كيك شوكولاتة اقتصادي بصوص رهيب وحجم يكفي جميع أفراد العائلة، نقدملك اليوم سيدتي أسهل وألذ كيكة شوكولاتة باستخدام الكاكاو فقط وبدون شوكولاتة خام أو مكونات معقدة. مقادير الكيك في خلطتنا اليوم هي 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات 300 جرام، كوب كاكاو خام بدون سكر 90 جرام، 2 كوب سكر 400 جرام، ملعقة صغيرة ملح 5 جرام، ملعقة صغيرة بيكنج بودر 3 جرام، 2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا 11 جرام، ثلثين كوب من الحليب الرائب أو حليب مضاف إليه خل 150 جرام بدرجة حرارة الغرفة، ثلث كوب زيت 75 جرام، ثلث كوب زبادي 85 جرام بدرجة حرارة الغرفة، 2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة كبيرة نسكافيه، كوب من الماء بين الدافئ والساخن يتحمله الأصبع بمقدار 225 جرام و2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كيكة الشوكولاتة بصوص رهيب وحجم عائلي

ولتسقية طبقة الكيك بعد تحضيرها سوف نستخدم من كوب لكوب ونصف حليب، ولتحضير صوص الشوكولاتة يلزمنا كوب إلا ربع سكر بمقدار 150 جرام، كوب إلا ربع كاكاو بمقدار 70 جرام، نصف كوب دقيق بمقدار 70 جرام، 1 ونصف ملعقة كبيرة نشا، 3 كوب حليب، 2 ملعقة زيت، 2 ملعقة زبدة بمقدار 30 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا.

في البداية نقوم بعملية فلترة (غربلة) للمكونات البودر معاً للتحقق من تجانسها بشكل جيد، هذه المكونات هي الدقيق، الكاكاو، السكر، البيكنج بودر، البيكنج صودا، الملح، نضع خليط البودر في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة الحليب، الزيت، الزبادي، الفانيليا والبيض وأيضاً النسكافيه ثم نضيف الماء ونخلط جميع المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يتم الحصول على قوام متجانس ثقيل نوعا ما، ويمكنك إستخدام المضرب اليدوي أو يمكنك خلط المواد السائلة في الخلاط ثم يتم إضافتهم إلى المواد الجافة، ثم نحضر صينية فرن مقاس 24 مدهونة زبدة ثم نسكب خليط الكيك مع إزالة الفقاعات، ثم ندخلها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 175 رف أوسط لمدة 25 دقيقة، والآن نحضر صوص الشوكولاتة.

أفضل خلطة لصوص الشوكولاتة

في إناء قابل للطهي نضيف السكر، الكاكاو، الدقيق، النشا، الحليب والفانيليا ثم نخلط المكونات بالمضرب اليدوي على البارد ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب، ثم نضيف الزيت والزبدة مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل، ثم نسكب الصوص في وعاء خارجي ونغطيه ببلاستيك غذائي يلامس سطح الصوص حتى لا يكون طبقة، ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد تماماً، ثم نخرج الكيك وتترك تبرد قليلاً ثم نعمل ثقوب بالعود الخشبي ونضع الحليب لتسقية الكيك، ثم نخرج الصوص ويتم خلطه بالمضرب الكهربائي حتى يسهل فرده على الكيك، ثم يتم خلطه بالخلاط اليدوي الكهربائي ليتم الحصول على قوام كريمي ناعم، ثم نسكب الصوص على الكيك ويوزع بالتساوي ثم ندخل الكيك الثلاجة لمدة ساعة لكي تتماسك، بعد ذلك يتم تقطيعها مربعات وتقدم.