اعملي كفتة الأرز المصرية بخطوات سهلة والطعم قمة الروعة وانسي أنها تفك منك

تعتبر كفتة الأرز المصرية من المأكولات التي اشتهرت كثيراً في الآونة الأخيرة بفضل مذاقها الجيد فيتم تحضيرها في كافة الدول ولكن بطرق مختلفة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية إليكم مقادير تحضير كفتة الأرز المصرية وهي كالتالي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 كوب كبير من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كوب من الكزبرة.

نصف كوب من البقدونس.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الشبت.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الكمون. مقادير الصلصة ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

حبة من البصل.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير الطماطم. خطوات التحضير خطوات التحضير تتسم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل: القيام بفرم كلاً من اللحم والشبت والكزبرة والأرز والثوم والبصل والبقدونس وباقي البهارات جيداً في مطحنة الكبة ويتم طحنهم لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة. يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها على هيئة شكل أصابع طويلة. يتم قلي أصابع اللحم في مقلاة مليئة بالزيت. من أجل تحضير الصلصة يتم الحصول على مقلاة ويتم وضعها على النار ثم يتم وضع فيها ملعقة السمنة والبصل المفروم وثلاثة من فصوص الثوم ويتم تحميرها مع التقليب جيداً. يتم وضع عصير الطماطم على الخليط السابق مع التقليب ثم وضع عليها نصف لتر من شوربة اللحمة ويتم ترك الخليط لحين أن يغلي. يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الخليط ويتم ترك الخليط على النار لحين أن تنضج الكفتة. بعد أن تنضج يتم وضع كفتة الأرز المصرية في طبق القديم ويتم تقديمه وهو ساخن وبالهناء عليكم ويتم تناوله بجانب طبق المخلل والزيتون مع طبق السلطة والخبز. الوسوم

تعتبر كفتة الأرز المصرية من المأكولات التي اشتهرت كثيراً في الآونة الأخيرة بفضل مذاقها الجيد فيتم تحضيرها في كافة الدول ولكن بطرق مختلفة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية إليكم مقادير تحضير كفتة الأرز المصرية وهي كالتالي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 كوب كبير من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كوب من الكزبرة.

نصف كوب من البقدونس.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الشبت.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الكمون. مقادير الصلصة ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

حبة من البصل.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير الطماطم. خطوات التحضير خطوات التحضير تتسم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل: القيام بفرم كلاً من اللحم والشبت والكزبرة والأرز والثوم والبصل والبقدونس وباقي البهارات جيداً في مطحنة الكبة ويتم طحنهم لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة. يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم يتم تشكيلها على هيئة شكل أصابع طويلة. يتم قلي أصابع اللحم في مقلاة مليئة بالزيت. من أجل تحضير الصلصة يتم الحصول على مقلاة ويتم وضعها على النار ثم يتم وضع فيها ملعقة السمنة والبصل المفروم وثلاثة من فصوص الثوم ويتم تحميرها مع التقليب جيداً. يتم وضع عصير الطماطم على الخليط السابق مع التقليب ثم وضع عليها نصف لتر من شوربة اللحمة ويتم ترك الخليط لحين أن يغلي. يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الخليط ويتم ترك الخليط على النار لحين أن تنضج الكفتة. بعد أن تنضج يتم وضع كفتة الأرز المصرية في طبق القديم ويتم تقديمه وهو ساخن وبالهناء عليكم ويتم تناوله بجانب طبق المخلل والزيتون مع طبق السلطة والخبز.

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