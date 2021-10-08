حلوى بودينج الجيلي بالبسكويت أسهل الحلويات الباردة بدون فرن، على الرغم من كوننا في الفترة الحالية من العام نودع أيام الصيف المبهجة والحارة في نفس الوقت، إلا أن معظمنا وقبل اقتراب الشتاء يبحث عن طرق حلويات باردة وسريعة. لذا نقدم لكم اليوم حلوى طريقة عمل بودينج الجيلي التي يتم تحضيرها خلال خمس دقائق فقط على البارد بدون كريمة أو بيض، تابعي معنا أسهل طريقة لتحضير بودينج الجيلي بالبسكويت بدون مجهود.

طريقة عمل حلوى بودينج الجيلي بالبسكويت

تتكون وصفة بودينج الجيلي بالبسكويت المناسبة لكل الأعمار وخاصة الأطفال الذين يعشقون الجيلي بكافة أنواعه من المقادير التالية :

2 عبوة من الجيلي.

كوب ماء ساخن.

2 كوب ماء بارد.

2 عبوة من الكريم شانتيه البودرة.

كوب ونصف من الحليب البارد.

عبوة من القشطة.

طبقتين من بسكويت الشاي السادة.

نبدأ أولاً وضع محتوى عبوات الجيلي في وعاء عميق ثم يتم إضافة الماء الساخن أولاً ثم الماء البارد، ثم يوضع في قالب كبير ويُترك في الثلاجة حتى يتماسك تماماً، في وعاء أخر عميق يتم وضع فارغ عبوات الكريم شانتيه البودرة ثم إضافة حليب بارد مع عبوة من القشطة، ثم يتم إستخدام مضرب كهربائي ليتحول مزيج الكريم شانتيه مع الحليب والقشطة إلى فوم أبيض بالشكل المعتاد قوام معتدل، يمكنك عمل الكريم شانتيه سابقاً وتركه في الثلاجة حتى اليوم التالي.

أسهل الحلويات الباردة بدون فرن

في اليوم التالي يتم خروج قالب الجيلي من الثلاجة ثم إضافة بسكويت سادة أعلاه، ويُفضل بعدها وضع القليل من صوص التوفي أو الكراميل ثم إضافة طبقة أخرى من البسكويت سواء كان من نفس النوع أو من نوع أخر، وذلك حتى تتماسك طبقتي البسكويت سوياً وعند فرد الكريمه أعلاه لا يتحرك البسكويت يميناً ويساراً، ثم يتم وضع طيقة من مزيج الكريم شانتيه مع الحليب و القشطة، ثم إضافة بسكويت قطع صغيرة لتزيين وجه بودينج الجيلي، ويمكنك إضافة الكاكاو البودرة أو الكراميل حسب الإختيار، ويُفضل تركها في الثلاجة لفترة حتى تمام التماسك ثم تقطيعها إلى قطع متساوية لتصبح جاهزة للتقديم.