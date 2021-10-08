طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم والأرز في المنزل بكل سهولة

من الأكلات المعروفة بطعمها الشهي واللذيذ هي، المسقعة بأنواعها وخصوصاً باللحمه المفرومه فهي تتميز بمذاق رائع وشهي، ويفضلها الكثير فهي يمكن تحضيرها بمفردها ويمكن تحضيرها بجانب اطباق رئيسيه ويمكن عملها مع سلطة الزبادي، وهي تحضر أيضا فى العزومات وتعتبر طبق مميز ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة ويجب ان نراعي أيضا انها تسبب زيادة فى الوزن ولذلك يمكن للذين يعانون من زيادة فى الوزن تجنبها، واللحم المفروم يتدخل فى وصفات اكل كثيرة سواء رئيسيه او من المقبلات، وسوف نذكر وصفات فى هذا المقال لعمل مسقعة اللحم المفروم. مكونات عمل المسقعه باللحم المفروم: 3 ثمارات كبيرة من الباذنجان. مكونات خليط اللحم المفروم: نص كيلوغرام لحم مفروم جيدا.

3 ملعقه كبيره زيت ذره.

1 ثمرة بصل كبيرة ومفرومة جيداً.

4 فص ثوم مفروم.

4 ثمارات طماطم تكون مقشرة ومفرومة.

2 ملعقة كبيرة من صلصه الطماطم.

1 ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة توابل مشكل.

1 ثمرة فلفل اخضر حلو متوسطه ومقطعه مكعبات.

1 ثمرة فلفل احمر حلو متوسطه ومقطعه مكعبات.

1 ثمرة فلفل أصفر حلو متوسطه ومقطعه مكعبات.

2 كوب ماء.

زيت لقلي الباذنجان يمكن ذرة او نباتي حسب المتوفر. مكونات عمل ارز: 1 كوب أرز سبق نقعه.

زيت ذرة.

1 كوب ونصف ماء.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين نحضر صنوبر ونقليه. طريقة التحضير: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°، وإحضار وعاء كبير. قومي بتقشير الباذنجان الاسود ويقطع الى مكعبات متوسطة، ثم إحضار طاسة القلي ونضع بها زيت للقلي ويكون مناسب علي درجة حرارة عالية حتي يتم تسخين الزيت جيداً، ونقوم بإضافة الباذنجان وقليه حتي يتم النضج ويصبح لونه ذهبي من الجانبين، وبعد ذلك إخراجها ووضعه على مناديل المطبخ النظيفه او ورق نظيف لتصفيه الزيت الزائد، وبعد ذلك نحضر الوعاء الكبير الخاص بالفرن ونضع فيه حبات الباذنجان التي تم قليها. ونحضر البصل المفروم والثوم المفروم كوبان من الماء، وتقشر الطماطم ونفرمها بشكل جيد ونحضر أنواع الفلفل الألوان ونقطعه مكعبات صغيرة. نحضر طاسه قلي ونضيف فيها كميه قليله من زيت الذرة ونضيف عليه اللحم المفروم ونخفض درجة حرارة الي متوسطة. ونقلب اللحم بشكل مستمر حتي يتغير لونها وبعد ذلك نضيف البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل البصل. نضيف عليه الثوم ومكعبات الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل التي قمنا بتجهيزها والفلفل الألوان التي قمنا بتقطيعه. ونقوم بتقليب الخليط مع بعضه حتي يتماسك، ثم نضيف كوبان الماء الساخن ونتركها 10 دقائق عل نار هادئة حتي تستوي. ونحضر الوعاء الذي قمنا برص الباذنجان فيه ونضيف نصف كميه اللحم ثم نرص طبقه من الباذنجان فوقها باقي اللحم وبعد ذلك نقوم بتغليفه بورق حراري القصدير او الالومنيوم ويدخل للفرن ويترك لمده 20 دقيقة. نقوم بإخراج الصينيه ونزيل الورق وبعد ذلك نرجعه الي داخل الفرن مرة أخرى حتي يتحمر من الوجه وبعد ذلك نخرجه من الفرن. نقلي كميه من اللوز والصنوبر لنزين المسقعة. طريقة تحضير الارز: بعد نقع الارز لمده نص ساعه نقوم بغسله، ونحضر قدر او الوعاء الخاص بالارز ونضيف فيه قليل من الزيت ونضيف عليه الشعريه. ونقلب الشعرية حتي يصير لونها ذهبي، وبعد ذلك نضيف اليها الماء ويبدا يغلي نضيف عليه الملح والفلفل الأسود. وبعد ذلك نضع الارز بحيث يغطي الماء الارز بمقدار عقله واحدة من الاصبع وعلى درجة حرارة متوسطة ثم بعد ذلك نخفض درجة الحرارة حتي يستوي الارز. مكونات عمل حمص باللحمه المفرومه: 2 كوب حمص حب.

