مكون سري رهيب ضعيه على الشامبو لنمو وتطويل شعرك للركب

مكون سري رهيب ضعيه على الشامبو نمو الشعر يحتاج لتغذية كبير حيث أن توقف الشعر عن النمو مشكلة كبيرة لا بد من حلها قبل أن تتفاقم بشكل كبير، يمكنك أن تساعدي في نمو شعرك بصورة طبيعية وسهلة من خلال كنز رباني موجود في أي منزل، من خلال وضعه في الشامبو واستخدامه للشعر بمنتهى السهولة، يمكنك استخدام خليط الزيوت الطبيعية ليساعدك في نمو شعرك من جديد بشكل رائع، حيث أنه يمكنك تجربة مجموعة من الوصفات التي سوف نستعرضها من خلال هذا المقال لتساعدك في نمو الشعر بصورة طبيعية.

إن كنت تعانين من وجود مشكلة في نمو وتطويل الشعر، عليك الاعتماد على الزيوت التالية التي تساعدك في تطويل الشعر وتحفيز نموه، يمكنك خلط 40 جرام من زيت الزيتون مع 40 جرام زيت صبار وزيت جرجير وزيت سمسم وزيت خروع، نضع جميع الزيوت في زجاجة ونغلقها، نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو، ونوزع كمية مناسبة من الزيت على الشعر مع التدليك، نترك الخليط ربع ساعة ثم نشطف الشعر، النتيجة تظهر خلال اسبوع.

يعتبر الثوم من أهم المكونات الطبيعية لنمو وتطويل الشعر بسرعة، حيث يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة بنسبة كبيرة تساع بدورها في حل مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه، ويتم عمل الخلطة من خلال:

1. شامبو جونسون شامبو أمن ومتناسب مع جميع الأعمار حيث يمكنك استخدامه لك ولأطفالك بدون خوف.

2. نقوم بشراء زجاجة من شامبو جونسون ونضع فيها 8 فصوص ثوم مقشرة و نغلق الزجاجة.

3. نضع الشامبو في الثلاجة لعدة أيام متتالية.

4. نقوم بغسل الشعر بالشامبو وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة.

تعتبر الحلبة من المواد الغذائية الهامة لنمو الشعر، حيث يمكنك نقع ملعقتين من الحبة في الماء وتركها ليلة كاملة، ثم نقوم بضرب المكونات في الخلاط ونضيف له زيت زيتون وتوزع على الشعر وتترك نصف ساعة على الشعر، ثم يتم شطف الشعر ومن ثم تكرار الوصفة 3 مرات بالأسبوع للحصول على نتيجة ممتازة في أسرع وقت ممكن.