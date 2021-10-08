مجموعة من ماسكات الشعر يمكن صنعها فى المنزل للتخلص من الحكة للشعر المجعد والخشن

تبحث العديد من النساء عن وصفات متعددة لشعرها، فلكل سيدة شعر مختلف ورغبة مختلفة لتظر بها شعرها. لكن قد يعقوها في بعض الأحيان نعوية شعرها التي تحرمها من الاستمتاع بجماله. مع قلة الخروج هذه الأيام لصالونات التجميل قد تحتاجين الى صنع بعض الماسكات الطبيعية في المنزل. هذه المساكات قد تساعدك في استرجاع بريق شعرك من جديد، جربي كل ماسك حسب نوع شعرك.

الشاي الأخضر وخل التفاح للشعر المجعد

لا تعتبر المنتجات الثقيلة للشعر مفيدة لأنواع الشعر المجعد، الأمر الذي يزيد من بهتان الشعر أكثر. اليا الأخضر وخل التفاح سيعززان اللمعان للشعر المجعد. احضري كوبًا من الشاي الأخضر واغليه واتركيه يبرد قبل إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح وقطرتين من زيت النعناع (اختياري). ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد. هناك الكثير من الفوائد لهذا الماسك السائل، حيث يعمل الشاي الأخضر المهدئ على تلطيف فروة الرأس المتهيجة وخل التفاح الذي يزيل أي تراكم للمنتجات التي استخدمتيها من قبل على شعرك.

الصبار الأفضل لعلاج حكة فروة الرأس

السبب الذي يجعلنا نصل إلى الألوة فيرا عندما نشعر بحروق الشمس هو مدى احتوائها بالعناصر الغذائية، من الفيتامينات C و E و B-12، بالإضافة إلى حمض الفوليك والكولين. إذا كان لديك نبتة الصبار متوفرة في حديقة منزلك أو بائع يبيعها بالقرب منك، يمكنك قص الأوراق واستخراج اللب. إذا لم تعرفي طريقة عمل ذلك، يمكن شراء هلام الصبار النقي من أي بائع جوارك. يمكن استخدام جل الصبار بمفرده كماسك للشعر، وتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم شطفه. بالنسبة لأولئك الذين يريدون تعزيزًا إضافيًا لصحة الشعر، جربوا خلط ملعقة صغيرة من زيت الخروع واستخدام نفس الطريقة.

الأفوكادو والبيض وزيت الزيتون أفضل للشعر الخشن

يحتاج الشعر المجعد والمموج إلى الرطوبة للحفاظ على استقامة وبعض اللمعان، سوف يشرب شعرك الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتون، بينما يوجد داخل البيضة البروتين لتقويته. خذي نصف حبة أفوكادو واهرسيها حتى تصبح ناعمة. أضيفي بيضة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من العسل أيضًا. اتركيه كما تشائين، لكن احرصي على شطفه بالماء البارد حتى لا “ينضج” البيض في الحمام وتصبح رائحته شنيعة.