طريقة عمل البطاطس المحشية بالدجاج بنكهة لذيذة وطعم أكثر من رائع

تعتبر البطاطس المحشية بالدجاج من الأكلات اللذيذة التي تقدم على السفرة ، تمتاز بمذاق رائع وهي من الوجبات الشهية التي تعتبر نوع من التغير في تقديم البطاطس، حيث اعتاد الكثير على تقديم البطاطس على شكل صينية أو طاجن ولكن هذه الوصفة تعتبر طبق لذيذ وله شكل مختلف على السفرة، كما أنه يمتاز بمذاق رائع جداً ولذيذ يتميز بنكهة البهارات الشهية، كما أنه يمكننا إضافة البهارات التي نعشقها ونفضلها إلي هذه الوصفة، يمكن تقديمه بأكثر من حشوة غير الدجاج مثل اللحم المفروم وغيره من الحشوات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس المحشية بالدجاج بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل البطاطس المحشية بالدجاج

مكونات عمل البطاطس المحشية سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

10 حبات بطاطس متوسطة الحجم ( العدد حسب الرغبة).

للحشو

2 ملعقة كبيرة زيت

2 قطعة دجاج فيليه مفروم.

1 حبة متوسطة بصل مفروم.

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة صنوبر مقلي.

للصلصة

1 كوب مرق.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ربع كوب من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة ملح .

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

للقلي زيت ذرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير البطاطس المحشية بالدجاج بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

توضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت حتي يسخن، ثم نضع الدجاج المفروم ونقلب حتي يأخذ الدجاج اللون الأبيض. ثم نضيف البصل المفروم ثم نضيف البهارات القرفة والفلفل الأسود والبقدونس المفروم والصنوبر والملح والبهارات المشكلة. نقلب المكونات معاً بشكل جيد حتي تتجانس تماماً، ثم نرفع الخليط عن النار ونتركه لكي يبرد. نقوم بتجهيز حبات البطاطس وذلك بتقشيرها ثم غسلها وتقويرها من الداخل ثم تغسل وتترك لكي تجفف من الماء تماماً. ثم نضع مقلاة على النار ونضع بها كمية وفيرة من الزيت، ثم نقوم بقلي حبات البطاطس لبضع دقائق مع مراعاة التقليب الخفيف حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الزيت وتترك لكي تجف منه تماماً، نقوم بحشو حبات البطاطس بخليط الحشوة السابق الذي تم تجهيز ثم نضعها داخل صينية مستطيلة الشكل. ثم نحضر الصوص وذلك بخلط المرق مع الملح والنعناع وعصير الليمون والفلفل الأسود، ونقلب المكونات جيداً ثم نصب الصوص فوق البطاطس.

طريقة التسوية

يتم تسوية البطاطس كالآتي:ـ