع الباذنجان بالعديد من الفوائد للجسم وهومنخفض السعرات الحرارية، وينصح خبراء التغذية بتناول الباذنجان مطبوخاً أو مشوياً للحصول على عناصره الغذائية المفيدة وفوائده الكثيرة، ومنها ما يلي:- خفض الكولسترول مما يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين، والحفاظ على مستوى ضغط الدم المنتظم. يساهم بشكل كبير في زيادة الإحساس بالشبع ويقلل الشهية مما يساعد على خفض الوزن، لأن الباذنجان عالي بالقيمة الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون. يحتوي على كمية عالية من الماء والفيتامينات والمعادن التي تحفظ رطوبة البشرة ونضارتها. يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا وتحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة. تناول الباذنجان يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي وحمايته من الزهايمر. يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والحماية من الهشاشة والكسور. الباذنجان يحتوي على نوع نادر من مضادات الأكسدة يعرف باسم ( الناسونين ) الذي يتميز بفوائده الكثيرة للصحة. الناسونين يقوم بحماية الخلايا الحية والأنسجة، كما أنه يخلص الجسم من المعادن السامة مثل الزرنيخ والرصاص. الناسونين الموجود في الباذنجان يساعد في الحفاظ على أغشية خلايا المخ الدهنية، مما يساعد في الحفاظ على صحة المخ. يساعد الجسم على امتصاص الحديد بسهولة، مما يساعد في نقل الأكسجين في الدم وتقوية الجهاز المناعي. الوسوم

الباذنجان المقلي بالخلطة من الأكلات التي يكثر تقديمها على الموائد المصرية في كل الوجبات، فالباذنجان من الخضروات المغذية والمفيدة، فهو غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم والماغنسيوم، ولذلك هو يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر، ويعزز صحة البشرة والشعر ويقلل من فقر الدم والأنيميا حيث يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب، كما يتميز بأسعاره الرخيصة بالنسبة لباقي أنواع الخضروات، وسنقدمه بخلطة مكونة من بيض وحليب ودقيق تساعد على منحه مذاق طيب وترفع من قيمته الغذائية، كما تخلصنا من الزيت الزائد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الباذنجان بالخلطة مع صلصة رائعة بالحمص المسلوق. مكونات الباذنجان المقلي بالخلطة مكونات الباذنجان المقلي بالخلطة يتم إعداد الباذنجان المقلي بالخلطة بمكونات بسيطة وغير مكلفة كالتالي:- 1 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة ملح.

توابل ( كمون – فلفل أسود – زنجبيل )

ملعقة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب حمص مسلوق.

كوب عصير طماطم.

باذنجان مقطع دوائر.

1 كوب زيت. طريقة العمل طريقة العمل يتم تحضير الباذنجان المقلي بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نغسل الباذنجان ونقطعه شرائح دائرية متوسطة السمك دون تقشير. ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر والحليب والبيض مع البيكنج بودر ورشة ملح وكمون وفلفل أسود، ويتم خلط المكونات حتى تصبح ثقيلة القوام. ثم نضع دوائر الباذنجان في الخلطة السابقة، ثم نقوم بقليه في زيت ساخن. نضع قليل من الزيت في مقلاة ثم نضع الثوم المفروم مع التقليب، ثم نضيف كوب من عصير الطماطم مع إضافة الزنجبيل والكمون. ثم نضيف الحمص المسلوق ونترك الخليط يغلي حتى يتماسك قوامه. قومي بوضع الباذنجان المقلي في طبق بشكل دائري، ثم أضيفي الصلصة السابق تحضيرها. يتم تقديم الباذنجان ساخناً مع الوجبات المختلفة، ويزين بالبقدونس المفروم. طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم باذنجان بالخل والثوم من المقبلات المشهورة التي يكثر تقديمها على الموائد المصرية بجانب الكثير من الأكلات، ويتم تحضيره بالمقادير التالية:- باذنجان مقطع دوائر.

فلفل رومي أو حار.

زيت للقلي. خلطة الخل والثوم ملعقتين كبار ثوم مفروم.

ثلاث ملاعق خل.

2 ملعقة زيت.

ربع كوب ماء.

ليمونة كبيرة. خطوات التحضير نقوم بقلي الباذنجان والفلفل الرومي ثم نضعه على ورق مناديل للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضع الثوم المفروم في مقلاة مع ملعقتين زيت مع التقليب، ثم نضيف الخل والماء ونترك الخليط ليغلي. ضعي الباذنجان والفلفل المقلي في طبق واسع، ثم قدمي بجانبه صوص الخل والثوم مع إضافة عصير الليمون. فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للجسم يتمتع الباذنجان بالعديد من الفوائد للجسم وهومنخفض السعرات الحرارية، وينصح خبراء التغذية بتناول الباذنجان مطبوخاً أو مشوياً للحصول على عناصره الغذائية المفيدة وفوائده الكثيرة، ومنها ما يلي:- خفض الكولسترول مما يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين، والحفاظ على مستوى ضغط الدم المنتظم. يساهم بشكل كبير في زيادة الإحساس بالشبع ويقلل الشهية مما يساعد على خفض الوزن، لأن الباذنجان عالي بالقيمة الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون. يحتوي على كمية عالية من الماء والفيتامينات والمعادن التي تحفظ رطوبة البشرة ونضارتها. يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا وتحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة. تناول الباذنجان يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي وحمايته من الزهايمر. يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والحماية من الهشاشة والكسور. الباذنجان يحتوي على نوع نادر من مضادات الأكسدة يعرف باسم ( الناسونين ) الذي يتميز بفوائده الكثيرة للصحة. الناسونين يقوم بحماية الخلايا الحية والأنسجة، كما أنه يخلص الجسم من المعادن السامة مثل الزرنيخ والرصاص. الناسونين الموجود في الباذنجان يساعد في الحفاظ على أغشية خلايا المخ الدهنية، مما يساعد في الحفاظ على صحة المخ. يساعد الجسم على امتصاص الحديد بسهولة، مما يساعد في نقل الأكسجين في الدم وتقوية الجهاز المناعي.

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