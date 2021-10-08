طريقة عمل الهريسة بالسميد واللوز المقشر بطعم مميز منال العالم

الهريسة بالسميد من الحلويات العربية المعروفة تشكل على المائدة شكل وجمال وروعة عنده اجتماع الجميع لتناولها نظرا لمذاقها وطعمها المشهي مكون الهريسة هو السميد واللبن والزبادي ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن تختلف في الشكل والنكهة المضافة إليها أو في طريقة أعدادها لذلك نقدم في هذا المقال طريقة عمل الهريسة بالسميد على أصولها بطريقة سهلة مع مراعاة الدقة في تقدير المكونات وطريقه التحضير. طريقة عمل الهريسة بالسميد و مقاديرها طريقة عمل الهريسة بالسميد و مقاديرها المقادير.. علبة زبادي.

ثلاثة اربع كوب من السميد.

ربع قالب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

مقدار ملعقة كبيرة من اللوز المقشر. مكونات تحضير القطر.. عدد 2 كاس من السكر.

1 كاس من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الهريسة اصنعي القطر نحضر وعاء ويذوب فيه السكر والماء على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي.

وبعد يضاف إليه عصير الليمون ثم يغلي المزيج ويصبح ثقيل ويترك جانبا حتى يبرد.

نحضر وعاء اخر ونضع فيه جميع المكونات الجافة والتي تتمثل في السميد والسكر والبيكنج باودر.

يضاف على المكونات السابقة الزبدة الطرية السايحة تدريجيا مع التقليب المستمر لجميع المكونات حتى يتشرب السميد الزبد.

وبعد يضاف على المكونات السابقة علبة الزبادي مع تقليب المكونات جيدا حتى يصبح لدينا خليط متجانس و غير متماسك.

نجهز صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ومبطنة برش من الدقيق ثم يصب فيها خليط الهريسة.

توضع الصينية في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

تسحب الصينية من الفرن ثم تقطع على شكل مربعات قطاع ويوضع فوق كل مربع حبة من اللوز في منتصف القطعة.

نعود مرة اخرى وندخل الصينية الى الفرن لمده خمس دقائق فقط حتى يتحمص اللوز.

وبعد تخرج صينية الهريسة من الفرن ويسكب عليها القطر البارد وهي ساخنة وتقدم وصحة وهناء. طريقة تحضير الهريسة وبهذا نكون وصلنا الى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بتقديم وصفة الهريسة بالسميد قدميها لأسرتك وضيوفك بجانب المشروبات الساخنة والمثلجة نرجو أن تكون وصفة سهلة و بسيطة و تنال أعجابكم. الوسوم

الهريسة بالسميد من الحلويات العربية المعروفة تشكل على المائدة شكل وجمال وروعة عنده اجتماع الجميع لتناولها نظرا لمذاقها وطعمها المشهي مكون الهريسة هو السميد واللبن والزبادي ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن تختلف في الشكل والنكهة المضافة إليها أو في طريقة أعدادها لذلك نقدم في هذا المقال طريقة عمل الهريسة بالسميد على أصولها بطريقة سهلة مع مراعاة الدقة في تقدير المكونات وطريقه التحضير. طريقة عمل الهريسة بالسميد و مقاديرها طريقة عمل الهريسة بالسميد و مقاديرها المقادير.. علبة زبادي.

ثلاثة اربع كوب من السميد.

ربع قالب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

مقدار ملعقة كبيرة من اللوز المقشر. مكونات تحضير القطر.. عدد 2 كاس من السكر.

1 كاس من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الهريسة اصنعي القطر نحضر وعاء ويذوب فيه السكر والماء على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي.

وبعد يضاف إليه عصير الليمون ثم يغلي المزيج ويصبح ثقيل ويترك جانبا حتى يبرد.

نحضر وعاء اخر ونضع فيه جميع المكونات الجافة والتي تتمثل في السميد والسكر والبيكنج باودر.

يضاف على المكونات السابقة الزبدة الطرية السايحة تدريجيا مع التقليب المستمر لجميع المكونات حتى يتشرب السميد الزبد.

وبعد يضاف على المكونات السابقة علبة الزبادي مع تقليب المكونات جيدا حتى يصبح لدينا خليط متجانس و غير متماسك.

نجهز صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ومبطنة برش من الدقيق ثم يصب فيها خليط الهريسة.

توضع الصينية في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

تسحب الصينية من الفرن ثم تقطع على شكل مربعات قطاع ويوضع فوق كل مربع حبة من اللوز في منتصف القطعة.

نعود مرة اخرى وندخل الصينية الى الفرن لمده خمس دقائق فقط حتى يتحمص اللوز.

وبعد تخرج صينية الهريسة من الفرن ويسكب عليها القطر البارد وهي ساخنة وتقدم وصحة وهناء. طريقة تحضير الهريسة وبهذا نكون وصلنا الى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بتقديم وصفة الهريسة بالسميد قدميها لأسرتك وضيوفك بجانب المشروبات الساخنة والمثلجة نرجو أن تكون وصفة سهلة و بسيطة و تنال أعجابكم.

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