طريقة عمل البسكوت البيتي الهش بطريقة مبتكرة وجديدة أفضل من المخابز

البسكوت البيتي الهش ، من المخبوزات السريعة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من المخابز بأسعار غالية الثمن لكي نضمن السلامة لأطفالنا، وهو من الحلويات التي تجد عليها إقبال شديد في الأعياد والأفراح، نظراً لمذاقه الطيب وملمس الناعم الذي يميزه عن باقي أنواع المخبوزات، وهو من المخبوزات التي يتفق عليها الكبار والصغار ويفضلون تناوله بجانب كوب من الشاي الساخن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البسكوت البيتي الهش وسر نجاحه بالمنزل مثل المخابز بخطوات بسيطة وسهلة تساعدنا على عمل بسكوت سريع بكل سهولة بالمنزل. مكونات البسكوت البيتي الهش مكونات البسكوت البيتي الهش سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعدنا لعمل بسكوت هش وخفيف وهى كما يلي:- كيلو من الدقيق الفاخر. كوب ونصف من السكر. كوب ونصف من السمنة. 5 بيضات. نصف كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من النشادر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت البيتي الهش بكل سهولة مثل المخابز وهى كما يلي:- قومي بخفق السكر والسمنة جيداً مع بعض.

ثم نضفي البيض والفانيليا للخليط وخفقي لمدة 10 دقائق.

استمري بالتقليب حتى تتأكدي أن المكونات ذابت تماماً.

ثم ضيفي الحليب والنشادر وامزجي جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

قومي بإضافة الدقيق وقلبي برفق حتى تتكون لديكي عجينة طرية ومتماسكة ذات ملمس ناعم.

غطي العجين بكيس من البلاستيك حتى لا تجف وتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.

قومي بتقطيع البسكوت ورصيه على صينية مدهون بقليل من السمنة.

ثم ادخليه الفرن وضعيه على الرف الأوسط حتى يصبح لونه ذهبي جميل.

بعد ذلك اخريه من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قدميه بالهناء والشفاء. سر نجاح البسكوت البيتي سوف نتعرف على بعض الأسرار التي تساعدنا لعمل بسكوت بيتي بكل سهولة وهى كما يلي:- الإفراط بالعجن يجعل قوام البسكوت قاسي. يفضل أن تكون جميع المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة. يفضل أن تكون الزبدة طرية وعدم إذابتها على النار حتى لا تفقد خصائصها. يجب الانتباه على أن تكون الزبدة غير مملحة. يفضل وضع البسكوت أثناء الخبز على الرف الأوسط حتى لا يحترق ويصبح قاسي. للحفاظ على قرمشة البسكوت ضعيه في علبة محكمة الغلق. تسخين الفرن من أهم الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز. الوسوم

البسكوت البيتي الهش ، من المخبوزات السريعة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من المخابز بأسعار غالية الثمن لكي نضمن السلامة لأطفالنا، وهو من الحلويات التي تجد عليها إقبال شديد في الأعياد والأفراح، نظراً لمذاقه الطيب وملمس الناعم الذي يميزه عن باقي أنواع المخبوزات، وهو من المخبوزات التي يتفق عليها الكبار والصغار ويفضلون تناوله بجانب كوب من الشاي الساخن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البسكوت البيتي الهش وسر نجاحه بالمنزل مثل المخابز بخطوات بسيطة وسهلة تساعدنا على عمل بسكوت سريع بكل سهولة بالمنزل. مكونات البسكوت البيتي الهش مكونات البسكوت البيتي الهش سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعدنا لعمل بسكوت هش وخفيف وهى كما يلي:- كيلو من الدقيق الفاخر. كوب ونصف من السكر. كوب ونصف من السمنة. 5 بيضات. نصف كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من النشادر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت البيتي الهش بكل سهولة مثل المخابز وهى كما يلي:- قومي بخفق السكر والسمنة جيداً مع بعض.

ثم نضفي البيض والفانيليا للخليط وخفقي لمدة 10 دقائق.

استمري بالتقليب حتى تتأكدي أن المكونات ذابت تماماً.

ثم ضيفي الحليب والنشادر وامزجي جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

قومي بإضافة الدقيق وقلبي برفق حتى تتكون لديكي عجينة طرية ومتماسكة ذات ملمس ناعم.

غطي العجين بكيس من البلاستيك حتى لا تجف وتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.

قومي بتقطيع البسكوت ورصيه على صينية مدهون بقليل من السمنة.

ثم ادخليه الفرن وضعيه على الرف الأوسط حتى يصبح لونه ذهبي جميل.

بعد ذلك اخريه من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قدميه بالهناء والشفاء. سر نجاح البسكوت البيتي سوف نتعرف على بعض الأسرار التي تساعدنا لعمل بسكوت بيتي بكل سهولة وهى كما يلي:- الإفراط بالعجن يجعل قوام البسكوت قاسي. يفضل أن تكون جميع المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة. يفضل أن تكون الزبدة طرية وعدم إذابتها على النار حتى لا تفقد خصائصها. يجب الانتباه على أن تكون الزبدة غير مملحة. يفضل وضع البسكوت أثناء الخبز على الرف الأوسط حتى لا يحترق ويصبح قاسي. للحفاظ على قرمشة البسكوت ضعيه في علبة محكمة الغلق. تسخين الفرن من أهم الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز.

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