8 طرق لازالة المكياج من غير مزيل مكياج

ازالة المكياج مهمة اساسية وضرورية جدا للحفاظ على بشرتك صحية ، لان ترك المكياج على الجلد لفترة طويلة ممكن يأدي لانسداد المسام اللي هيأدي لظهور البثور وحب الشباب والعيوب على الجلد ، وكلنا عارفين انه متوفر في السوق منتجات كتير لازالة المكياج سواء مناديل ازالة المكياج او المزيلات السائلة ، ولكن بيكون من الافضل دايما انك تبعدي عن المنتجات اللي فيها مواد كيميائية لانها ممكن تسبب جفاف البشرة ، عشان كده النهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم طرق ازالة المكياج من غير مزيل مكياج.
طرق ازالة المكياج من غير مزيل مكياج:
1- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند واحد من افضل المكونات اللي ممكن تدخليها في روتين العناية بجمالك ، وممكن تستخدميه في حاجات كتير ، ومنها ازالة المكياج ، زيت جوز الهند قوامه خفيف وده بيساعد على ازالة المكياج والجلد بيمتصه بسهولة ، خدي كمية من زيت جوز الهند ودلكي بيها بشرتك ، وباستخدام وسادة قطنية امسحي المكياج من على البشرة.
2- شامبو اطفال طبيعي:
طريقة تانية لازالة المكياج من غير مزيل مكياج هي باستخدام شامبو اطفال طبيعي او عضوي ، شامبو الاطفال مصمم مخصوص للاطفال وبالتالي تركيبته بتكون لطيفة جدا على البشرة ، وكمان شامبو الاطفال بيكون خالي من المواد الكيميائية المضرة ، وبالتالي تقدري تستخدميه لازالة المكياج بأمان ، اخلطي كمية من شامبو الاطفال مع الماية ، اغمسي قطعة قطن في الخليط وامسحي بشرتك وبعدها اغسليه بالماية.
3- خليط زيت الزيتون وجل الالوفيرا:
زيت الزيتون بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، والصبار يعتبر منظف طبيعي يزيل المكياج بسهولة ، خدي معلقة من زيت الزيتون وضيفي لها معلقة من جل الالوفيرا ، سيبي الجل يمتزج مع الزيت شوية ، بعدها حطي الخليط على بشرتك واستخدمي قطعة قطن لمسح المكياج ، واستخدام مزيج زيت الزيتون مع جل الالوفيرا كمان هيحافظ على بشرتك رطبة ونضرة.
4- حمام البخار:
ايوه انتي قريتي صح ، البخار طريقة فعالة ورخيصة ممكن انها تساعدك على ازالة المكياج من غير مزيل مكياج ، البخار بيساعد على فتح المسام ، وبالتالي الشوائب والاوساخ هتتشال بسهولة ، في حلة حطي ماية على النار وسيبيها تغلي ، بعدها ارفعيها من على النار وعرضي وشك للبخار لمدة 5 – 10 دقايق واتأكدي ان البخار جيه على بشرتك كلها كويس ، بعدها امسحي بشرتك بقطعة قطن ، ورطبيها بكريم مرطب ، وممكن قبل الترطيب تمرري مكعب تلج عشان تقفلي مسام البشرة.
5- اللبن:
اللبن مكون ممتاز جدا لتهدئة البشرة ، وبيساعد على الحفاظ على البشرة رطبة ، واللبن يعتبر بديل رائع ممكن انه يساعد على ازالة المكياج بسهولة ، والمتخصصين بيقولوا لو عايزة تتخلصي من المكياج بطريقة صحية ، اخلطي كمية من زيت اللوز مع اللبن ، امسحي بشرتك بالخليط ده باستخدام قطعة قطن وبعدها اغسليه بالماية.
6- البيبي لوشن:
البيبي لوشن يعتبر بديل تاني رائع جدا ممكن انه يساعدك على ازالة المكياج بشكل فعال ، وفي نفس الوقت هيرطب بشرتك ، اختاري لوشن الاطفال الخالي من المواد الكيميائية ويكون عالي الجودة ، خدي منه كمية ودلكي بيها البشرة وامسحي بشرتك بقطعة قطن ، وممكن تحطي طبقى تانية لو حسيتي ان لسه في بقايا مكياج ، ممكن تستخدمي جونسون بيبي لوشن.
7- ماسك العسل والبيكنج صودا:
هل تعرفي ان ماسك العسل والبيكنج صودا او الكربوناتو ممكن يبقى طريقة تانية لازالة المكياج بسهولة؟ العسل بيحتوي على مرطبات طبيعية ، والكربوناتو تعتبر منظف بينضف البشرة بعمق ، اخلطي معلقتين من العسل مع معلقتين من صودا الخبز ، حطي الخليط على بشرتك وسيبيه شوية ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، الطريقة دي سريعة وهتزيل المكياج بشكل فوري.
8- زيت الزيتون:
تقدري تستخدمي الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون, زيت الارجان لتنضيف البشرة وازالة المكياج ، حطي كمية من زيت الزيتون على البشرة دلكي كويس ، وباستخدام قطعة قطن امسحي بشرتك ، وبعدها اغسلي البشرة بماية باردة.
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