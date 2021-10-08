شاورما الفراخ السوري بالعيش الصاج وصوص التومية حضريه بالطريقة السوري في البيت

شاورما الفراخ السوري بصوص التومية، تعتبر شاورما الفراخ السورية من المأكولات الشهيرة التي أقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة فيتم تجهيز شاورما الفراخ السورية في فترة وجيزة للغاية وبدلاً من أن يتم شرائها من الخارج سنقدم إليكم في المقال التالي طريقة تحضير شاورما الفراخ السورية. مقادير تحضير شاورما الفراخ السورية: مقادير تحضير شاورما الفراخ السورية: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير شاورما الفراخ السورية: نصف كيلو صدور فراخ مقطعة إلى شرائح.

بصلة مبشورة.

فلفل أخضر.

طماطم.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الخل.

ربع كأس من عصير الليمون.

رشة من الكاري والزعتر والملح والفلفل الأسود.

توابل شاورما. طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري: القيام بغسل شاورما الفراخ جيداً بكل من الدقيق والمياه. العمل على تتبيل الفراخ باستخدام مياه البصل وعصير الليمون والخل ويتم بعد ذلك إضافة المياه والفلفل الأسود ويتم تركها لمدة عشرة دقائق. الحصول على مقلاة ويتم وضعها على النار ثم يتم إضافة الزيت والفراخ مع الطماطم والفلفل الأخضر وتوابل الشاورما والزعتر ويتم التقليب جيداً لحين أن تنضج ويتم رفعها م على النار. يتم الحصول على العيش السوري ويتم فرده ثم وضع مكونات الفراخ به من الداخل ثم يتم إضافة الزيتون والمايونيز والثومية والخيار المخلل. يتم لف رغيف الشاورما ويتم غلقه ثم يتم تحمير العيش في مقلاة بها زيت ويتم تناوله مع الثومية والكاتشاب. مقادير عمل فتة شاورما الفراخ: صدور فراخ مقطعة.

زيت نباتي.

بصلة مفرومة.

علبة من الزبادي.

ملعقتين من الطحين.

عصير ليمون.

خل.

توابل شاورما.

بطاطس مقلية.

بقدونس مفروم.

بصل شرائح.

طماطم شرائح.

نعناع. طريقة التحضير: الحصول على إناء ويتم وضع فيه صدور الفراخ ثم الزبادي وباقي البهارات مع الطحينة ثم عصير الليمون والخل ومياه البصل ثم وضعه في الثلاجة. بعد مرور وقت يتم تشويح المقادير على النار ثم الحصول على مقلاة ويتم دهنها بالزبد. يتم وضع البطاطس المقلية مع طبقات الشاورما ثم الثومية ثم يتم وضع طبقة من البطاطس على الوجه الأخر ثم يتم وضعها في الفرن لدقائق وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري:مقادير عمل فتة شاورما الفراخ:طريقة التحضير: الوسوم

شاورما الفراخ السوري بصوص التومية، تعتبر شاورما الفراخ السورية من المأكولات الشهيرة التي أقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة فيتم تجهيز شاورما الفراخ السورية في فترة وجيزة للغاية وبدلاً من أن يتم شرائها من الخارج سنقدم إليكم في المقال التالي طريقة تحضير شاورما الفراخ السورية. مقادير تحضير شاورما الفراخ السورية: مقادير تحضير شاورما الفراخ السورية: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير شاورما الفراخ السورية: نصف كيلو صدور فراخ مقطعة إلى شرائح.

بصلة مبشورة.

فلفل أخضر.

طماطم.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الخل.

ربع كأس من عصير الليمون.

رشة من الكاري والزعتر والملح والفلفل الأسود.

توابل شاورما. طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري: القيام بغسل شاورما الفراخ جيداً بكل من الدقيق والمياه. العمل على تتبيل الفراخ باستخدام مياه البصل وعصير الليمون والخل ويتم بعد ذلك إضافة المياه والفلفل الأسود ويتم تركها لمدة عشرة دقائق. الحصول على مقلاة ويتم وضعها على النار ثم يتم إضافة الزيت والفراخ مع الطماطم والفلفل الأخضر وتوابل الشاورما والزعتر ويتم التقليب جيداً لحين أن تنضج ويتم رفعها م على النار. يتم الحصول على العيش السوري ويتم فرده ثم وضع مكونات الفراخ به من الداخل ثم يتم إضافة الزيتون والمايونيز والثومية والخيار المخلل. يتم لف رغيف الشاورما ويتم غلقه ثم يتم تحمير العيش في مقلاة بها زيت ويتم تناوله مع الثومية والكاتشاب. مقادير عمل فتة شاورما الفراخ: صدور فراخ مقطعة.

زيت نباتي.

بصلة مفرومة.

علبة من الزبادي.

ملعقتين من الطحين.

عصير ليمون.

خل.

توابل شاورما.

بطاطس مقلية.

بقدونس مفروم.

بصل شرائح.

طماطم شرائح.

نعناع. طريقة التحضير: الحصول على إناء ويتم وضع فيه صدور الفراخ ثم الزبادي وباقي البهارات مع الطحينة ثم عصير الليمون والخل ومياه البصل ثم وضعه في الثلاجة. بعد مرور وقت يتم تشويح المقادير على النار ثم الحصول على مقلاة ويتم دهنها بالزبد. يتم وضع البطاطس المقلية مع طبقات الشاورما ثم الثومية ثم يتم وضع طبقة من البطاطس على الوجه الأخر ثم يتم وضعها في الفرن لدقائق وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري:مقادير عمل فتة شاورما الفراخ:طريقة التحضير:

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