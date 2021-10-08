حضري عجينة السمبوسك الذهبية المقرمشة في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة، السمبوسك تعتبر من أشهر الأطباق الجانبية التي لا يستغنى أحد عنها في العزومات، لأن معظم الأشخاص يعشقونها، لأنها تتميز بطعم مقرمش ولذيذ، ويمكن حشوها حسب الرغبة، سواء دجاج أو لحم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: 2 كأس كبير من الدقيق.

10 ملاعق صغيرة زيت ذرة.

رشة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الفاتر. طريقة تحضير عجينة السمبوسك اخلطي زيت الذرة مع مقدار الملح، والدقيق جيدا، بواسطة الملعقة، ثم اسكبي فوقهم مقدار الماء بشكل تدريجي. استمري في خلط المكونات حتى يتكون خليط متجانس مثل العجينة. اتركي العجينة جانبا في وعاء مغطاة، لمدة ربع ساعة، ثم جزئيها إلى 4 أجزاء، ثم اتركيها جانبا لمدة 10 دقائق أخرى. قومي بفرد العجينة وتقطيعها على هيئة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الجبنة بالزعتر طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسك بحشوة الجبنة بالزعتر المكونات: 80 جرام جبن موزاريلا.

نصف كوب كبير جبن شيدر.

4 ملاعق صغيرة زعتر طازج مفروم.

70 جرام زيتون أسود. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الجبنة والزعتر قومي ببشر جميع أنواع الجبن، ثم قطعي الزيتون إلى شرائح، ثم اخلطيهم مع الجبن جيدا. ضيفي الزعتر إلى الخليط السابق، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط الجبن على عجينة السمبوسة، ثم قومي بلفها. ضعي وعاء به زيت غزير على النار، ثم ضعي به السمبوسة، ثم اتركيها حتى تنضج وتتحمر، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الخضار طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الجبنة والزعترطريقة عمل السمبوسك بحشوة الخضار المكونات: 120 جرام من شرائح البطاطس.

كوب كبير من البصل المهروس.

60 جرام من الجزر.

كأس صغير من البازلاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس الطازج المهروس.

2 ملعقة صغيرة صلصة صويا.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة صلصة بيتزا جاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة قليلة من الملح.

10 جرام من الكاري.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

5 جرام من مسحوق جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الخضار ضعي وعاء حراري به مقدار الزيت على النار، ثم اتركيه اتركي حتى يسخن، ثم ضيفي إليه البصل. ضيفي البطاطس، والبازلاء، وباقي الخضار إلى البصل، ثم قلبيهم واتركيهم لبضع دقائق. بعد ذلك اسكبي باقي المكونات فوق خليط الخضار، ثم اخلطيهم مع بعض جيدا، ثم اتركيهم حتى ينضج الخضار. وزعي خليط الخضار على عجينة السمبوسة، ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الخضارطريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

نصف كوب كبير من الفلفل الرومي المقطع.

نصف كوب كبير من الطماطم المقطعة.

كوب صغير من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير السمبوسك بالدجاج يتم تقطيع صدور الدجاج إلى شرائح صغيرة أو مكعبات. ثم يتم وضع الزيت في إناء حراري، ويوضع الإناء على النار ويترك حتى يسخن، ثم يتم وضع قطع الدجاج والفلفل الرومي والطماطم. بعد ذلك يتم تشويح الدجاج والفلفل الرومي والطماطم حتى يتغير لون الدجاج إلى الأصفر. ثم القيام بإضافة الماء والملح والفلفل الأسود، ويتم التقليب جيداً. يتم ترك الدجاج على النار حتى ينضج تماماً، ثم يرفع الدجاج من على النار، وترك حتى يبرد. ثم القيام بحشو السمبوسك بالدجاج، ويتم لفها بشكل جيد. بعد ذلك يتم تحمير السمبوسك حتى يتحول لونها ذهبي. طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم خطوات تحضير السمبوسك بالدجاجطريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم المكونات 500 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المفروم.

ربع كوب كبير من الطماطم المقطعة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب صغير من الماء.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

زيت غزير للقلي. خطوات تحضير البسبوسة باللحم المفروم القيام بوضع الزيت في وعاء حراري، ويتم تسخين الزيت على نار هادئة، ثم القيام بوضع البصل المفروم في الزيت، ويتم التقليب قليلا. ثم القيام بإضافة اللحم المفروم والطماطم إلى البصل، ويتم التقليب بشكل جيد لمدة خمس دقائق. ثم القيام بإضافة الملح، والفلفل الأسود والماء، والقيام بالتقليب بشكل جيدا. بعد ذلك اتركي اللحم على النار حتى يتشرب الماء، وتنضج تمام، ثم اتركي اللحم المفروم جنبا حتى تبرد تماما. ثم القيام بحشو السمبوسة باللحم المفروم، ولفها بشكل جيد، ثم القيام بتحمير السمبوسة بزيت غزير. خطوات تحضير البسبوسة باللحم المفروم وهكذا قد شرحنا لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال مكونات عمل عجينة السمبوسك في البيت وخطوات تحضيرها، ومكونات عمل السمبوسك بحشوة الخضار وخطوات تحضيرها، ومكونات عمل السمبوسك بحشوة الجبنة والزعتر وخطوات تحضيرها. الوسوم

حضري عجينة السمبوسك الذهبية المقرمشة في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة، السمبوسك تعتبر من أشهر الأطباق الجانبية التي لا يستغنى أحد عنها في العزومات، لأن معظم الأشخاص يعشقونها، لأنها تتميز بطعم مقرمش ولذيذ، ويمكن حشوها حسب الرغبة، سواء دجاج أو لحم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: 2 كأس كبير من الدقيق.

10 ملاعق صغيرة زيت ذرة.

رشة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الفاتر. طريقة تحضير عجينة السمبوسك اخلطي زيت الذرة مع مقدار الملح، والدقيق جيدا، بواسطة الملعقة، ثم اسكبي فوقهم مقدار الماء بشكل تدريجي. استمري في خلط المكونات حتى يتكون خليط متجانس مثل العجينة. اتركي العجينة جانبا في وعاء مغطاة، لمدة ربع ساعة، ثم جزئيها إلى 4 أجزاء، ثم اتركيها جانبا لمدة 10 دقائق أخرى. قومي بفرد العجينة وتقطيعها على هيئة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الجبنة بالزعتر طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة عمل السمبوسك بحشوة الجبنة بالزعتر المكونات: 80 جرام جبن موزاريلا.

نصف كوب كبير جبن شيدر.

4 ملاعق صغيرة زعتر طازج مفروم.

70 جرام زيتون أسود. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الجبنة والزعتر قومي ببشر جميع أنواع الجبن، ثم قطعي الزيتون إلى شرائح، ثم اخلطيهم مع الجبن جيدا. ضيفي الزعتر إلى الخليط السابق، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط الجبن على عجينة السمبوسة، ثم قومي بلفها. ضعي وعاء به زيت غزير على النار، ثم ضعي به السمبوسة، ثم اتركيها حتى تنضج وتتحمر، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الخضار طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الجبنة والزعترطريقة عمل السمبوسك بحشوة الخضار المكونات: 120 جرام من شرائح البطاطس.

كوب كبير من البصل المهروس.

60 جرام من الجزر.

كأس صغير من البازلاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس الطازج المهروس.

2 ملعقة صغيرة صلصة صويا.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة صلصة بيتزا جاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة قليلة من الملح.

10 جرام من الكاري.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

5 جرام من مسحوق جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الخضار ضعي وعاء حراري به مقدار الزيت على النار، ثم اتركيه اتركي حتى يسخن، ثم ضيفي إليه البصل. ضيفي البطاطس، والبازلاء، وباقي الخضار إلى البصل، ثم قلبيهم واتركيهم لبضع دقائق. بعد ذلك اسكبي باقي المكونات فوق خليط الخضار، ثم اخلطيهم مع بعض جيدا، ثم اتركيهم حتى ينضج الخضار. وزعي خليط الخضار على عجينة السمبوسة، ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج طريقة تحضير السمبوسك بحشوة الخضارطريقة عمل السمبوسك بحشوة الدجاج المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

نصف كوب كبير من الفلفل الرومي المقطع.

نصف كوب كبير من الطماطم المقطعة.

كوب صغير من الماء.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير السمبوسك بالدجاج يتم تقطيع صدور الدجاج إلى شرائح صغيرة أو مكعبات. ثم يتم وضع الزيت في إناء حراري، ويوضع الإناء على النار ويترك حتى يسخن، ثم يتم وضع قطع الدجاج والفلفل الرومي والطماطم. بعد ذلك يتم تشويح الدجاج والفلفل الرومي والطماطم حتى يتغير لون الدجاج إلى الأصفر. ثم القيام بإضافة الماء والملح والفلفل الأسود، ويتم التقليب جيداً. يتم ترك الدجاج على النار حتى ينضج تماماً، ثم يرفع الدجاج من على النار، وترك حتى يبرد. ثم القيام بحشو السمبوسك بالدجاج، ويتم لفها بشكل جيد. بعد ذلك يتم تحمير السمبوسك حتى يتحول لونها ذهبي. طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم خطوات تحضير السمبوسك بالدجاجطريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم المكونات 500 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المفروم.

ربع كوب كبير من الطماطم المقطعة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب صغير من الماء.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

زيت غزير للقلي. خطوات تحضير البسبوسة باللحم المفروم القيام بوضع الزيت في وعاء حراري، ويتم تسخين الزيت على نار هادئة، ثم القيام بوضع البصل المفروم في الزيت، ويتم التقليب قليلا. ثم القيام بإضافة اللحم المفروم والطماطم إلى البصل، ويتم التقليب بشكل جيد لمدة خمس دقائق. ثم القيام بإضافة الملح، والفلفل الأسود والماء، والقيام بالتقليب بشكل جيدا. بعد ذلك اتركي اللحم على النار حتى يتشرب الماء، وتنضج تمام، ثم اتركي اللحم المفروم جنبا حتى تبرد تماما. ثم القيام بحشو السمبوسة باللحم المفروم، ولفها بشكل جيد، ثم القيام بتحمير السمبوسة بزيت غزير. خطوات تحضير البسبوسة باللحم المفروم وهكذا قد شرحنا لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال مكونات عمل عجينة السمبوسك في البيت وخطوات تحضيرها، ومكونات عمل السمبوسك بحشوة الخضار وخطوات تحضيرها، ومكونات عمل السمبوسك بحشوة الجبنة والزعتر وخطوات تحضيرها.

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