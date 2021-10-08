طريقة عمل كيكة الشاي اليومية بقوام وطعم أكثر من رائع

كيكة الشاي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها ومذاقها اللذيذ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات مثل صوصوالشوكولاتة الداكنة وصوص الكراميل وكذلك الحليب المحلى المكثف.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشاي.

مكونات كيكة الشاي

تتكون كيكة الشاي من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات كيكة الشاي ومكوناتها كالتالي:

عدد أربع بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

وكوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل.

باكيت كريم كراميل بودرة أو ٧٠ جرام.

كوبين وربع من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشاي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيض والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط.

ثم نقوم بإضافة الخل والحليب والزيت والكريم كراميل البودرة.

ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بخلط البيكنج بودر مع الدقيق ونضيفهم إلي باقي المكونات ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بصب الخليط في قالب مدهون بالسمن ونرش عليه فوق السمن بعض الدقيق.

ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية من الأسفل لمدة تتراوح ما بين ٤٠ و٣٥ دقيقة على الرف الأوسط.

وفي آخر دقيقتين نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الكيكة

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة كصوص الشوكولاتة البيضاء وصوص الشوكولاتة الداكنة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: