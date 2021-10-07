طريقة عمل سد الحنك المصري بالماء وبدون حليب

سد الحنك من الحلويات الدسمة وهي في الأصل حلو تركي وهي أكلة مشهورة وطعمها لذيذ ومميز ويقال على الشخص الساكت أنت أكلت سد الحنك، وهي أكلة مشهورة جداً فى مصر ويتم عملها بوصفات سهله جدا وبسيطة، من الدقيق والسكر والماء وبخطوات بسيطة يمكن عملها، وهناك أيضا طرق مختلفة يمكن أن نجهزه بها، فى هذا المقال سوف نذكر طريقة تحضير سد الحنك وبخطوات بسيطة. مكونات طريقة عمل سد الحنك: 2 ملعقة من السمنه كبيره.

1 ونصف من الدقيق.

1 من السكر.

1 كوب من اللبن. للتزيين: 2 ملعقة من الزبيب.

2 ملعقة من المكسرات المشكله.

جوز هند حسب الكميه التي تحبيها. طريقه تحضير: نحضر وعاء ونضيف إليه السمنة ونضعه على نار هادئه. تقليب السمنة حتى تذوب، مع إضافة الدقيق إليها ونقلب حتى يمتزج الدقيق مع السمنة وحتى يصبح عجينة. وعندما يتغير لون العجينة نقوم بإضافة السكر ويقلب جيداً حتى يذوب السكر مثل الكراميل. ونقوم بإضافة اللبن ويقلب جيداً. بعد التقليب نقوم بتشكيل العجينة بعد أن تتماسك وهي ساخنة وتشكيلها بالاشكال الخاصه بالحلة أو الملعقة. ونقوم بإضافة جوز الهند وتركه ليبرد ونقوم بتقديمها. سند الحنك المصري: المكونات: 1 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الكريمه.

1 كوب من السكر.

4 ملعقة من الزبده.

3 ملاعق من جوز الهند.

1 ملعقة من الفانيلا السائل. للتزيين: 3 ملاعق من الفستق الحلبي المجروش.

3 ملاعق من البندق المجروش.

3 ملاعق من الزبيب الأسود. طريقه التحضير: نحضر وعاء ونضعه على نار هادئه وإضافة الدقيق ونبدأ بتقليب حتى يتغير لون الدقيق إلي الذهبي. إضافة السكر والفانيلا إلي كوب وكوب الكريمة، ويقلب حتى يذوب السكر. بعد تأكد أن الدقيق تغير لونه نحفر حفر داخل الدقيق وإضافة قليل من الكريمة ويقلب حتى تصبح عجينه طرية. إضافة جوز الهند، والزبده، ويقلب ونعجن العجينة ونشكلها وهي ساخنة. ونشكل العجينة حسب الأشكال التى تحبيها. ونزيين سد الحنك بالفستق الحلبي، أو بالبندق أو بعد التشكيل، وزينيها بالزبيب. ونقوم بوضعه في أطباق التحضير ونقدمه مع الشاي. نصائح لنجاح سد الحنك: عند عمل عجينه سد الحنك يجب عند إضافة المكونات نضيفها بالتدريج وليس دفعة واحدة لأن تكون إضافتها مرة واحدة يسبب تكتل ولا تكون جيدة. ويجب أن يكون الوعاء أو القدر غير لاصق للطعام حتة لا يلتصق به وقبل التحضير يوضع على النار يسخن قليلا. وعند أضافه المكونات يجب إذابة الزبده جيداً قبل إضافة المكونات. وعند عمل الكراميل يجب أن يذاب السكر جيداً حتى يتحول إلي كراميل ويكون مذاق جيد ومتوازن. ويجب نخل الدقيق قبل الاستخدام حتى نحصل على خليط جيداً ليس به كتل. مكونات طريقة عمل سد الحنك:للتزيين:طريقه تحضير:سند الحنك المصري: المكونات:للتزيين:طريقه التحضير:نصائح لنجاح سد الحنك: الوسوم

