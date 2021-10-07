8 طرق لازالة المكياج من غير مزيل مكياج

ازالة المكياج مهمة اساسية وضرورية جدا للحفاظ على بشرتك صحية ، لان ترك المكياج على الجلد لفترة طويلة ممكن يأدي لانسداد المسام اللي هيأدي لظهور البثور وحب الشباب والعيوب على الجلد ، وكلنا عارفين انه متوفر في السوق منتجات كتير لازالة المكياج سواء مناديل ازالة المكياج او المزيلات السائلة ، ولكن بيكون من الافضل دايما انك تبعدي عن المنتجات اللي فيها مواد كيميائية لانها ممكن تسبب جفاف البشرة ، عشان كده النهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم طرق ازالة المكياج من غير مزيل مكياج.

طرق ازالة المكياج من غير مزيل مكياج:

1- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند واحد من افضل المكونات اللي ممكن تدخليها في روتين العناية بجمالك ، وممكن تستخدميه في حاجات كتير ، ومنها ازالة المكياج ، زيت جوز الهند قوامه خفيف وده بيساعد على ازالة المكياج والجلد بيمتصه بسهولة ، خدي كمية من زيت جوز الهند ودلكي بيها بشرتك ، وباستخدام وسادة قطنية امسحي المكياج من على البشرة.

2- شامبو اطفال طبيعي:

طريقة تانية لازالة المكياج من غير مزيل مكياج هي باستخدام شامبو اطفال طبيعي او عضوي ، شامبو الاطفال مصمم مخصوص للاطفال وبالتالي تركيبته بتكون لطيفة جدا على البشرة ، وكمان شامبو الاطفال بيكون خالي من المواد الكيميائية المضرة ، وبالتالي تقدري تستخدميه لازالة المكياج بأمان ، اخلطي كمية من شامبو الاطفال مع الماية ، اغمسي قطعة قطن في الخليط وامسحي بشرتك وبعدها اغسليه بالماية.

3- خليط زيت الزيتون وجل الالوفيرا:

زيت الزيتون بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، والصبار يعتبر منظف طبيعي يزيل المكياج بسهولة ، خدي معلقة من زيت الزيتون وضيفي لها معلقة من جل الالوفيرا ، سيبي الجل يمتزج مع الزيت شوية ، بعدها حطي الخليط على بشرتك واستخدمي قطعة قطن لمسح المكياج ، واستخدام مزيج زيت الزيتون مع جل الالوفيرا كمان هيحافظ على بشرتك رطبة ونضرة.

4- حمام البخار:

ايوه انتي قريتي صح ، البخار طريقة فعالة ورخيصة ممكن انها تساعدك على ازالة المكياج من غير مزيل مكياج ، البخار بيساعد على فتح المسام ، وبالتالي الشوائب والاوساخ هتتشال بسهولة ، في حلة حطي ماية على النار وسيبيها تغلي ، بعدها ارفعيها من على النار وعرضي وشك للبخار لمدة 5 – 10 دقايق واتأكدي ان البخار جيه على بشرتك كلها كويس ، بعدها امسحي بشرتك بقطعة قطن ، ورطبيها بكريم مرطب ، وممكن قبل الترطيب تمرري مكعب تلج عشان تقفلي مسام البشرة.

5- اللبن:

اللبن مكون ممتاز جدا لتهدئة البشرة ، وبيساعد على الحفاظ على البشرة رطبة ، واللبن يعتبر بديل رائع ممكن انه يساعد على ازالة المكياج بسهولة ، والمتخصصين بيقولوا لو عايزة تتخلصي من المكياج بطريقة صحية ، اخلطي كمية من زيت اللوز مع اللبن ، امسحي بشرتك بالخليط ده باستخدام قطعة قطن وبعدها اغسليه بالماية.

6- البيبي لوشن:

البيبي لوشن يعتبر بديل تاني رائع جدا ممكن انه يساعدك على ازالة المكياج بشكل فعال ، وفي نفس الوقت هيرطب بشرتك ، اختاري لوشن الاطفال الخالي من المواد الكيميائية ويكون عالي الجودة ، خدي منه كمية ودلكي بيها البشرة وامسحي بشرتك بقطعة قطن ، وممكن تحطي طبقى تانية لو حسيتي ان لسه في بقايا مكياج ، ممكن تستخدمي جونسون بيبي لوشن.

7- ماسك العسل والبيكنج صودا:

هل تعرفي ان ماسك العسل والبيكنج صودا او الكربوناتو ممكن يبقى طريقة تانية لازالة المكياج بسهولة؟ العسل بيحتوي على مرطبات طبيعية ، والكربوناتو تعتبر منظف بينضف البشرة بعمق ، اخلطي معلقتين من العسل مع معلقتين من صودا الخبز ، حطي الخليط على بشرتك وسيبيه شوية ، وبعدها اغسليه بماية باردة ، الطريقة دي سريعة وهتزيل المكياج بشكل فوري.

8- زيت الزيتون:

تقدري تستخدمي الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون, زيت الارجان لتنضيف البشرة وازالة المكياج ، حطي كمية من زيت الزيتون على البشرة دلكي كويس ، وباستخدام قطعة قطن امسحي بشرتك ، وبعدها اغسلي البشرة بماية باردة.

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