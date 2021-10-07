طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن طريقة مميزة ومبتكرة لعمل الكنافة

كنافة الفنجان بالملبن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن.

مكونات كنافة الفنجان بالملبن

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من الكنافة الخام (ويفضل أن تكون موضوعة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين وألا تكون طازجة).

نصف كوب من السكر البودرة.

2 كوب من السمنة المذابة.

ملبن مقطع مكعبات صغيرة.

مكونات الشربات (القطر)

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

عود قرفة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

طريقة عمل كنافة الفنجان بالملبن سهلة للغاية وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضيرها وهي كالتالي: