كريم النشا من صنع يديك لتفتيح البشرة واليدين منذ الأسبوع الأول

دائماً ما تحرص الفتيات على الاهتمام بالبشرة ومحاولة تفتيح لون البشرة درجة أو اثنين عن اللون الطبيعي لذلك تستخدم الفتيات كريمات التفتيح التي تُعطي تغطية كاملة للوجه للحصول على درجة أفتح، ولكن تعاني الفتيات بالجامعات من تأثير الشمس مما يُعطي لون للوجه واليدين مختلف عن الطبيعي ومع بداية الجامعة تبحث الفتيات عن طرق طبيعية للحفاظ على لون البشرة الطبيعي بالإضافة إلي تفتيح البشرة واليدين ولكن بطرق طبيعية غير مكلفة وتُعطي نتائج دائمة وليست مؤقته مثل وسائل التجميل، ومن الوصفات القديمة ولكنها فعالة ومازالت تستخدم بنطاق واسع في مختلف الدول هو وصفة النشا التي كانت وما زالت تساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال ولا تحتاج الكثير من المكونات وللتعرف على تلك الوصفة يمكنك متابعة هذا المقال.

وصفة النشا لتفتيح البشرة

يعتبر التعرض إلي الشمس بشكل يومي يؤثر على البشرة ويجعلها أكثر عرضه للتحول إلي اللون الغامق وتجعلها تبدو مرهقة لأن الشمس تقوم بإخفاء النضارة من الوجه، لذلك يجب استخدام عناصر مقاومة للأكسدة لحماية البشرة وتتمثل تلك العناصر في كريمات التفتيح الطبية والتي يعتبر ثمنها غير مناسب لجميع الأشخاص ويمكن استخدام الحلول البديلة مثل وصفات مسحوق النشا الشهيرة في مجال التفتيح للوجه.

مكونات الوصفة:

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كأس من حليب الزبادي الطازج.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من العسل الأبيض.

أولاً وضع حليب الزبادي مع النشا على نار هادئة وتقليبهم معاً على أن يتم تماسك المكونات ونتركها حتى تصبح باردة. ثانيا يتم وضح باقي المكونات من ماء الزهر وتقليبه مع النشا والزبادي ثم إضافة العسل الابيض مع التقليب على أن يتم التقليب بملعقة من السيليكون. ثالثا وضع كريم النشا الذي سبق تحضيره في عبوة مغلقة ثم تطبيق الكريم على الوجه واليدين ويتم استخدام الكريم يومياً قبل النوم. يتم غسل الكريم في الصباح أو حسب الرغبة ثم حفظ عبوة الكريم في مكان بارد ويفضل أن يتم وضعه في الثلاجة. سيتم ملاحظة تفتيح البشرة منذ الأسبوع الأول.

طريقة تحضير وصفة النشا:

نصائح لتفتيح البشرة:

وتغذي البشرة على فيتامين C لذلك يمكنك تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل البرتقال، وإذا كنتي تهتمين بلون البشرة الفاتح عليك الاهتمام لنضارة البشرة أولاً وللحصول على النضارة يمكنك شرب الماء بكميات كبيرة أثناء اليوم وسيتم ملاحظة الفرق، الاهتمام بكريمات الترطيب الطبية مع الاستخدام المستمر تؤدي إلي نتائج مبهرة من حيث النعومة والتفتيح.