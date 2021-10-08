في دقائق كريم البنجر والعسل لتوريد الخدود والشفايف والوجه مفعوله سحري

في دقائق كريم البنجر والعسل لتوريد الخدود والشفايف توريد الشفايف والخدود تهتم به جميع الفتيات حتى تظهر في شكل جميل وأنيق، بعض الفتيات يشترين مجموعة متنوعة من المستحضرات الباهظة الثمن من أجل التوريد ولكنها ليس جيدة، يمكنك الاعتماد على كريم البنجر لتوريد الخدود والشفايف والوجه حيث أن البنجر من أفضل ما يمكنك استخدامه للتوريد والتغذية المباشرة، كما أن النشا تساعد في التفتيح المضاعف للوجه، يمكنك الحصول على أفضل توريد وتفتيح من خلال كريم البنجر والنشا الطبيعي تابعي معنا الطريقة بالخطوات.

في دقائق كريم البنجر والعسل لتوريد الخدود والشفايف

يمكنك عمل كريم سحري من البنجر مع النشا في المنزل بدلا من المستحضرات الجاهزة وهو عبار عن مكونات طبيعيه مكون من :

1. 2 ملعقة كبيرة نشا.

2. نصف كوب كبير من مياه الأرز المنقوعة.

3. حبة صغيرة الحجم من البنجر.

4. ملعقة من زيت جوز الهند.

5. ملعقة من عسل النحل.

6. ملعقة من عصير صغيرة الحجم.

يمكنك تجهيز كريم البنجر مع النشا من خلال خطوات بسيطة في المنزل:

1. نحضر وعاء كبير الحجم نضع به حبة بنجر مع ماء الأرز، ونقلب .

2. ثم نضع الخليط على النار، ونقلب.

3. نرفع الوعاء من النار ومن ثم نصفيه.

4. نضع ماء البنجر في وعاء آخر ونضيف النشا ونقلب.

5. قوم بوضع الوعاء الصغير على الماء من جل عمل حمام بخار.

6. نترك الخليط يبرد، ونضعه في علبة مغلقة .

7. نحتفظ بالعلبة في الثلاجة حتى لا يتلف.

8. نضع من الكريم مرة واحدة قبل النوم للحصول على نتيجة مبهرة.

كريم البنجر والنشا ليس فقط من أجل التوريد بل له مجموعة من الاستخدامات الجميلة الأخرى منها:

1. إزالة البقع الموجودة في الوجه والجسم وكافة التصبغات.

2. يساهم الكريم في حل مشكلة للاسمرار الصعبة التي توجد بالبشرة.

3. العمل على توحيد لون البشرة.

4. إزالة الجلد الميت وتقشير البشرة.

5. تفتيح البشرة بشكل رائع.

6. التخلص من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.

7. منح البشرة نعومة وإشراقة من نوع مختلف.

8. تجديد خلايا البشرة.

9. الكريم آمن للغاية وتحضيره بسيط.