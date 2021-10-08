يعد كريم النشا وماء الورد من أفضل أنواع الكريمات الطبيعة التي لا تحتوي على مواد ضارة بالبشرة، كما يعمل هذا الكريم الرائع على تفتيح الوجه بدرجة ملحوظة، وفعال جداً في نضارة البشرة وجعلها صافية، وأيضا فعال في علاج المشكلات الجلدية التي تصيب البشرة، والتي يمكن أن تسببها أشعة الشمس مثل التصبغات الجلدية، والإلتهابات ويفيد أيضاً أصحاب البشرة الدهنية حيث يعمل على امتصاص الدهون الزائدة التي تسبب ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، ويحتوي هذا الكريم الرائع على ماء الورد الذي يعمل على تهدئة البشرة الحساسة وتعقيم البشرة الدهنية، ويفيد أيضاً في تنعيم الوجه وتفتيحه بصورة كبيرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المعجزة لبشرة ناصعة البياض. مكونات كريم النشا وماء الورد

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير نخلط النشا واللبن البودرة وماء الورد ونقلب الخليط جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. نرفع الكريم من على النار، ونستمر في التقليب حتى تهدأ حرارته، ثم نضع جل الصبار مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط مع بعض. نحضر علبة نظيفة من الزجاج أو البلاستيك ثم نقوم بوضع الكريم ثم نغلق العلبة ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. يستخدم هذا الكريم الرائع يومياً لمدة أسبوع وبعد استخدام الكريم، نقوم بغلق المسام بمكعب من الثلج على الوجه بحركات دائرية. ماسك النشا والليمون لتبييض الوجه المكونات 4 ملاعق صغيرة من اللبن الزبادي.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير نحضر طبق عميق ونضع به النشا وعصير الليمون ثم نضيف اللبن الزبادي على الخليط السابق ونقلب جيداً حتى يتجانس. ونضع الخليط على الوجه بعد غسله ثم نقوم بتوزيع الماسك بحركات دائرية. نترك الماسك علي البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسل البشرة بغسول مناسب وماء دافئ لإزالة الخليط. يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع لنحصل على أفضل النتائج. يجب عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس مباشرة بعد الإنتهاء من وضع الماسك لتجنب حدوث أي مشاكل للبشرة. وصفة النشا والبطاطس للتفتيح السريع وصفة النشا والبطاطس للتفتيح السريع النشا والبطاطس غند خلطهما معاً يصبحوا مزيج كريمي ينظف البشرة ويعمل على تفتيحها، ويتم تحضير الماسك بالمكونات الآتية:- ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البطاطس المهروسة.

ملعقتين كبار حليب. طريقة التحضير قومي بخلط النشا والبطاطس مع الحليب حتى الحصول على قوام يشبه الكريم.

وزعي الماسك على الوجه بحركات دائرية ثم اتركيه يجف لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ مع استخدام كريم مرطب بعدها. الوسوم

يعد كريم النشا وماء الورد من أفضل أنواع الكريمات الطبيعة التي لا تحتوي على مواد ضارة بالبشرة، كما يعمل هذا الكريم الرائع على تفتيح الوجه بدرجة ملحوظة، وفعال جداً في نضارة البشرة وجعلها صافية، وأيضا فعال في علاج المشكلات الجلدية التي تصيب البشرة، والتي يمكن أن تسببها أشعة الشمس مثل التصبغات الجلدية، والإلتهابات ويفيد أيضاً أصحاب البشرة الدهنية حيث يعمل على امتصاص الدهون الزائدة التي تسبب ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، ويحتوي هذا الكريم الرائع على ماء الورد الذي يعمل على تهدئة البشرة الحساسة وتعقيم البشرة الدهنية، ويفيد أيضاً في تنعيم الوجه وتفتيحه بصورة كبيرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المعجزة لبشرة ناصعة البياض. مكونات كريم النشا وماء الورد

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير نخلط النشا واللبن البودرة وماء الورد ونقلب الخليط جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. نرفع الكريم من على النار، ونستمر في التقليب حتى تهدأ حرارته، ثم نضع جل الصبار مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط مع بعض. نحضر علبة نظيفة من الزجاج أو البلاستيك ثم نقوم بوضع الكريم ثم نغلق العلبة ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. يستخدم هذا الكريم الرائع يومياً لمدة أسبوع وبعد استخدام الكريم، نقوم بغلق المسام بمكعب من الثلج على الوجه بحركات دائرية. ماسك النشا والليمون لتبييض الوجه المكونات 4 ملاعق صغيرة من اللبن الزبادي.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير نحضر طبق عميق ونضع به النشا وعصير الليمون ثم نضيف اللبن الزبادي على الخليط السابق ونقلب جيداً حتى يتجانس. ونضع الخليط على الوجه بعد غسله ثم نقوم بتوزيع الماسك بحركات دائرية. نترك الماسك علي البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسل البشرة بغسول مناسب وماء دافئ لإزالة الخليط. يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع لنحصل على أفضل النتائج. يجب عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس مباشرة بعد الإنتهاء من وضع الماسك لتجنب حدوث أي مشاكل للبشرة. وصفة النشا والبطاطس للتفتيح السريع وصفة النشا والبطاطس للتفتيح السريع النشا والبطاطس غند خلطهما معاً يصبحوا مزيج كريمي ينظف البشرة ويعمل على تفتيحها، ويتم تحضير الماسك بالمكونات الآتية:- ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البطاطس المهروسة.

ملعقتين كبار حليب. طريقة التحضير قومي بخلط النشا والبطاطس مع الحليب حتى الحصول على قوام يشبه الكريم.

وزعي الماسك على الوجه بحركات دائرية ثم اتركيه يجف لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ مع استخدام كريم مرطب بعدها.

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