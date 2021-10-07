طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن طريقة مميزة ومبتكرة لعمل الكنافة

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كنافة الفنجان بالملبن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن.مكونات كنافة الفنجان بالملبن
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كيلو من الكنافة الخام (ويفضل أن تكون موضوعة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين وألا تكون طازجة).
- نصف كوب من السكر البودرة.
- 2 كوب من السمنة المذابة.
- ملبن مقطع مكعبات صغيرة.
مكونات الشربات (القطر)
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة فانيليا.
- عود قرفة (حسب الرغبة).
طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن سهلة للغاية وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضيرها وهي كالتالي:
- نقوم بتفكيك الكنافة لقطع صغيرة ونخلط السكر البودرة مع الكنافة جيدا.
- ثم نقوم بوضع السمن المذاب على خليط الكنافة والسكر، ونقوم بخلطهم جميعا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بجلب فنجان، ونقوم بتعبأة نصفه من الكنافة التي خلطناها بالسمن، ونضع فوقها بعض مكعب من الملبن.
- ثم نعبئ النصف المتبقي بالكنافة، ونضغط عليه جيدا. ثم نقوم بقلب الفنجان على صينية مدهونة بالسمن.
- ونقوم بتكرار جميع الخطوات على الكمية المتبقية، ونقوم برصهم على الصينية.
- ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقبل ذلك نقوم بتسخين الفرن مسبقا، ثم نتركها حتي تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بإخراج الكنافة بعدما أخذت اللون الذهبي، ونقوم بصب الشربات البارد عليها.
- وتكون الكنافة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
كنافة الفنجان بالملبن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن.مكونات كنافة الفنجان بالملبن
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كيلو من الكنافة الخام (ويفضل أن تكون موضوعة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين وألا تكون طازجة).
- نصف كوب من السكر البودرة.
- 2 كوب من السمنة المذابة.
- ملبن مقطع مكعبات صغيرة.
مكونات الشربات (القطر)
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة فانيليا.
- عود قرفة (حسب الرغبة).
طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن سهلة للغاية وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضيرها وهي كالتالي:
- نقوم بتفكيك الكنافة لقطع صغيرة ونخلط السكر البودرة مع الكنافة جيدا.
- ثم نقوم بوضع السمن المذاب على خليط الكنافة والسكر، ونقوم بخلطهم جميعا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بجلب فنجان، ونقوم بتعبأة نصفه من الكنافة التي خلطناها بالسمن، ونضع فوقها بعض مكعب من الملبن.
- ثم نعبئ النصف المتبقي بالكنافة، ونضغط عليه جيدا. ثم نقوم بقلب الفنجان على صينية مدهونة بالسمن.
- ونقوم بتكرار جميع الخطوات على الكمية المتبقية، ونقوم برصهم على الصينية.
- ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقبل ذلك نقوم بتسخين الفرن مسبقا، ثم نتركها حتي تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بإخراج الكنافة بعدما أخذت اللون الذهبي، ونقوم بصب الشربات البارد عليها.
- وتكون الكنافة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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