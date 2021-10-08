معجزة الزيوت الهندية لتكثيف وتطويل الشعر لحد كعب رجلك شعرك هينمو بدون توقف بسرعة البرق

جوز الهند له الكثير من سواء كان للبشرة أو الشعر، فيستخرج منه الزيت، وايضًا حليب جوز الهند المميز، فكل ذلك مواد سحرية عند دخولها في الوصفات الطبيعية المختلفة تعطي أفضل نتائج ممكنة، ولذلك فقد جاءنا ببعض وصفات زيت جوز الهند التي تساعد على تغذية الشعر وتطويله في أسرع وقت وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن.

هناك الكثير من الوصفات المفيدة جدًا لتطويل الشعر وزيادة نموة بشكل فعال وسريع وذلك من خلال استخدام زيت جوز الهند السحري ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

ماسك زيت جوز الهند وزبدة الشيا لتطويل الشعر

يحتوي هذا الماسك على مكونين من أهم المكونات الطبيعية للشعر وطريقة تطبيق كلأتي:

المكونات

ملعقتان من زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

اجمعي كل المكونات مع بعض جيدًا، واعيدي خلطهم حتى تتجانس المكونات بشكل كبير.

وزعي الخليط على شعرك من الفروة وحتى الاطراف، وبدائي في عملية تدليك فروه الرأس جيدًا.

اتركي الخليط على شعرك، لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالشامبو الطبيعي.

تكرر الوصفة كل يومين حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

زيت الزيتون مع زيت جوز الهند من المتعارف عليه أنهم من افضل الزيوت الطبيعية للشعر فهي تساعد على سرعة نمو الشعر، وكثافته، ولمعانه، ونعومته، وطريقة الاستخدام كلأتي:

المكونات

نصف كوب من زيت الزيتون البكر.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير