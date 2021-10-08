كيكة الزبادي الهشة في المنزل بمكونات اقتصادية

كيكة الزبادي، هي من أسهل أنواع الكيكات والتي تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي واللذيذ والتي يحبها الكثيرين منا ويعتبر المكون الاساسي بها هو الزبادي وهو الذي يعطيها القوام المرتفع الهش ويطلبها الاطفال والكبار ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيرها. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة: المكونات: ٣ كوب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من السكر الناعم.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من الزبدة.

علبة زبادي طريقة التحضير: نقوم بخفق البيض والفانيليا معا باستخدام مضرب البيض ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر ويصبح القوام كثيف ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت والزبادي ونستمر في الخفق لمدة عشر دقائق حتى تختلط المكونات معا.

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم نقوم بسكب خليط الزبادي والبيض اليه تدريجيا مع التقليب باستخدام الشوكة أو باستخدام المضرب اليدوي مع تقليب المكونات في اتجاه واحد حتى لا يخرج الهواء من الكيكة وحتى نحصل على عجينة هشه وطرية.

ثم نحضر قالب كيك مناسب ثم نقوم بدهنه بمادة دهنيه ثم نقوم بسكب خليط الكيكه في القااب ونقوم بإدخالها الى الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

ثم نترك الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكيكة ثم نقوم بإطفاء الفرن ونتركها بالفرن لمدة عشر دقائق حتى لا تهبط الكيكة ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها الى مربعات متوسطة الحجم او صغيرة الحجم حسب الرغبة وتقدم مع الشاي. طريقة عمل كيكة الخلاط المكوّنات كوبان من الدقيق المنخول.

كوب من السكر.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الحليب البودرة،

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر والزيت والحليب في الخلاط الكهربائي ونقوم بضربهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باود في وعاء اخر ثم نقوم بسكب خليط البيض السه ونقوم بتقليبهم.

ثم نقوم بسكب الخليط في صينيه ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة: المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل كيكة الخلاط المكوّناتطريقة التحضير الوسوم

كيكة الزبادي، هي من أسهل أنواع الكيكات والتي تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي واللذيذ والتي يحبها الكثيرين منا ويعتبر المكون الاساسي بها هو الزبادي وهو الذي يعطيها القوام المرتفع الهش ويطلبها الاطفال والكبار ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيرها. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة: المكونات: ٣ كوب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من السكر الناعم.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من الزبدة.

علبة زبادي طريقة التحضير: نقوم بخفق البيض والفانيليا معا باستخدام مضرب البيض ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر ويصبح القوام كثيف ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت والزبادي ونستمر في الخفق لمدة عشر دقائق حتى تختلط المكونات معا.

نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم نقوم بسكب خليط الزبادي والبيض اليه تدريجيا مع التقليب باستخدام الشوكة أو باستخدام المضرب اليدوي مع تقليب المكونات في اتجاه واحد حتى لا يخرج الهواء من الكيكة وحتى نحصل على عجينة هشه وطرية.

ثم نحضر قالب كيك مناسب ثم نقوم بدهنه بمادة دهنيه ثم نقوم بسكب خليط الكيكه في القااب ونقوم بإدخالها الى الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

ثم نترك الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكيكة ثم نقوم بإطفاء الفرن ونتركها بالفرن لمدة عشر دقائق حتى لا تهبط الكيكة ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها الى مربعات متوسطة الحجم او صغيرة الحجم حسب الرغبة وتقدم مع الشاي. طريقة عمل كيكة الخلاط المكوّنات كوبان من الدقيق المنخول.

كوب من السكر.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الحليب البودرة،

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر والزيت والحليب في الخلاط الكهربائي ونقوم بضربهم جيداً.

ثم نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باود في وعاء اخر ثم نقوم بسكب خليط البيض السه ونقوم بتقليبهم.

ثم نقوم بسكب الخليط في صينيه ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة: المكونات:طريقة التحضير:طريقة عمل كيكة الخلاط المكوّناتطريقة التحضير

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