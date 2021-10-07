اصنعي بنفسك أفضل كريم مرطب لليدين للحصول على أقصى ترطيب ورائحة لا تقاوم

أيدينا مشغولة في معظم أوقات اليوم وتساعدنا في مئات الأشياء طوال الوقت، وبغض النظر عن الغرض الذي تستخدم يديك من أجله ، فإنها معرضة للعوامل الجوية باستمرار، وخاصة في فصل الشتاء حيث تتعرض للجفاف، أيضًا تساعد جميع أنواع الصابون والمنظفات وعوامل الغسيل التي نستخدمها لتنظيف المنزل بانتظام في حدوث جفاف لليدين.

لذلك يجب الحرص على استخدام كريم مرطب اليدين.بشكل يومي لتقيها من الجفاف، وفي السطور التالية يمكنك التعرف على طريقة صنع أفضل كريم مرطب لليدين منزلي الصنع.

أهمية استخدام مرطب اليدين

إن استخدام الكريم المرطب لليدين، له فوائد عديدة، منها:

يساعد في استعادة مستويات الدهون في الجلد، ويجعله نضر وحيوي.

يحسن ملمس البشرة ويمنحك شعور رائع.

يحسن صحة الجلد.

طريقة صنع كريم ترطيب في المنزل

ولأن المواد الكيميائية تسبب مزيد من الجفاف لليدين، ويمكن أن تسبب أيضًا بعض أنواع الحساسية، لذلك من الأفضل أن تصنعي مرطب اليدين الخاص بك في المنزل، من مكونات طبيعية مضمونة، وإليك طريقة صنع مرطب ليديك في المنزل.

شمع العسل: وهو معروف بكونه مرطبًا طبيعيًا ، يمكن لشمع العسل أن يسحب الماء من الهواء إلى بشرتك للحفاظ على ترطيبها لفترة طويلة، كما أنه يقلل من كمية الشحوم في كريم اليد، فإذا كنت تريد أن يبدو كريم اليد كريميًا بدلًا من الأبيض ، فمن الأفضل استخدام الشمع الأصفر الذهبي.

زيوت الناقل: يعتبر زيت اللوز الحلو اختيارًا ممتازًا للزيت لخلطه في وصفة كريم ترطيب اليدين، حيث أنه مرطب فعال يمد يديك بالفيتامينات التي تعمل على تلطيف البشرة.

الزيوت الأساسية: إن أشهر زيت أساسي يمكن استخدامه هو زيت اللافندر لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تغذي بشرتك، وهناك مجموعة كبيرة من الزيوت للاختيار من بينها ، ولكل منها مزاياها الخاصة ويمكنك المزج بينها أيضًا، حسب ذوقك.

زبدة الشيا: زبدة الشيا مرطب قوي آخر للبشرة يساعد في الحفاظ على بشرتك منتعشة، إذا كنت تفضل كريم اليد أقل دهنية، استبدل نصف كمية زبدة الشيا بزيت جوز الهند أو زبدة الكاكا.

مادة اوبتوفين الحافظة (اختيارية): تستخدم معظم كريمات اليد المنزلية الماء لذا قد ترغب في إضافة مادة حافظة لمنع نمو العفن والبكتيريا داخل المرطب،ومادة أوبتوفين عبارة عن مادة حافظة واسعة النطاق خالية من البارابين وهي لطيفة للحصول على كريم لليدين آمن وفعال.

مكونات كريم ترطيب اليدينطريقة صنع الكريم

نحضر، نصف كوب من زبدة الشيا، و1/8 كوب من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، مع 1 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

نضع المكونات في وعاء ونضعه في حمام مائي على النار، عندما تذوب المكونات، ارفعيه من على النار وقلبيه.

اتركيه 10 دقائق ثم قومي بإضافة 10 قطرات من الزيت الأساسي، وقلبيه.

صبي الكريم في وعاء زجاجي مناسب، واتركيه حتى يصبح متماسك، وبذلك تكوني حصلتي على أفضل كريم مرطب، وابدأي في استخدامه فورًا