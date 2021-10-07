بيضة واحدة اعملي أحلي كيكة أسفنجية لذيذة بكل سهولة وبدون تكلفة

كيكة أسفنجية عادية ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار التي يتم تقديمها على وجبة الإفطار بجانب كوب من عصير البرتقال أو كوب من الشاي أو كوب من اللبن، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على طرق سهلة وبسيطة وناجحة لعمل الكيكة ودائما تعتقد بعض السيدات أنها صعبة لا تكون هشة وطرية وذات مذاق رائع، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد الي أخر ويمكن عملها بالفانيليا والكريمة والزبادي والحليب الساخن وغيرها من أنواع الكيك، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية اللذيذة بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية

هناك بعض المكونات لعمل كيكة أسفنجية عادية وهي كالتالي:-

3 بيضات كبيرة.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب وربع من الحليب السائل.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة أسفنجية عادية في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق المنخول والملح والبيكنج صودا والبيكنج بودر وتقليب المكونات جيداً. تحضير إناء ونضع به البيض والسكر والفانيليا وتخفف المكونات جيداً حتي نحصل على قوام كريمي ومتجانس. نضيف بعد ذلك الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتي تمتزج المكونات معاً. تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نضيف خليط الدقيق السابق الي البيض بالتدريج ونخفق ونضيف الحليب ونخفق حتي الحصول على قوام الكيك. تحضير قالب كيك وندهنها بالسمنة ونرش عليها القليل من الدقيق. نصب خليط الكيك في القالب وتدخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة نصف ساعة تقريباً. نخرج القالب من الفرن ونتركها تبرد وتقطع وتقدم مع كوب الشاي أو اللبن بالهنا والشفا.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.