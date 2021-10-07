كيفية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة بالخيط السني

تنظيف الأسنان بالخيط السني، هناك أكثر من طريقة متاحة من أجل تنظيف الأسنان، ولكن على الرغم من استخدام فرشاة الأسنان والمعجون في تنظيف الفم والأسنان إلا أنها ليست الطريقة المثالية المطلوبة للتخلص من جميع بقايا الطعام بين الأسنان، بل إن وزارة الصحة أكدت أن أفضل طريقة لتنظيف الأسنان هي باستخدام الخيط السني لتنظيف الأسنان فهو يمنح أفضل نظافة للأسنان وبدون أضرار.

تنظيف الأسنان بالخيط السني

وأما عن الطريقة الصحيحة لاستخدام خيط تنظيف الأسنان فقد ذكرتها وزارة الصحة بالشكل التالي:

على الإصبع الأوسط من كل يد يتم لف حوالي 25 إلى 30 سم من الخيط السني.

يتم استخدام إصبعي الإبهام مع السبابة من كل يد لإدخال حوالي 2 سم من الخيط السني بين أي جزء من صف الأسنان.

يتم التمرير برفق بين الأسنان حتى لا تحدث أي مفاجئات وبعد ذلك يتم ثني الخيط السني على هيئة نصف دائرة في الاتجاه الخارجي من اللثة.

ومن ثم نقوم بتحريك الخيط بين الأسنان في الاتجاه العلوي والسفلي للتنظيف الجيد، وتنتقل لباقي الأسنان من أجل تنظيفها بالكامل.

فائدة استخدام خيط تنظيف الأسنان للأسنان

خطوة تنظيف الأسنان لا يقصد بها تنظيف بقايا الطعام من الأسنان فقط والبقايا المرئية، ولكن يجب عند تنظيف الأسنان التأكد من إزالة طبقة البلاك الموجودة بين الأسنان لأنها هي التي ينتج عنها تسوس الأسنان فيما بعد مع كثرة تراكمها بسبب نوع البكتيريا المعقدة الموجودة في البلاك.

لذلك فإن طريقة تنظيف الأسنان بخيط الأسنان هي الطريقة الأفضل والأنسب، فهو يعمل على إتمام عملية التنظيف بنسبة حوالي 40%، لأن الأسنان لديها حوالي خمس طبقات تحتاج للتنظيف إذا لم تنظف بالطريقة الصحيحة فإننا نترك حوالي طبقتين بدون تنظيف.

مشكلات استخدام خيط تنظيف الأسنان

أن بعض الأشخاص لديهم صعوبات في استخدام اليدين، والحل هو باستخدام حامل الخيط على شكل حرف Y لحمل طرفي الخيط ومن ثم استخدامه في التنظيف بسهولة، أو أن يحدث نزيف في اللثة وينتج ذلك بسبب التهابات اللثة وعدم المواظبة على استخدام خيط الأسنان في التنظيف.