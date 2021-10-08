مقشر الشوفان الرهيب لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله من أول أستعمال

تقشير الجسم بشكل مستمر له فوائد متعددة جدًا للجسم، فمن ترغب بالمحافظة على جسم ناعم، بدون اي مشاكل وبدون اي بقع أو بثور، فلابد من اتباع الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة، والمحافظة على نعومتها ونضارتها وإزالة الجلد الميت وتجديد الخلايا بأستمرار، ومن أهم المواد التي يمكن أن تستخدم كمقشر طبيعي بدون اي أضرار على البشرة هو استخدام الشوفان وهذا ماسوف نتعرف عليه الآن من خلال مقالنا هذا.

الشوفان له العديد من الفوائد التي يمنحها للبشرة عند استخدامه في تقشير الجسم، ومن أهم هذه الفوائد هي:

يساعد الشوفان في إزالة خلايا الجلد الميته والسطحية، وتجديدها حتى تمنح البشرة نعومة وجمالًا

يساعد الشوفان في التنظيف العميق انسان الجلد.

يساعد أيضًا في مقاومة جفاف البشرة وجعلها دائمًا رطبة وناعم وطرية.

يقضي ماسك الشوفان على اثار الشيخوخة والتجاعيد.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية داخل البشرة والجلد.

يساعد على تفتيح البشرة، وتوحيد لونها.

هناك أكثر من طريقة يدخل فيها الشوفان لتفتيح وتبييض الجسم بشكل كامل وطرق امنه ولا يوجد بها أي أضرار ومن أهم هذه الوصفات كلأتي:

يمكن إضافة الشوفان مع الحليب لإعطاء أفضل النتائج التقشير والتنعيم والترطيب، وهذه الطريقة تستخدم فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من الشوفان المطحون جيدًا.

اربع معالق من اللبن الحليب الدافيء.

طريقة التحضير والتطبيق

في اناء عميق ضعي المكونين مع بعضهما البعض وقومي بالتقليب المستمر حتى يصبح الخليط عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك دلكي كل الأجزاء المراد تفتيحها، والأماكن الخشنة في الجسم بهذه العجينة مع الفرك المستمر مدة لا تقل عن خمس دقائق.

اتركي الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق

قومي بلأستحمام بعد ذلك وغسلةالجسم جيدًا.

يستخدم الشوفان أيضًا بدون اي مواد أخرى سوى المياة ويعطي نتائج أيضًا رائعة والوصفة كلأتي:

المكونات

ربع كوب من الشوفان المطحون

مع بعض قطرات المياة الدافئة.

طريقة التحضير