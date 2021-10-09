طريقة عمل فطائر الغيمة طرية وهش وتذوب في الفم أحلي من الجاهزة

فطائر الغيمة ، من أشهر أنواع الفطائر الهشة لأنها تذوب بالفم، وسميت بهذا الاسم لأنها طرية وخفيفة للغاية وتشبه الغيمة تماماً، وتقدم دائما في المناسبات والأعياد، ويطلق عليها البريوش، وهى وجبة رائعة حضري في منزلك بكل سهولة لأطفالك بدل من شراء الفطائر الجاهزة التي لا تضمني نظافتها وجودتها، كما تحتوي على قيمة غذائية عالية التي تساعد على حرق الدهون، تستخدم عجين الغيمة في العديد من الفطائر بأنواعها ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة، ويمكن إضافة بعض النكهات التي تجعل طعمها للذيذ ورائحتها طيبة، وهى من الوجبات الخفيفة التي تقدم دائما على وجبة العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الغيمة الهش الطرية بكل سهولة وبدون تكلفة مثل المخابز. مكونات فطائر الغيمة الطرية مكونات فطائر الغيمة الطرية سوف نعرض لكم بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هشىة وخفيفة لأطفالك بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. 2 صفار بيض. ملعقة من الفانيليا. ربع ملعقة من القرفة. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. نصف كوب من السكر. مكونات الحشو كوب من الجبنة الكريمي.

علبة من القشطة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

طبق صغير من المربي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الغيمة الهشة الطرية مثل الجاهزة بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به جميع مكونات العجين مع بعضها ونقلبهم جيداً. ثم نعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويختمر. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين على شكل كرات صغيرة العجم ونتركها حتى ترتاح لمدة 10 دقائق. في وعاء أخر نضع الجبنة الكريمي، والقشطة، والسكر البودرة، والفانيليا، والبيضة ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي هش. ثم نضع الخليط في قمع الحلواني ونتركه جانباً، ثم نحضر صاج كبيرة وندهنه بالزبدة ونرص عليه قطع العجين السابقة، ثم نبططها بواسطة اليد. نقوم بعمل خفرة متوسطة في منتصف العجين ، ثم نضع فيها الكريمة المخفوقة، نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من تزين الفطائر كلها. ثم نضع على الفطائر القليل من المربي، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونراقبها جيداً حتى لا تحترق. بعد أن تنضج تماماً نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح فطائر الغيمة بالمنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح الفطائر بالمنزل كي تصبح هشة وخفيفة وهى كما يلي:- يفضل ترك العجين يختمر لوقت كافي.

يجب أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة.

تسخين الفرن من الأمور الضرورية.

ترك العجين يرتاح بعد تقطيعه.

يفضل على حفرة صغيرة بواسطة كأس حتى تصبح متساوية.

وضع ملعقة صغيرة من النشا يجعل قوام العجين هش.

ترك الفطائر تبرد قليل قبل تقديمها. الوسوم

فطائر الغيمة ، من أشهر أنواع الفطائر الهشة لأنها تذوب بالفم، وسميت بهذا الاسم لأنها طرية وخفيفة للغاية وتشبه الغيمة تماماً، وتقدم دائما في المناسبات والأعياد، ويطلق عليها البريوش، وهى وجبة رائعة حضري في منزلك بكل سهولة لأطفالك بدل من شراء الفطائر الجاهزة التي لا تضمني نظافتها وجودتها، كما تحتوي على قيمة غذائية عالية التي تساعد على حرق الدهون، تستخدم عجين الغيمة في العديد من الفطائر بأنواعها ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة، ويمكن إضافة بعض النكهات التي تجعل طعمها للذيذ ورائحتها طيبة، وهى من الوجبات الخفيفة التي تقدم دائما على وجبة العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الغيمة الهش الطرية بكل سهولة وبدون تكلفة مثل المخابز. مكونات فطائر الغيمة الطرية مكونات فطائر الغيمة الطرية سوف نعرض لكم بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هشىة وخفيفة لأطفالك بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. 2 صفار بيض. ملعقة من الفانيليا. ربع ملعقة من القرفة. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. نصف كوب من السكر. مكونات الحشو كوب من الجبنة الكريمي.

علبة من القشطة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

طبق صغير من المربي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الغيمة الهشة الطرية مثل الجاهزة بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به جميع مكونات العجين مع بعضها ونقلبهم جيداً. ثم نعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويختمر. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين على شكل كرات صغيرة العجم ونتركها حتى ترتاح لمدة 10 دقائق. في وعاء أخر نضع الجبنة الكريمي، والقشطة، والسكر البودرة، والفانيليا، والبيضة ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي هش. ثم نضع الخليط في قمع الحلواني ونتركه جانباً، ثم نحضر صاج كبيرة وندهنه بالزبدة ونرص عليه قطع العجين السابقة، ثم نبططها بواسطة اليد. نقوم بعمل خفرة متوسطة في منتصف العجين ، ثم نضع فيها الكريمة المخفوقة، نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من تزين الفطائر كلها. ثم نضع على الفطائر القليل من المربي، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونراقبها جيداً حتى لا تحترق. بعد أن تنضج تماماً نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح فطائر الغيمة بالمنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح الفطائر بالمنزل كي تصبح هشة وخفيفة وهى كما يلي:- يفضل ترك العجين يختمر لوقت كافي.

يجب أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة.

تسخين الفرن من الأمور الضرورية.

ترك العجين يرتاح بعد تقطيعه.

يفضل على حفرة صغيرة بواسطة كأس حتى تصبح متساوية.

وضع ملعقة صغيرة من النشا يجعل قوام العجين هش.

ترك الفطائر تبرد قليل قبل تقديمها.

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