1 كوب طحينه.

نص كوب ليمون.

2 فص ثوم مفروم جيدا.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة توابل مشكل.

1 ملعقة صغيرة سماق.

250 جرام لحم مفروم.

ربع كوب زيت زيتون.

3 ملعقه كبيره لوز مقلي. طريقة تحضير الحمص: طقومي بسلق الحمص اذا كان معلب لبعض الوقت، واذا كان جاف قومي بنقعه فى ماء لمده يوم كامل، ثم اسلقيه لمده 45 دقيقه. في وعاء عميق قومي بإضافة الطحينه والليمون وقلبيهم جيداً حتي يمتزجوا. بعد سلق الحمص قومي بتصفيته وضعيه فى مفرمه الطعام، واخلطيه ثم ضيفي اليه الطحينة والثوم وقلبيهم جيداً حتى يمتزجوا. في طاسه غير لاصقة اضيفي اللحم وضعيها عل النار منخفضة لمدة 15 دقائق، ثم اضيفي اليه زيت زيتون وقلبيهم جيداً من حين لآخر، ثم نضيف التوابل التي جهزناها سابقآ وقلبيهم جيداً مع بعضهم، ثم اتركيها جانباً وقومي بفرد الحمص فى طبق التقديم المحضر للطعام وقومي بإضافة اللحم عليه ووزعيها عليه ثم قومي بتزيينه، باللوز والسماق والكمون حسب الرغبه ويقدم للأكل. مكونات عمل المسقعه باللحم المفروم:مكونات خليط اللحم المفروم:مكونات عمل ارز:طريقة التحضير:طريقة تحضير الارز:مكونات عمل حمص باللحمه المفرومه:طريقة تحضير الحمص: الوسوم

من الأكلات المعروفة بطعمها الشهي واللذيذ هي، المسقعة بأنواعها وخصوصاً باللحمه المفرومه فهي تتميز بمذاق رائع وشهي، ويفضلها الكثير فهي يمكن تحضيرها بمفردها ويمكن تحضيرها بجانب اطباق رئيسيه ويمكن عملها مع سلطة الزبادي، وهي تحضر أيضا فى العزومات وتعتبر طبق مميز ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة ويجب ان نراعي أيضا انها تسبب زيادة فى الوزن ولذلك يمكن للذين يعانون من زيادة فى الوزن تجنبها، واللحم المفروم يتدخل فى وصفات اكل كثيرة سواء رئيسيه او من المقبلات، وسوف نذكر وصفات فى هذا المقال لعمل مسقعة اللحم المفروم. مكونات عمل المسقعه باللحم المفروم: 3 ثمارات كبيرة من الباذنجان. مكونات خليط اللحم المفروم: نص كيلوغرام لحم مفروم جيدا.

3 ملعقه كبيره زيت ذره.

1 ثمرة بصل كبيرة ومفرومة جيداً.

4 فص ثوم مفروم.

4 ثمارات طماطم تكون مقشرة ومفرومة.

2 ملعقة كبيرة من صلصه الطماطم.

1 ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة توابل مشكل.

1 ثمرة فلفل اخضر حلو متوسطه ومقطعه مكعبات.

1 ثمرة فلفل احمر حلو متوسطه ومقطعه مكعبات.

1 ثمرة فلفل أصفر حلو متوسطه ومقطعه مكعبات.

2 كوب ماء.

زيت لقلي الباذنجان يمكن ذرة او نباتي حسب المتوفر. مكونات عمل ارز: 1 كوب أرز سبق نقعه.

زيت ذرة.

