بمكونات طرية ومورقة طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بطعم لذيذ وبدون تعب

يعد الفطير المشلتت من الأكلات التي مهما أعددنا من اكلات نشتهيها وناكلها، فهو من الاكلات السهلة والبسيطة جدا، وتلجأ الناس لشرائها من الخارج لعدم نجاح إعدادها في المنزل رغم عدم معرفتهم مدى نظافة المكان أو طريقة تحضيرها والمكونات المستخدمة، ولكن إعدادها أصبح سهلا يسيرا على ربة المنزل فبعض الأماكن تعده بسهوله جدا ويعتبر وجبة أساسية لهم في الفطار أو العشا، ويعتبر أيضا الفطير من المشروعات المربحة جدا لربة المنزل فتستطيع تنفيذه في منزلها بكل سهولة ولا يحتاج إلى مكونات كثيره أو مجهود فأصبح إعداده من أسهل مايكون فالجميع يحبونه ويطلبونه. طريقة عمل الفطير المشلتت المكونات كيلو دقيق.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بورد.

سمن بلدي للفرد.

ماء فاتر للعجن.

زيت للفرد. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم يتم وضع الدقيق بعد نخله والسكر والملح والبيكنج بودر، ويتم تقليبهم جيدا حتى يمتزج المكونات جيدا.

يضاف الى الخليط الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى تلم العجينة من جوانب الوعاء.

نقوم بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى نحصل على عجينة لينة ناعمة كالحرير.

يتم دهن الوجه بالزيت جيداً حتى لا تنشف العجينة ونتركها مغطاة بكيس بلاستيك لترتاح لمدة ساعتين.

على ترابيزه مدهونة نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة وتدهن بالزيت مرة أخرى وتترك مغطاة لترتاح نصف ساعة.

نقوم بفرد الكور كوره كوره باستخدام اليد دون نشابة ووضع السمن البلدي وتفرد به الكوره وتطبق بعد الفرد من جميع الجوانب وتترك وناخذ كرة أخرى ويتم فردها.

نقوم بوضع الكرة الأولى في الثانية بعد تطبيقها وتكرر العملية إلى أن نضيف سبع كور صغيره داخل بعضها البعض.

بعد الانتهاء من السبع طبقات نقوم بوضعهم في صينية مدهونة جيدا بالسمن وتترك عشر دقائق ثم نقوم بالضغط عليها حتى تفرد في الصينية.

يتم إدخالها الفرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون ذهبي ويتم إخراجها.

يتم تغطيته عند الخروج من الفرن مباشرة.

يمكن أن يقدم الفطير المشلتت مع الجبن أو العسل ويأكل ساخنا. الوسوم

يعد الفطير المشلتت من الأكلات التي مهما أعددنا من اكلات نشتهيها وناكلها، فهو من الاكلات السهلة والبسيطة جدا، وتلجأ الناس لشرائها من الخارج لعدم نجاح إعدادها في المنزل رغم عدم معرفتهم مدى نظافة المكان أو طريقة تحضيرها والمكونات المستخدمة، ولكن إعدادها أصبح سهلا يسيرا على ربة المنزل فبعض الأماكن تعده بسهوله جدا ويعتبر وجبة أساسية لهم في الفطار أو العشا، ويعتبر أيضا الفطير من المشروعات المربحة جدا لربة المنزل فتستطيع تنفيذه في منزلها بكل سهولة ولا يحتاج إلى مكونات كثيره أو مجهود فأصبح إعداده من أسهل مايكون فالجميع يحبونه ويطلبونه. طريقة عمل الفطير المشلتت المكونات كيلو دقيق.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بورد.

سمن بلدي للفرد.

ماء فاتر للعجن.

زيت للفرد. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم يتم وضع الدقيق بعد نخله والسكر والملح والبيكنج بودر، ويتم تقليبهم جيدا حتى يمتزج المكونات جيدا.

يضاف الى الخليط الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى تلم العجينة من جوانب الوعاء.

نقوم بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى نحصل على عجينة لينة ناعمة كالحرير.

يتم دهن الوجه بالزيت جيداً حتى لا تنشف العجينة ونتركها مغطاة بكيس بلاستيك لترتاح لمدة ساعتين.

على ترابيزه مدهونة نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة وتدهن بالزيت مرة أخرى وتترك مغطاة لترتاح نصف ساعة.

نقوم بفرد الكور كوره كوره باستخدام اليد دون نشابة ووضع السمن البلدي وتفرد به الكوره وتطبق بعد الفرد من جميع الجوانب وتترك وناخذ كرة أخرى ويتم فردها.

نقوم بوضع الكرة الأولى في الثانية بعد تطبيقها وتكرر العملية إلى أن نضيف سبع كور صغيره داخل بعضها البعض.

بعد الانتهاء من السبع طبقات نقوم بوضعهم في صينية مدهونة جيدا بالسمن وتترك عشر دقائق ثم نقوم بالضغط عليها حتى تفرد في الصينية.

يتم إدخالها الفرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون ذهبي ويتم إخراجها.

يتم تغطيته عند الخروج من الفرن مباشرة.

يمكن أن يقدم الفطير المشلتت مع الجبن أو العسل ويأكل ساخنا.

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