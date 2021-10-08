طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل بدلًا من شراؤه والسر وراء مذاقه المميز في المطاعم

طريقة عمل برجر الدجاج ، تبحث ربات البيوت دائمًا عن الطرق الصحية لعمل الوصفات والأكلات التي يفضلها الأطفال خصيصًا لتقوم بصنعها في المنزل من أجل ضمان نظافة وأمان المكونات الداخلة في تصنيعها، وذلك نظرًا لانتشار الأوبئة والامراض وخوف الأمهات على الأطفال، وتجنب شراء المأكولات الجاهزة من الخارج، ويعتبر البرجر من أنواع الوجبات السريعة التي يفضلها الكثيرين، حيث يمكن تحضيرها في كل وقت سواء في الإفطار أو العشاء وحتى كوجبة رئيسية في الغذاء، مع التنوع في صنعها بالدجاج أو اللحوم وأيضًا بالخضراوات للأشخاص النباتية، فهو أكلة يتفق على تناولها الجميع.

طريقة عمل برجر الدجاج

يعتبر البرجر من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها وحفظها في الفريرز لاستخدامها في أي وقت، وخاصة مع بدء الدراسة يمكن وضعه في اللانش بوكس الخاص بالأطفال لتناولها في المدرسة، ويمكن تحضيره بدون دهون عن طريق وضعه على الشواية الكهربائية أو في مقلاة غير لاصقة للاستفادة من مذاقه دون زيادة الوزن.

ويمكن تحضير برجر الدجاج عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة مكعبات.

بصلة صغيرة مفرومة.

نصف كوب من البقسماط.

3 فصوص من الثوم.

معلقة من الفلفل الحار.

معلقة من الكزبرة.

نصف معلقة من الكمون.

نصف معلقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من الملح.

ربع معلقة من كربونات الصوديوم.

في إناء التحضير تخلط كافة المكونات الخاصة بالبرجر وتوضع في الكبة لكي تمتزج جيدًا وتصبح متجانسة مع بعضها البعض.

تأخذ الكمية المطلوبة من الكبة وتشكل على هيئة أقراص أو دوائر، سواء باليد أو باستخدام مكبس البرجر.

من الممكن طهي البرجر في الوقت نفسه، وأيضًا من الممكن وضعه في أطباق التخزين وتخزينه في الفريزر لاستخدامه وقت الحاجة.

يحمر البرجر في مقلاة بها الكثير من الزيت أو السمنة وتترك حتى تسخن جيدًا، ويوضع البرجر بها على نار هادئة لضمان نضجه من كافة الجوانب.

كما يمكن تحضيره عن طريق وضعه على الشواية التيفال على البوتوجاز أو الشواية الكهربائية لكي يتمكن متبعي الحميات الغذائية من تناوله في أي وقت.

يقدم البرجر مع الخبز والسلطات المتنوعة والبطاطس المحمرة.

خطوات تحضير برجر الدجاج