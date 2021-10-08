طريقة زلابية بالكاسترد بالمكونات الأصلية من وصفات الحلواني

طريقة زلابية بالكاسترد المقرمشة كرات حلويات الجاهزة لعشاق حلى شرقي بكل أصنافه، فهي سهلة جدا في صنعها وبها الكثير من وصفات التي يحضر بها زلابية بقرمشة رهيبة فيوجد زلابية أو لقمة قاضي بالكريمة وزلابية بالشوكولاته ولقمة القاضي المصرية بالعسل أو بالسكر البودرة، فيجب عمل عوامات أو زلابية بعجينة الأصلية وهي في الأصل أكلة من بلد الشام، وذاع صيتها في الكثير من الدول العربية، ويلفت الإنتباه بأن لقيمات القاضي لها لون ذهبي ولكن لايوجد لدى ربات بيوت معرفة على طريقة عمل كرات لقمة القاضي متساوية الشكل مثل التي تعد في محلات الحلواني ولنا حيلة ذكية سنتعرف عليها لجعل كرات زلابية متساوية الحجم. طريقة زلابية بالكاسترد بالمكونات الأصلية كوب ونصف الكوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. نصف كوب من حليب. عدد 2 كوب من دقيق. رشة ملح صغيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاسترد البودرة. كمية من الزيت القلي. كوب من القطر أو السيرب. لتزيين زلابية ذهبية ربع كوب فستق حلبي. ربع كوب لوز ناعم مجروش. خطوات تحضير زلابية بالكاسترد لقمة القاضي مصرية في وعاء بخلط الدقيق مع سكر وخميرة وبودرة الكاسترد ورشة ملح وتقلب مكونات معا جيدا.

يضاف عليهم حليب كامل دسم البودرة واللبن الحليب وتعجن تلك مكونات جيدا حتى يعطيكي عجينة طرية وناعمة ثم غطيها وتترك لمدة ساعة حتى تختمر.

توضع العجينة في قنينة ويصنع فتحه في غطاء الزجاجة البلاستيك، وانزل بكور من عجينة في زيت غزير ساخن جدا وتقص العجينة بالمقص حتى ينزل كرات زلابية بالزيت.

ثم تقلب كرات زلابية في زيت على جانبين وتصفى من الزيت تماما، ثم تغمس في السيرب أو القطر لمدة دقيقتين.

تخرج كرات زلابية من العسل وتصفى منه تماما، ويرش عليها اللوز الناعم أو مكسرات الناعمة وتقدم وهي باردة بطعم رائع. طريقة زلابية ذهبية الهندية كرات حلى هندي كوب كبير من دقيق.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

كوب ماء فاتر.

كوب من القطر للتسقية.

ربع ملعقة صغيرة ملون طعام او زعفران طريقة زلابية بالكاسترد بالمكونات الأصليةخطوات تحضير زلابية بالكاسترد لقمة القاضي مصريةطريقة زلابية ذهبية الهندية كرات حلى هندي الوسوم

طريقة زلابية بالكاسترد المقرمشة كرات حلويات الجاهزة لعشاق حلى شرقي بكل أصنافه، فهي سهلة جدا في صنعها وبها الكثير من وصفات التي يحضر بها زلابية بقرمشة رهيبة فيوجد زلابية أو لقمة قاضي بالكريمة وزلابية بالشوكولاته ولقمة القاضي المصرية بالعسل أو بالسكر البودرة، فيجب عمل عوامات أو زلابية بعجينة الأصلية وهي في الأصل أكلة من بلد الشام، وذاع صيتها في الكثير من الدول العربية، ويلفت الإنتباه بأن لقيمات القاضي لها لون ذهبي ولكن لايوجد لدى ربات بيوت معرفة على طريقة عمل كرات لقمة القاضي متساوية الشكل مثل التي تعد في محلات الحلواني ولنا حيلة ذكية سنتعرف عليها لجعل كرات زلابية متساوية الحجم. طريقة زلابية بالكاسترد بالمكونات الأصلية كوب ونصف الكوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. نصف كوب من حليب. عدد 2 كوب من دقيق. رشة ملح صغيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاسترد البودرة. كمية من الزيت القلي. كوب من القطر أو السيرب. لتزيين زلابية ذهبية ربع كوب فستق حلبي. ربع كوب لوز ناعم مجروش. خطوات تحضير زلابية بالكاسترد لقمة القاضي مصرية في وعاء بخلط الدقيق مع سكر وخميرة وبودرة الكاسترد ورشة ملح وتقلب مكونات معا جيدا.

يضاف عليهم حليب كامل دسم البودرة واللبن الحليب وتعجن تلك مكونات جيدا حتى يعطيكي عجينة طرية وناعمة ثم غطيها وتترك لمدة ساعة حتى تختمر.

توضع العجينة في قنينة ويصنع فتحه في غطاء الزجاجة البلاستيك، وانزل بكور من عجينة في زيت غزير ساخن جدا وتقص العجينة بالمقص حتى ينزل كرات زلابية بالزيت.

ثم تقلب كرات زلابية في زيت على جانبين وتصفى من الزيت تماما، ثم تغمس في السيرب أو القطر لمدة دقيقتين.

تخرج كرات زلابية من العسل وتصفى منه تماما، ويرش عليها اللوز الناعم أو مكسرات الناعمة وتقدم وهي باردة بطعم رائع. طريقة زلابية ذهبية الهندية كرات حلى هندي كوب كبير من دقيق.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

كوب ماء فاتر.

كوب من القطر للتسقية.

ربع ملعقة صغيرة ملون طعام او زعفران طريقة زلابية بالكاسترد بالمكونات الأصليةخطوات تحضير زلابية بالكاسترد لقمة القاضي مصريةطريقة زلابية ذهبية الهندية كرات حلى هندي

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