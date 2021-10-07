طريقة عمل فتة شاورما فراخ بطريقة سهلة وبألذ وأشهى فتة شاورما

فتة شاورما فراخ ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي المميز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة وشهية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة شاورما اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فتة شاورما فراخ بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فتة شاورما فراخ

تكون فتة شاورما فراخ من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة جداً.

باكيت خلطة شاورما الدجاج.

كوب إلا ربع زبادي.

ثلث كوب زيت نباتي.

زيت غزير للقلي.

خبز شامي أو خبز البيتا مقطع مكعبات (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز البيتا في المنزل بدلاً من شرائه).

ثومية.

مكونات الأرز

كيلو أرز بسمتي.

زيت نباتي.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

2 لتر ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فتة شاورما فراخ بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبادي وخلطة شاورما الدجاج وزيت الذرة، ثم نخلطهم جيداً. ثم نضيف إليه صدور الدجاج ونخلطهم جيداً، ثم نضيف إلى الوجه القليل من الزيت. ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين. بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه الخبز، ونقلبه من وقت لآخر، ثم نتركه حتى يكتسب لوناً ذهبياً. ثم نخرجه من الزيت على مناديل مطبخ ليمتص الزيت. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت، ثم نضع فيها كمية من الدجاج المتبل، ثم نقلبه باستمرار حتى يكتسب لوناً ذهبياً، ثم نخرجه من المقلاة. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

تحضير الأرز

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه باستمرار حتى يكتسب لوناً ذهبياً فاتح جداً. ثم نضيف إليه كركم وكاري، ثم نقلب قليلاً. ثم نضيف إليه ماء ونترك الماء يغلي لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نضيف الملح والأرز ونقلبهم، ثم نغطي الحلة ونترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء. ثم نخفض النار إلى هادئة ونترك الأرز حتى يستوي، ثم نرفعه من على النار.

طريقة التقديم