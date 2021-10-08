بملعقة نشا اعملي كريم اساس طبيعي بالمنزل خافي للعيوب عالي التغطية بدون أي مواد كيميائية

كريم اساس بملعقة نشأ من الممكن أن نستفيد منه من خلال تطبيقه بشكل مستمر على البشرة حيث يعد استعمال هذا النوع من الكريمات من أفضل ما يمكن إفادة البشرة له حيث أن استعماله أكبر من كونه كريم يطبق قبل استعمال المساحيق التجميلية للبشرة بل يعد من بين أقوى المعالجات الطبيعية للبشرة وهذا ما سنوضحه من خلال مكوناته الأساسية حيث يعد استعمال هذا الكريم هو الأفضل لأنه طبيعي آمن وخالي من أي مكونات كيميائية، وفيما يلي أهم المكونات الأساسية وطريقة التحضير والاستعمال.

كريم اساس بملعقة نشأ

كريم اساس بملعقة نشأ من الممكن أن نقوم بالتحضير له في المنزل ومن جون الحاجة لأي مكون من المكونات التي ق يكون لها أثر متلف على البشرة، وفيما يلي نعرض أهم المكونات الأساسية التي تدخل ضمن تركيبة طبيعية فعالة لإخفاء عيوب البشرة ومن أهم تلك المكونات ما يلي:

ملعقتان نشاء.

قطرات ليمون.

فيتامين إي.

القليل من جل الصبار.

ملعقة فازلين.

ملعقة دقيق.

كيف يمكن تحضير كريم الأساس المدعم بالنشاء؟

من الممكن أن يتم التحضير لكريم الأساس من خلال الاستعمال لمختلف المكونات والتي قد سبق التعرف عليها حيث أن الخلط ما بين كل المكونات يؤدي لخلطة ممتازة وتلك الخلطة الكريمية تمتاز بخفتها على البشرة كما أنها تحقق النضارة.

كيف يمكن تطبيق الكريم؟

كريم الأساس المحضر باستعمال النشاء من الممكن أن نقوم بتطبيقه بوضع طبقة وتكون رقيقة على الجلد ولا بد من التدليك الخفيف للبشرة بهذا الكريم الطبيعي حتى تتشربه البشرة ومن ثم من الممكن أن يتم التطبيق لمستحضرات التجميل.

أهم فوائد الكريم الطبيعي بالنشاء:

من بين أهم التركيبات الطبيعية التي تزيد من نضارة وجمال البشرة تلك التركيبة الطبيعية والتي تزيد من نعومة الجلد وتزيل أي أثر من آثار الجفاف على الجلد، كما أن استخدام الكريم يزيل آثار البقع الداكنة والنمش والتصبغات الجلدية كما أنه مفيد في الشد الطبيعي للجلد كما أن استخدام الكريم بشكل يومي يزيل أي أثر للتجاعيد والحبوب، ويحسن من ملمس الوجه ويرطبه.