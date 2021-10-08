5 أطعمة يومية قد تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12

إذا كنت تشعر بالإرهاق أو الدوار أو الخمول أو تواجه فقدان الشهية، فقد يكون هناك احتمال أن يكون لديك نقص فيتامين ب 12. هناك العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تتطلبها أجسامنا للعمل بشكل أكثر صحي. وأحد هذه العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا بكمية معقولة هو فيتامين ب 12. لا ينتج جسم الإنسان هذا الفيتامين الأساسي بشكل طبيعي. يشارك فيتامين ب 12 بشكل أساسي في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي. بعض الأفراد لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين ب 12، في حين أن البعض الآخر لا يستطيع امتصاص ما يكفي منه بغض النظر عن الكمية التي يتناولونها. ونتيجة لذلك، ينتشر نقص فيتامين ب 12، خاصة بين كبار السن. اعرف كيف تساعد جسمك على زيادة امتصاص فيتامين ب 12.

الأطعمة الموجود بها فيتامين ب 12

يمكنك الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين ب 12 عن طريق ادخال البيض في نظامك الغذائي. يعتبر البيض المسلوق على الإفطار، أو السلطات على الغداء والعشاء، طريقة رائعة لتوفير إمدادات ثابتة من فيتامين ب 12. يمكن أيضًا استخدام البيض لتعزيز المحتوى الغذائي للشوربة والمقليات.

فيتامين ب 12 وفير في منتجات الألبان. اللبن الرائب سهل على المعدة ومليء بالمزايا الصحية، بما في ذلك المساعدة في الجهاز الهضمي. يمكن صنع اللبن الرائب في المنزل أو شراؤه من المتجر واستهلاكه على الفور.

ربما تطرح على نفسك سؤال ماذا يحدث إذا كان الجسم غير قادر على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12؟ سنحاول بقدر الامكان الاجابة على هذا التساؤول.

يعتبر الجبن القريش من أفضل مصادر فيتامين ب 12. قد يجد النباتيون أنه مصدر جيد لهذا الفيتامين. يمكن الاستمتاع به أيضًا بطرق متنوعة في أي وقت من اليوم.

يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12 بين الأطعمة الحيوانية. تعد إضافة الدجاج إلى نظامك الغذائي، والذي يعد أيضًا مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون، طريقة أخرى للتأكد من أن جسمك لا ينقصه العناصر الغذائية.

يمكن العثور على فيتامين ب 12 بكثرة في الأسماك. تتوفر التونة والسلمون والسردين والسلمون ومجموعة متنوعة من المأكولات البحرية الأخرى. وفقًا لوزارة الزراعة، يحتوي السلمون على كمية عالية من البروتين، بحوالي 40 جرامًا الموجود في نصف ك فيليه. كوب أو 150 جرام من السردين المصفى يوفر 554٪ من فيتامين ب 12.

أضف هذه الأطعمة اليومية إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12. لكن تأكد من استشارة طبيبك قبل ادخال أي شيء في نظامك الغذائي.