1 كوب ونصف ماء.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين نحضر صنوبر ونقليه. طريقة التحضير: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°، وإحضار وعاء كبير. قومي بتقشير الباذنجان الاسود ويقطع الى مكعبات متوسطة، ثم إحضار طاسة القلي ونضع بها زيت للقلي ويكون مناسب علي درجة حرارة عالية حتي يتم تسخين الزيت جيداً، ونقوم بإضافة الباذنجان وقليه حتي يتم النضج ويصبح لونه ذهبي من الجانبين، وبعد ذلك إخراجها ووضعه على مناديل المطبخ النظيفه او ورق نظيف لتصفيه الزيت الزائد، وبعد ذلك نحضر الوعاء الكبير الخاص بالفرن ونضع فيه حبات الباذنجان التي تم قليها. ونحضر البصل المفروم والثوم المفروم كوبان من الماء، وتقشر الطماطم ونفرمها بشكل جيد ونحضر أنواع الفلفل الألوان ونقطعه مكعبات صغيرة. نحضر طاسه قلي ونضيف فيها كميه قليله من زيت الذرة ونضيف عليه اللحم المفروم ونخفض درجة حرارة الي متوسطة. ونقلب اللحم بشكل مستمر حتي يتغير لونها وبعد ذلك نضيف البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل البصل. نضيف عليه الثوم ومكعبات الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل التي قمنا بتجهيزها والفلفل الألوان التي قمنا بتقطيعه. ونقوم بتقليب الخليط مع بعضه حتي يتماسك، ثم نضيف كوبان الماء الساخن ونتركها 10 دقائق عل نار هادئة حتي تستوي. ونحضر الوعاء الذي قمنا برص الباذنجان فيه ونضيف نصف كميه اللحم ثم نرص طبقه من الباذنجان فوقها باقي اللحم وبعد ذلك نقوم بتغليفه بورق حراري القصدير او الالومنيوم ويدخل للفرن ويترك لمده 20 دقيقة. نقوم بإخراج الصينيه ونزيل الورق وبعد ذلك نرجعه الي داخل الفرن مرة أخرى حتي يتحمر من الوجه وبعد ذلك نخرجه من الفرن. نقلي كميه من اللوز والصنوبر لنزين المسقعة. طريقة تحضير الارز: بعد نقع الارز لمده نص ساعه نقوم بغسله، ونحضر قدر او الوعاء الخاص بالارز ونضيف فيه قليل من الزيت ونضيف عليه الشعريه. ونقلب الشعرية حتي يصير لونها ذهبي، وبعد ذلك نضيف اليها الماء ويبدا يغلي نضيف عليه الملح والفلفل الأسود. وبعد ذلك نضع الارز بحيث يغطي الماء الارز بمقدار عقله واحدة من الاصبع وعلى درجة حرارة متوسطة ثم بعد ذلك نخفض درجة الحرارة حتي يستوي الارز. مكونات عمل حمص باللحمه المفرومه: 2 كوب حمص حب.

1 كوب طحينه.

نص كوب ليمون.

2 فص ثوم مفروم جيدا.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة توابل مشكل.

1 ملعقة صغيرة سماق.

250 جرام لحم مفروم.

ربع كوب زيت زيتون.

3 ملعقه كبيره لوز مقلي. طريقة تحضير الحمص: طقومي بسلق الحمص اذا كان معلب لبعض الوقت، واذا كان جاف قومي بنقعه فى ماء لمده يوم كامل، ثم اسلقيه لمده 45 دقيقه. في وعاء عميق قومي بإضافة الطحينه والليمون وقلبيهم جيداً حتي يمتزجوا. بعد سلق الحمص قومي بتصفيته وضعيه فى مفرمه الطعام، واخلطيه ثم ضيفي اليه الطحينة والثوم وقلبيهم جيداً حتى يمتزجوا. في طاسه غير لاصقة اضيفي اللحم وضعيها عل النار منخفضة لمدة 15 دقائق، ثم اضيفي اليه زيت زيتون وقلبيهم جيداً من حين لآخر، ثم نضيف التوابل التي جهزناها سابقآ وقلبيهم جيداً مع بعضهم، ثم اتركيها جانباً وقومي بفرد الحمص فى طبق التقديم المحضر للطعام وقومي بإضافة اللحم عليه ووزعيها عليه ثم قومي بتزيينه، باللوز والسماق والكمون حسب الرغبه ويقدم للأكل. مكونات عمل المسقعه باللحم المفروم:مكونات خليط اللحم المفروم:مكونات عمل ارز:طريقة التحضير:طريقة تحضير الارز:مكونات عمل حمص باللحمه المفرومه:طريقة تحضير الحمص:

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