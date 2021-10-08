ضعي هذا المكون سحري لعلاج تساقط الشعر وملئ وإنبات الفراغات خلال 7 أيام

تساقط الشعر من أكثر المشاكل التي يعاني منها الرجال والسيدات يحدث ذلك بسبب كثرة تعرض الشعر للحرارة مع الإهمال في النظام الغذائي والتعرض للقلق والتوتر بشكل مستمر، وتساقط الشعر يحتاج وقت طويل لعلاجه ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة علاج تساقط الشعر فتابعونا.

حليب جوز الهند وعصير الليمون:

نقوم بخلط 5 ملاعق من حليب جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون ثم يوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو، هذه الخلطة تستخدم مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر لعلاج تساقط الشعر.

عصير البصل:

نقوم ببشر بصلة ثم تصفي من الماء جيدا بعد ذلك يتم تدليك فروة الرأس بماء البصل ويترك لمدة 5 ساعات ثم يغسل بالماء والشامبو ومن الممكن وضع ملعقة من القهوة على الشامبو للتخلص من رائحة البصل.

تستخدم هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهرين لحين الحصول على النتيجة المطلوبة حيث يحتوي البصل على مادة الكبريت وبالتالي يحفز إنتاج الكولاجين في الشعر ويمنع تساقطه.

خلطة الزيوت:

نحضر وعاء ونضع به كمية متساوية من زيت الزيتون والخروع وزيت جوز الهند وزيت الثوم ثم يحفظ المزيج في زجاجة، ويستخدم المزيج كحمام زيت للشعر مرتين أسبوعيا وبعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتادة وسوف تندهشي من النتيجة.

زيت الجرجير والصبار:

نخلط كمية متساوية من زيت الجرجير مع جل الصبار ثم نضيف زيت زيتون مع زيت سمسم ونقلب المكونات حتى تتجانس، ثم يوضع المزيج على الشعر قبل الاستحمام مع تدليك فروة الرأس جيدا لمدة 5 دقائق بعد ذلك يغسل الشعر.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظي من أول مرة أن الشعر أصبح يتساقط بكميات قليلة ومع الاستمرار عليها سوف يتوقف تساقط الشعر نهائيا.