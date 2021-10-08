تخلصي من الشيب بالقرنفل فورًا مع علاج التقصف والتساقط بوصفة سحرية سريعة

تخلصي من الشيب بالقرنفل فورًا ، يعد شيب الشعر من أكثر الأمور الشائعة بين الأفراد نساء ورجال أطفال وكبار، فأصبح الشيب مشكلة العصر، يعاني منه الكثير من المواطنين بسبب الضغوط الخاصة التي يمرون بها مع التوتر والقلق، وأصبح الجميع يبحثون عن الطرق التي يتخلصون بها من الشيب، دون اللجوء للمواد الكيميائية، حيث أن تلك المواد هي مواد ضارة تسبب أضرار بالغة بالشعر وتؤدي إلى تلفه نهائيًا، بالإضافة إلى الغلو في السعر، ولكن مع استخدام المواد الطبيعية أصبح الموضوع أكثر سهولة.

تخلصي من الشيب بالقرنفل فورًا

أثبتت العديد من الدراسات أن هناك الكثير من المواد الطبيعية التي لها دور إيجابي في التخلص من الشيب، وهي تتواجد في المنزل بصورة طبيعية بسيطة، وتستطيع أن تنهي المشكلة إلى الأبد، حيث يحدث الشيب نتيجة نقص إنتاج صبغة الميلانين في الشعر والتي مسؤولة عن إعطاء اللون له، وهو ما يؤدي إلى ظهور الشعر باللون الرمادي أو الأبيض، ويساعد القرنفل باعتباره من المواد الطبيعية التي تتوافر في كل منزل على القضاء على الشيب نهائيًا عند إضافته على مواد أخرى.

وصفة القرنفل للشعر

يساعد القرنفل على إعطاء اللون للشعر وعودته إلى طبيعته، ويساعده أيضًا في القضاء على الشعر الأبيض، ويعطيه اللمعان والحيوية بالإضافة إلى الرائحة العطرة.

ويمكن القيام بذلك عن طريق استخدام المكونات التالية :

معلقتين من القرنفل.

كمية من الكريم المرطب.

زيت قرنفل لزيادة الفعالية.

زيت سمسم.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت الخردل.

في وعاء محكم الغلق لابد من وضع القرنفل المطحون وفوقه زيت السمسم ويخلط الجميع جيدًا.

يضاف زيت القرنفل وزيت الزيتون وزيت الخردل مع كريم الترطيب ويخلط الجميع جيدًا.

تخلط كافة المكونات الخاصة بالوصفة وتوضع في غرفة مظلمة لمدة ليلة كاملة.

قبل استخدام الوصفة تقلب جيدًا قبل الاستخدام.

يوضع القليل من الوصفة على الشعر من البصيلات حتى الأطراف وبعدها يكثف على باقي الشعر.

تترك الوصفة على الشعر لمدة ربع ساعة، وبعدها تغسل بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة مرتين لثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أروع النتائج.

خطوات تحضير وصفة القرنفل