نصايح لتنظيم اليوم الدراسي لطفلك

كلها ايام وتنتهي الاجازة وتبدأ السنة الدراسية الجديدة ، ويبدأ السباق اليومي للمذاكرة والواجبات اليومية ، والامهات في الغالب في البداية بتلاقي صعوبة في تنظيم الوقت بعد فترة الاجازة ، وبيبقى في صعوبة على الاطفال للتأقلم على المواعيد الجديدة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك كل الامهات مجموعة نصايح لتنظيم اليوم الدراسي بشكل صح ومتوازن ، من غير ما يسبب ليكي او لطفلك ارهاق او ضغط زيادة.
نصايح لتنظيم اليوم الدراسي:
الدراسة والمذاكرة اكيد هي طريق الطالب للنجاح والتفوق في المدرسة ، ولكن القلق الزيادة من الاب والام وشدة حرصهم على تفوق ولادهم ، يخليهم يمنعوا الاطفال من اللعب والترفيه عن نفسهم او ممارسة هواياتهم ، وده ممكن ينعكس بشكل سلبي على الاطفال ، وهيبدأوا يحسوا ان المذاكرة تقيلة عليهم ويملوا من اوقات الدراسة ، لان النفس بطبيعتها بتحتاج للترفيه ، وبشكل خاص الاطفال محتاجين للعب والترفيه عن نفسهم زي حاجتهم للتعليم.
عشان كده المفتاح هنا هو التنظيم المتوازن لليوم الدراسي ، وتنظيم الوقت بشكل صح ، بين المذاكرة والترفيه وممارسة هوايتهم المفضلة.
حطي جدول زمني:
– حددي ميعاد النوم المناسب لاطفالك ، ولازم الالتزام بالميعاد ده يوميا ، ضروري كل طفل يحصل على 10 ساعات نوم ، من ضمنها وقت القيلولة بتاعة نص اليوم بعد ما يرجع من المدرسة.
– حددي ميعاد الصحيان ، وحطي في اعتبارك كل الحاجات اللي هتتعمل الصبح زي الفطار, تحضير اللانش بوكس, واللبس.
– وجبة الغدا تكون جاهزة على ميعاد وصولهم من المدرسة عشان ياخدوا بعدها قيلولة صغيرة قبل ما يبدأوا في المذاكرة.
– الافضل ان الطفل ينام شوية بعد ما يرجع من المدرسة على الاكتر ساعة ونصف ، عشان يكون مركز وعنده طاقة للمذاكرة.
– شنطة المدرسة تتجهز من بالليل قبل النوم.
– لازم تكون في فترة راحة من المذاكرة لمدة من 10 – 15 دقيقة كل ساعتين تقريبا ، عشان مايحسش بالملل ، والخبراء بيأكدوا ان في مقدار معين من الوقت للمذاكرة يقدر الطفل يركز فيه ، علماء النفس والتربية بينوا ان الوقت اللي يقدر كل طالب يركز فيه يساوي (عمر الطالب + 2) ، مثلا لو الطفل عنده 15 سنة وهنضيف لها 2 هيكون الوقت اللي يقدر يركز فيه في المذاكرة هو 17 دقيقة ، وهكذا حسب العمر ، بعدها المفروض ياخد فترة راحة ياكل فيها, يشرب, يصلي, يلعب رياضة ، وبعدها يرجع للمذاكرة مرة تانية.
– الافضل المذاكرة تكون بدري قدر المستطاع ، ولا يفضل السهر للمذاكرة ، لانه معروف ان التركيز بيقل بعد المغرب ، ويفضل تحطي جدول زمني للطفل يذاكر فيه على قد قدرته الاستيعابية ، ويبدأ بالمواد اللي بتحتاج حفظ لان المخ هيكون لسه في حالة نشاط والقوة العقلية والتركيز اعلى.
حطي خطة مسبقة:
ماتسيبيش الظروف هي اللي تنظم لك اليوم او توجهك ، لازم تكون في خطة مسبقة منظمة فيها كل حاجة ، وليكن مع بداية كل اسبوع تقعدي مع اطفالك ، وتحددي مهام الاسبوع الجاي كله ، زي مواعيد التمارين الرياضية, الدروس, مواعيد دروس اي هواية لو بيمارسوا زي الموسيقى او غيرها, مواعيد الاختبارات المدرسية والمسابقات المختلفة ، واكتبي كل ده بالايام والمواعيد في جدول كبير وعلقيه في مكان واضح قدامك ، او تسجليها على الايباد او اللابتوب الخاص بيكي.
ومن الافكار المفيدة كمان انك تعملي جدول للواجبات المدرسية كل اسبوع عشان تقدري تشتري كل المستلزمات لو محتاجة ، وتوفري على نفسك الوقت اللي هتاخديه كل يوم في التفكير في واجبات المدرسة.
جهزي مكان للمذاكرة:
سواء كان البيت في غرفة مخصوص للمذاكرة, او الاطفال بيذاكروا في غرفتهم الخاصة, او حتى ف جزء من غرفة المعيشة ، المهم انك تجهزيه بشكل كويس ومناسب ، غير توفير مكتب مناسب وجو هادي مهم ان المكان يكون فيه كل لوازم الدراسة في متناول ايدك لتوفير الوقت اللي هتضيعيه في انك تدوري على كتاب او كشكول ، او في اعادة جمع وتنظيم الادوات المدرسية بعد كل مرة يذاكروا فيها ، يفضل ان كل الادوات تكون متجمعة في مقلمة مناسبة ، كمان الكتب تترص بطريقة سهلة بحيث انك تطلعي اي كتاب بسهولة ، وجمعي الاوراق اليومية اللي ذاكروا فيها في ملفات متقسمة لكل مادة ومتنظمة.
بعض النصايح لتوفير وقتك ومجهودك:
– حددي يوم كل اسبوع لتجهيز الواجبات المدرسية اللي محتاجة تجهيز مسبق ، وغسل وكوي لبس المدرسة ، عشان تتفادي اي مفاجأت في نص الاسبوع.
– جهزي لليوم الدراسي من بالليل قبل النوم عشان تتجنبي اي ضغط الصبح ، تممي على شنطة المدرسة ، الادوات الرياضية والفنية, لبس المدرسة, الشوز, الشراب.
– جهزي اللانش بوكس من بالليل ، وليكن بعد ما تخلصي العشا ، تقدري تجهزي الفواكة وتقطعيها, البسكويت, علب اللبن او العصير, الساندويتشات الباردة اللي مش محتاجة تسخين زي الجبن ، عشان تبقى جاهزة الصبح ، يادوب بس تطلعيها من التلاجة ، وتحطيها في اللانش بوكس.
– اتجنبي عمل المهام المنزلية وقت المذاكرة ، عشان ماتبقيش مشتتة نفسك ما بين متابعة المذاكرة والحاجات اللي بتعمليها في البيت ، والافضل تعملي شغل البيت ياما قبل وقت المذاكرة او بعد نوم الاطفال.
افكار سهلة وصحية لوجبات اللانش بوكس في المدرسة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصايح لتنظيم اليوم الدراسي لطفلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.