نصايح لتنظيم اليوم الدراسي لطفلك

كلها ايام وتنتهي الاجازة وتبدأ السنة الدراسية الجديدة ، ويبدأ السباق اليومي للمذاكرة والواجبات اليومية ، والامهات في الغالب في البداية بتلاقي صعوبة في تنظيم الوقت بعد فترة الاجازة ، وبيبقى في صعوبة على الاطفال للتأقلم على المواعيد الجديدة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك كل الامهات مجموعة نصايح لتنظيم اليوم الدراسي بشكل صح ومتوازن ، من غير ما يسبب ليكي او لطفلك ارهاق او ضغط زيادة.

نصايح لتنظيم اليوم الدراسي:

الدراسة والمذاكرة اكيد هي طريق الطالب للنجاح والتفوق في المدرسة ، ولكن القلق الزيادة من الاب والام وشدة حرصهم على تفوق ولادهم ، يخليهم يمنعوا الاطفال من اللعب والترفيه عن نفسهم او ممارسة هواياتهم ، وده ممكن ينعكس بشكل سلبي على الاطفال ، وهيبدأوا يحسوا ان المذاكرة تقيلة عليهم ويملوا من اوقات الدراسة ، لان النفس بطبيعتها بتحتاج للترفيه ، وبشكل خاص الاطفال محتاجين للعب والترفيه عن نفسهم زي حاجتهم للتعليم.

عشان كده المفتاح هنا هو التنظيم المتوازن لليوم الدراسي ، وتنظيم الوقت بشكل صح ، بين المذاكرة والترفيه وممارسة هوايتهم المفضلة.

حطي جدول زمني:

– حددي ميعاد النوم المناسب لاطفالك ، ولازم الالتزام بالميعاد ده يوميا ، ضروري كل طفل يحصل على 10 ساعات نوم ، من ضمنها وقت القيلولة بتاعة نص اليوم بعد ما يرجع من المدرسة.

– حددي ميعاد الصحيان ، وحطي في اعتبارك كل الحاجات اللي هتتعمل الصبح زي الفطار, تحضير اللانش بوكس, واللبس.

– وجبة الغدا تكون جاهزة على ميعاد وصولهم من المدرسة عشان ياخدوا بعدها قيلولة صغيرة قبل ما يبدأوا في المذاكرة.

– الافضل ان الطفل ينام شوية بعد ما يرجع من المدرسة على الاكتر ساعة ونصف ، عشان يكون مركز وعنده طاقة للمذاكرة.

– شنطة المدرسة تتجهز من بالليل قبل النوم.

– لازم تكون في فترة راحة من المذاكرة لمدة من 10 – 15 دقيقة كل ساعتين تقريبا ، عشان مايحسش بالملل ، والخبراء بيأكدوا ان في مقدار معين من الوقت للمذاكرة يقدر الطفل يركز فيه ، علماء النفس والتربية بينوا ان الوقت اللي يقدر كل طالب يركز فيه يساوي (عمر الطالب + 2) ، مثلا لو الطفل عنده 15 سنة وهنضيف لها 2 هيكون الوقت اللي يقدر يركز فيه في المذاكرة هو 17 دقيقة ، وهكذا حسب العمر ، بعدها المفروض ياخد فترة راحة ياكل فيها, يشرب, يصلي, يلعب رياضة ، وبعدها يرجع للمذاكرة مرة تانية.

– الافضل المذاكرة تكون بدري قدر المستطاع ، ولا يفضل السهر للمذاكرة ، لانه معروف ان التركيز بيقل بعد المغرب ، ويفضل تحطي جدول زمني للطفل يذاكر فيه على قد قدرته الاستيعابية ، ويبدأ بالمواد اللي بتحتاج حفظ لان المخ هيكون لسه في حالة نشاط والقوة العقلية والتركيز اعلى.

حطي خطة مسبقة:

ماتسيبيش الظروف هي اللي تنظم لك اليوم او توجهك ، لازم تكون في خطة مسبقة منظمة فيها كل حاجة ، وليكن مع بداية كل اسبوع تقعدي مع اطفالك ، وتحددي مهام الاسبوع الجاي كله ، زي مواعيد التمارين الرياضية, الدروس, مواعيد دروس اي هواية لو بيمارسوا زي الموسيقى او غيرها, مواعيد الاختبارات المدرسية والمسابقات المختلفة ، واكتبي كل ده بالايام والمواعيد في جدول كبير وعلقيه في مكان واضح قدامك ، او تسجليها على الايباد او اللابتوب الخاص بيكي.

ومن الافكار المفيدة كمان انك تعملي جدول للواجبات المدرسية كل اسبوع عشان تقدري تشتري كل المستلزمات لو محتاجة ، وتوفري على نفسك الوقت اللي هتاخديه كل يوم في التفكير في واجبات المدرسة.

جهزي مكان للمذاكرة:

سواء كان البيت في غرفة مخصوص للمذاكرة, او الاطفال بيذاكروا في غرفتهم الخاصة, او حتى ف جزء من غرفة المعيشة ، المهم انك تجهزيه بشكل كويس ومناسب ، غير توفير مكتب مناسب وجو هادي مهم ان المكان يكون فيه كل لوازم الدراسة في متناول ايدك لتوفير الوقت اللي هتضيعيه في انك تدوري على كتاب او كشكول ، او في اعادة جمع وتنظيم الادوات المدرسية بعد كل مرة يذاكروا فيها ، يفضل ان كل الادوات تكون متجمعة في مقلمة مناسبة ، كمان الكتب تترص بطريقة سهلة بحيث انك تطلعي اي كتاب بسهولة ، وجمعي الاوراق اليومية اللي ذاكروا فيها في ملفات متقسمة لكل مادة ومتنظمة.

بعض النصايح لتوفير وقتك ومجهودك:

– حددي يوم كل اسبوع لتجهيز الواجبات المدرسية اللي محتاجة تجهيز مسبق ، وغسل وكوي لبس المدرسة ، عشان تتفادي اي مفاجأت في نص الاسبوع.

– جهزي لليوم الدراسي من بالليل قبل النوم عشان تتجنبي اي ضغط الصبح ، تممي على شنطة المدرسة ، الادوات الرياضية والفنية, لبس المدرسة, الشوز, الشراب.

– جهزي اللانش بوكس من بالليل ، وليكن بعد ما تخلصي العشا ، تقدري تجهزي الفواكة وتقطعيها, البسكويت, علب اللبن او العصير, الساندويتشات الباردة اللي مش محتاجة تسخين زي الجبن ، عشان تبقى جاهزة الصبح ، يادوب بس تطلعيها من التلاجة ، وتحطيها في اللانش بوكس.

– اتجنبي عمل المهام المنزلية وقت المذاكرة ، عشان ماتبقيش مشتتة نفسك ما بين متابعة المذاكرة والحاجات اللي بتعمليها في البيت ، والافضل تعملي شغل البيت ياما قبل وقت المذاكرة او بعد نوم الاطفال.

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