عمل اللانشون في البيت بكل سهولة بمكونات بسيطة واقتصادية والطعم روعة أحلى من الجاهز، اللانشون من المنتجات الحيوانية التى يحبها الأطفال حيث يتم تناوله نيئا مع بعض من الزيتون فى ساندوتش وكثيرا ما يتناوله الكبار قبل الصغار، واللانشون من المنتجات التي يمكن إن نضيف إليها البيض وتتم عملية القلي فيصبح ذو رائحة جذابة واللانشون الذى يتم صنعه فى المصانع لا تكون مكوناته جيدة بمثل المكونات التى يتم عملها فى المنزل ونحن فى هذا المقال سوف نتناول كيفية عمل اللانشون فى البيت فتابعونا.

نصف كيلو من وراك الفراخ المخلية أو لحم مفروم.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ( عسل النحل ).

ربع كوب من زيت الذرة النباتي.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

3 ملاعق كبيرة من الجبن المطبوخ.

ملح القليل منه.

القليل من الكزبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

القليل من الحبهان المطحون الناعم.

القليل من جوزة الطيب.

زيتون أخضر مخلي.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فى الوعاء اللحم المفروم أو الدجاج المفروم مع العسل والجبن وجميع التوابل المطلوبة مع زيت الذرة والبيض. ثم نقوم بخلط جميع المكونات فى الخلاط الكهربائى حتى تمتزج تماما. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط فى الوعاء بالتدريج ثم نقوم بعملية الخلط من جديد حتى تمتزج المكونات. نقوم بإخراج الخليط من وعاء الخلاط ووضعه على ورق زبدة ونقوم بحشوة بالزيتون الأخضر. ثم نقوم بلف الخليط بورق الزبدة على شكل اسطواني ونغلق بإحكام الطرفين ثم نقوم بلفه مرة أخرى فى ورق ألمونيوم والتأكد من إحكام الغلق من الطرفين. ثم نقوم بإحضار طبق من البايركس الحرارى ووضع اللانشون الملفوف على شكل اسطوانى بع ثم نحضر طبق آخر من البايركس أكبر من الطبق الأول ونقوم بفرشه بقطعة من القماش القطنى النظيف ثم نقوم بتعبئة طبق البايركس الحراري الكبير بالماء المغلي. بعد ذلك ندخل البايركس إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة ساعة وربع تقريبا. ثم نخرج اللانشون من الفرن بعد الوقت المحدد وننزع من عليه طبقة ورق الألمونيوم. نقوم بوضع اللانشون فى علبة محكمة الإغلاق ثم نقوم بوضعه فى الثلاجة حتى تتم عملية التبريد جيدا ويكون جاهزا للاستخدام.

طريقة عمل اللانشون في البيت مكونات اللانشون البيتيطريقة عمل اللانشون بالفراخ

يمكن الاستغناء عن اللحم المفروم أو الدجاج في عمل اللانشون حيث يمكن عمل اللانشون بدون لحوم ويكون الاعتماد هنا على الدقيق والبيض والبهارات والزيت حيث هناك العديد من الوصفات السهلة والغير مكلفة التي من خلالها يتم عمل اللانشون بكل سهولة في المنزل دون الحاجة لشرائه من السوبر ماركت أو المحلات بأسعار عالية وبجودة قليلة فمن صنع يدك تستطيعين عمل كل شيء لأولادك في المنزل بطريقة آمنة ومواد ومكونات معروفة ومضمونة.