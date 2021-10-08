كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة وتبييض الوجه وحل مشاكل البشرة

كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة، هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير وترطيبها أيضاً وا يقتصر إستخدامها على الوجه فقط بل تستخدم أيضاً على جميع المناطب بالجسم وخاصة الأماكن الداكنة والأكثر خشونة مثل الكوع أو الركبة لذلك يوجد عليه إقبال كبير في الإستخدام من قبل الكثير من الفتيات.

كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة

وصفة كريم البانثينول والنشا وجل الصبار من أكثر الوصفات التي لها فاعلية كبيرة في التفتيح لأن مكوناتها فعالة وتعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير

المكونات

ملعقتان صغيرتان من كريم بانثينول.

وملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.

وملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

يتم إضافة النشا على زيت الزيتون على جل الصبار وتقليبهم جيداً. ويتم إضافة هذا الخليط إلى كريم بانثينول مع الإستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس. يتم وضع هذا الكريم على البشرة وهي نظيفة. يفضل تقشير البشرة قبل وضع هذا الخليط للحصول على نتائج أفضل. يفضل وضع الخليط على البشرة مساءاً قبل النوم وغسله في الصباح بعد الإستيقاظ من النوم لكي يظل فترة كافية من الوقت على البشرة.

وصفة كريم بانثينول والنشا مع الليمون

يساعد النشا على التفتيح في هذه الوصفة ليجعلها أكثر فاعلية

المكونات

5 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

و2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

يتم إضافة جميع المكونات مع بعضها وتقليبها جيداً حتى تتجانس. يتم وضع الخليط على البشرة بعد تنظيفها. يترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. يغسل الخليط بالماء الفاتر والغسول المناسب للبشرة. يمكن الإستمرار على إستخدام الوصفة مرتين اسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.

يساعد كريم بانثينول تبييض الوجه 7 درجات.

يقوم بمعالجة التجاعيد المبكرة والتخلص منها.

يعالج الهالات السوداء.

يقضي على أثار الحبوب.

يعطي البشرة نضارة ونعومة.

يعالج جفاف البشرة.

يقضي على شوائب البشرة.

يعالج الرؤوس السوداء.

يقضي على تشقق الشفايف.

ما هي فوائد كريم بانثينول للبشرة: