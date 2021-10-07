صدور دجاج بصلصة الفطر بدون كريمة من ألذ وافخم وصفات المطاعم بمكونات من المنزل خلال دقائق، وصفة اليوم أحد أهم الوصفات التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم في الدول العربية والأجنبية، أسهل وصفة تحضير صدور دجاج بألذ طعم بدون كريمة أو إضافات، جميع المكونات من المنزل يمكنك تحضيرها الأن خلال دقائق معدودة، صدور دجاج بصلصة الفطر بدون كريمة من ألذ وافخم وصفات المطاعم بمكونات من المنزل خلال دقائق.

صدور دجاج بصلصة الفطر بدون كريمة

تتكون وصفة صدور الدجاج من العناصر التالية :

كيلو صدور دجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة + نصف ملعقة صغيرة بابريكا .

ملعقة صغيرة اوريجانو (زعتر بري) .

دقيق لتغطية الدجاج.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

400 جرام فطر طازج أو معلب.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملح وفلفل.

1 ونصف كوب حليب.

كوب مرقة دجاج.

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب ماء.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

نحضر صدور الدجاج ثم نغسلها جيداً و جففها بمنديل مطبخ، وفي وعاء مناسب نضيف الملح، الفلفل الأسود، ملعقة بابريكا، الزعتر و نخلط التوابل مع بعضها جيداً، ثم نوزع نصف كمية التوابل على الدجاج ونحركها جيداً ثم نقلبها على الجهة الاخرى ونوزع باقي كمية التوابل، ثم نتركها 10 دقائق تستريح وبعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه القليل من الدقيق، ثم نغطي الدجاج بالدقيق ونضعه جانباً في وعاء، ثم نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضيف الزيت ويترك يسخن ثم نضع قطع الدجاج، بعد 4 دقائق نقلبهم على الجهة الأخرى ونتركهم أيضاً 4 دقائق، عندما تاخذ لون ذهبي نخرجها من المقلاة.

نحضر بعد ذلك المشروم وننظفه بإستخدام منشفة مبللة ثم نقطعه إلى شرائح، وفي نفس المقلاة نضيف الزبدة ثم نضع المشروم على نار متوسطة إلى أن يبدأ يأخذ لون ذهبي، ثم نضيف البصلة ونقلب حتى يتبل البصل مع المشروم، ثم نضيف الثوم ونصف ملعقة صغيرة ملح ورشة فلفل اسود ونضيف بعد ذلك نصف ملعقة بابريكا، ونقلب جيداً ثم نضيف الحليب ومرقة الدجاج ونقلب إلى أن يغلي، ثم نضيف الجبن الكريمي ونقلب جيداً وفي وعاء خارجي نضيف النشا والماء ونخلط حتى يذوب النشا، ثم نضيفه على الخليط وعند الغليان نطفئ النار، ثم نضيف البقدونس المفروم ونقلب.

نحضر صينية فرن أو بايركس ونضع صدور الدجاج ثم نوزع عليها صوص المشروم، ثم نوزع القليل من الجبن الشيدر المبشور (إختياري) وندخل الصينية في فرن ساخن على حرارة 180 من أسفل وأعلى مدة 15 دقيقة، بعد ذلك نخرجها ونضع على سطحها رشة من البقدونس المفروم وتقدم مع باستا سايد، صدور دجاج بصلصة الفطر بدون كريمة من ألذ وافخم وصفات المطاعم بمكونات من المنزل خلال دقائق.