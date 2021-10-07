كيكة جوز الهند بالزبادي في الخلاط وبألذ وأروع مذاق وسهلة التحضير

كيكة جوز الهند بالزبادي ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والمميز، والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والرائع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة جوز الهند بالزبادي بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة جوز الهند بالزبادي

تتكون كيكة جوز الهند بالزبادي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملحوظة: سعة الكوب (300 ملم)

كوب ونصف من الدقيق.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب إلا ربع زبادي.

ربع كوب حليب.

كوب إلا ربع جوز الهند.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

للتزيين (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من مربى البرتقال.

جوز الهند

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة جوز الهند بالزبادي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالاتي: