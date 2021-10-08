طريقة عمل كيكة الأربع ملاعق لفرد واحد بمكونات بسيطة وطريقة أكثر من سهلة

كيكة الأربع ملاعق ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الأربع ملاعق.

مكونات كيكة الأربع ملاعق

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

بيضة

رشة فانيليا.

أربع ملاعق كبار سكر.

أربع ملاعق زيت.

وأربع ملاعق حليب.

أربع ملاعق كبار دقيق.

ملعقتين كبار كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الأربع ملاعق وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيض والفانيليا والسكر والزيت والحليب مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة كلا من الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج بودر.

ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بجلب قالب صغير مدهون بالسمن ونرشه بالدقيق ونصب خليط الكيك بداخله حتي يمتلئ ثلثي القالب ويكون الثلث المتبقي فارغ.

بعد ذلك نقوم بإدخال القالب الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا.

وقد تختلف مدة التسوية حسب درجة حرارة كل فرن وحسب نوع القالب.

وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بإخراجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات التي يمكننا إعدادها لتزيين الكيك.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: