كيك بارد في 10 دقائق فقط فى منتهى الروعة والسهولة ألذ طعم بمكونات من المنزل، وصفة اليوم هي تحضير كيك بارد في 10 دقائق فقط بدون بيض أو كريمة أو فرن، كيكة البسكويت الباردة بمكونات بسيطة جداً جميعها تتواجد في المنزل بدون مجهود يعشقها الأطفال ويمكنك الإستعانة بها في اللانش بوكس، أو تناولها في الفترة الحالية قبل دخول فصل الشتاء، كيك بارد في 10 دقائق فقط فى منتهى الروعة والسهولة ألذ طعم بمكونات من المنزل.

كيك بارد في 10 دقائق فقط

تتكون وصفة كيكة البسكويت الباردة من العناصر التالية :

210 جرام بسكويت سادة (بسكويت شاي).

2 علبة ياغورت شوكولاتة.

لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

4 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

100 جرام شوكولاتة سوداء.

للتزيين يتم إضافة فراولة + ورق نعناع فريش

طريقة تحضير الكيك

نقوم بوضع البسكويت في المطحنة الكهربائية ليتم طحنه جيداً ويصبح قوامه ناعم، ثم نضعه في وعاء مناسب ونضيف إليه ياغورت الشوكولاتة ( يمكنك إستبداله بثلاث ملاعق من الزبدة مضاف إليها ملعقتان من الكاكاو ويتم الدمج بين المكونين جيداً وعند الحاجة إلى إضافة السوائل يمكنك إضافة الماء ) ثم نمزج البسكويت مع الياغورت جيداً، حتى نحصل على قوام متماسك يسهل تشكيله ثم نحضر قالب قابل للفتح ثم نفرغ البسكويت في القالب.

ثم يتم توزيع البسكويت بشكل متساوي وبعد ذلك ندخل القالب للثلاجة مدة 20 دقيقة، وفي هذه المدة نحضر قدر ونضيف إليه الحليب، السكر، الكاكاو المر والدقيق ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض على البارد، وبعد ذلك على نار متوسطة نضع الإناء ونستمر في التحريك حتى يغلي الخليط، بعد الغليان نطفئ النار ونضيف مقدار قطع الشوكولاتة وتمزج جيداً حتى تذوب قطع الشوكولاتة.

كيك بارد بألذ طعم

نخرج القالب من الثلاجة ثم نفرغ الخليط وهو ساخن ثم ندخل القالب للمجمد لمدة 3 ساعات حتى تتماسك، وبعد مرور الوقت نخرجها من المجمد ونحرر أطراف الحلوى من القالب، ثم نخرجها من القالب ونزينها بقطع فراولة وورق نعناع وبعد تزيينها نقطعها برفق على شكل مثلثات، ونقدمها في طبق التقديم، كيك بارد في 10 دقائق فقط فى منتهى الروعة والسهولة ألذ طعم بمكونات من المنزل.