سد الحنك من الحلويات الدسمة وهي في الأصل حلو تركي وهي أكلة مشهورة وطعمها لذيذ ومميز ويقال على الشخص الساكت أنت أكلت سد الحنك، وهي أكلة مشهورة جداً فى مصر ويتم عملها بوصفات سهله جدا وبسيطة، من الدقيق والسكر والماء وبخطوات بسيطة يمكن عملها، وهناك أيضا طرق مختلفة يمكن أن نجهزه بها، فى هذا المقال سوف نذكر طريقة تحضير سد الحنك وبخطوات بسيطة. مكونات طريقة عمل سد الحنك: 2 ملعقة من السمنه كبيره.

1 ونصف من الدقيق.

1 من السكر.

1 كوب من اللبن. للتزيين: 2 ملعقة من الزبيب.

2 ملعقة من المكسرات المشكله.

جوز هند حسب الكميه التي تحبيها. طريقه تحضير: نحضر وعاء ونضيف إليه السمنة ونضعه على نار هادئه. تقليب السمنة حتى تذوب، مع إضافة الدقيق إليها ونقلب حتى يمتزج الدقيق مع السمنة وحتى يصبح عجينة. وعندما يتغير لون العجينة نقوم بإضافة السكر ويقلب جيداً حتى يذوب السكر مثل الكراميل. ونقوم بإضافة اللبن ويقلب جيداً. بعد التقليب نقوم بتشكيل العجينة بعد أن تتماسك وهي ساخنة وتشكيلها بالاشكال الخاصه بالحلة أو الملعقة. ونقوم بإضافة جوز الهند وتركه ليبرد ونقوم بتقديمها. سند الحنك المصري: المكونات: 1 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الكريمه.

1 كوب من السكر.

4 ملعقة من الزبده.

3 ملاعق من جوز الهند.

1 ملعقة من الفانيلا السائل. للتزيين: 3 ملاعق من الفستق الحلبي المجروش.

3 ملاعق من البندق المجروش.

3 ملاعق من الزبيب الأسود. طريقه التحضير: نحضر وعاء ونضعه على نار هادئه وإضافة الدقيق ونبدأ بتقليب حتى يتغير لون الدقيق إلي الذهبي. إضافة السكر والفانيلا إلي كوب وكوب الكريمة، ويقلب حتى يذوب السكر. بعد تأكد أن الدقيق تغير لونه نحفر حفر داخل الدقيق وإضافة قليل من الكريمة ويقلب حتى تصبح عجينه طرية. إضافة جوز الهند، والزبده، ويقلب ونعجن العجينة ونشكلها وهي ساخنة. ونشكل العجينة حسب الأشكال التى تحبيها. ونزيين سد الحنك بالفستق الحلبي، أو بالبندق أو بعد التشكيل، وزينيها بالزبيب. ونقوم بوضعه في أطباق التحضير ونقدمه مع الشاي. نصائح لنجاح سد الحنك: عند عمل عجينه سد الحنك يجب عند إضافة المكونات نضيفها بالتدريج وليس دفعة واحدة لأن تكون إضافتها مرة واحدة يسبب تكتل ولا تكون جيدة. ويجب أن يكون الوعاء أو القدر غير لاصق للطعام حتة لا يلتصق به وقبل التحضير يوضع على النار يسخن قليلا. وعند أضافه المكونات يجب إذابة الزبده جيداً قبل إضافة المكونات. وعند عمل الكراميل يجب أن يذاب السكر جيداً حتى يتحول إلي كراميل ويكون مذاق جيد ومتوازن. ويجب نخل الدقيق قبل الاستخدام حتى نحصل على خليط جيداً ليس به كتل. مكونات طريقة عمل سد الحنك:للتزيين:طريقه تحضير:سند الحنك المصري: المكونات:للتزيين:طريقه التحضير:نصائح لنجاح سد الحنك:

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