وداعاً للمكياج مع كريم الفازلين والبنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود

كريم الفازلين والبنجر ، أقوى مورد طبيعي للخدود والشفاء فهو يعطي نضارة وحيوية للبشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويساعد على تقشير الجلد الميت من الشفايف، ويجعلها ناعمة وجميلة، وهو من الكريمات التي تحافظ على ترطيب البشرة لأنها يحتوي على مادة الفازلين الذي يساعد على حماية البشرة من التشققات، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة تجعلك تحصلي على كريم رائع، بدل من الذهاب الى مراكز التجميل لشراء المستحضرات التي تكون أسعارها غالية الثمن، وهو من الكريمات الثابتة التي تدوم على البشرة لفترة طويلة، ولا تتاثر بالماء، فأذا كنتي ترغبين سيدتي بعمل كريم رائع يمنح بشرتك النضارة والحيوية، سوف نقدم لكي اليوم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والبنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود في أسرع وقت. مكونات كريم الفازلين والبنجر الرهيب مكونات كريم الفازلين والبنجر الرهيب توجد بعض المكونات البسيطة لعمل كريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ربع كوب من عصير البنجر المركز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والبنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر علبة ونضع بها الفازلين والنشا ونقلهم مع بعض.

ثم نقوم بإضافة عصير البنجر، وماء الورد بالتدريج حتى نحصل على اللون المناسب للبشرة.

ثم نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ بها في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى نجعلها وردية جميلة.

نقوم باستخدام الكريم كل يوم على الخدود وشفايف حتى نجعلها وردية وجميلة وخالية من الشوائب. فوائد كريم الفازلين والبنجر للبشرة يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تزيد من نضارة البشرة وتمنحها النعومة والاشراق في أسرع وقت وهى كالتالي:- كما يساعد على تحسين لون البشرة ويجعلها نضارة. يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تغذية البشرة. يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على ترطيبها ولمعانها. يخفي البثور والحبوب بشكل طبيعي. يجعل البشرة بيضاء ومشرقة لفترة طويلة. كما يعمل على إزالة الهالات السوداء من حول العين. يستخدم كمرطب طبيعي رائع للشفايف. كما يحارب الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المبكرة. الوسوم

كريم الفازلين والبنجر ، أقوى مورد طبيعي للخدود والشفاء فهو يعطي نضارة وحيوية للبشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويساعد على تقشير الجلد الميت من الشفايف، ويجعلها ناعمة وجميلة، وهو من الكريمات التي تحافظ على ترطيب البشرة لأنها يحتوي على مادة الفازلين الذي يساعد على حماية البشرة من التشققات، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة تجعلك تحصلي على كريم رائع، بدل من الذهاب الى مراكز التجميل لشراء المستحضرات التي تكون أسعارها غالية الثمن، وهو من الكريمات الثابتة التي تدوم على البشرة لفترة طويلة، ولا تتاثر بالماء، فأذا كنتي ترغبين سيدتي بعمل كريم رائع يمنح بشرتك النضارة والحيوية، سوف نقدم لكي اليوم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والبنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود في أسرع وقت. مكونات كريم الفازلين والبنجر الرهيب مكونات كريم الفازلين والبنجر الرهيب توجد بعض المكونات البسيطة لعمل كريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ربع كوب من عصير البنجر المركز. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والبنجر الرهيب لتوريد الشفايف والخدود بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر علبة ونضع بها الفازلين والنشا ونقلهم مع بعض.

ثم نقوم بإضافة عصير البنجر، وماء الورد بالتدريج حتى نحصل على اللون المناسب للبشرة.

ثم نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ بها في الثلاجة، ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى نجعلها وردية جميلة.

نقوم باستخدام الكريم كل يوم على الخدود وشفايف حتى نجعلها وردية وجميلة وخالية من الشوائب. فوائد كريم الفازلين والبنجر للبشرة يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تزيد من نضارة البشرة وتمنحها النعومة والاشراق في أسرع وقت وهى كالتالي:- كما يساعد على تحسين لون البشرة ويجعلها نضارة. يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تغذية البشرة. يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على ترطيبها ولمعانها. يخفي البثور والحبوب بشكل طبيعي. يجعل البشرة بيضاء ومشرقة لفترة طويلة. كما يعمل على إزالة الهالات السوداء من حول العين. يستخدم كمرطب طبيعي رائع للشفايف. كما يحارب الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المبكرة.

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