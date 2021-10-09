طريقة عمل سويسرول اللوتس بطعم لذيذ وطريقة بسيطة

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يعد سويسرول اللوتس من أنواع الكيك الهش الجميل المحشو بالكريمة، وهو عبارة عن كيك هش جداً يلف على شكل رول ويتم حشوه بحشوات مختلفة مثل زبدة اللوتس أو الشوكولاتة أو المربي حسب النوع الذي نفضله، ويعرف أيضاً بالكيك الملفوف، يمتاز بطعم رائع وهو من الحلويات المحببة للأطفال، يمكن تقديمه في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، فهو يمتاز بشكل جميل ومختلف عن الكيك العادي، ويعد الكيك من الحلويات المغذية والمفيدة لاحتوائها على البيض، وهناك العديد من أنواع الكيك منها كيك البرتقال والكيكة الإسفنجية والكيكة العادية وغيرها الكثير من الأنواع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل سويسرول اللوتس بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل سويسرول اللوتس
يحضر كيك السويسرول من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 3/4 كوب دقيق.
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 3/4 كوب من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
الحشو
- كوب كريمة خفق حلويات.
- نصف كوب كريم شانتي خام.
- كوب حليب مثلج.
- نصف كوب سكر بودر.
- نصف كوب من زبدة اللوتس.
يتم تحضير سويسرول اللوتس بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء كبير متسع ونضع به أربع بيضات ثم نضيف إليه الفانيليا، ثم نخلط المكونات بالمضرب الكهربائي.
- ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في خفق المكونات، حتي يذوب السكر تماماً.
- يضاف رشة الملح ونضع ملعقة الزيت، ونخلط المكونات مرة أخرى حتي تتجانس المكونات.
- ثم يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة ونخلط المكونات جيداً علي سرعة بطيئة حتي تتجانس تماماً ويختفي الدقيق.
- ثم نحضر صينية مستطيلة مقاس 30 ×40 ونبطنها بورقة الزبدة، ثم نصب فوقها الخليط الذي تم تجهيزه ونوزعه بحجم الصينية.
طريقة التسوية
تتم طريقة التسوية باتباع الخطوات الآتية:ـ
- نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 170درجة مئوية.
- ثم يترك داخل الفرن لكي ينضج ويأخذ اللون الذهبي يأخذ حوالي من 10 إلي 12 دقيقة.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه يهدئ قليلاً، ثم يلف بورقة الزبدة على شكل رول ويترك لكي يبرد.
- نقوم بتحضير الحشوة وذلك بخلط الكريم شانتيه مع السكر البودرة في وعاء متسع، ثم نضيف إليه الحليب المثلج ثم نخفق المكونات جيد لمدة أربع أو 6 دقائق.
- ثم نضيف كريمة الخفق ونستمر في خلط المكونات بشكل جيد، ثم نقسم الخليط إلي قسمين القسم الأول يوضع في كيس حلواني.
- ثم نضيف إلي الجزء الثاني زبدة اللوتس ونخلطها جيد حتي تمتزج مع خليط الكريمة ويتم وضعه في كيس حلواني آخر.
- نقوم بفرد كيكة السويسرول ونوزع عليها خليط الكريمة بالتبادل ثم نقوم بلفها على شكل رول، يزين من الخارج بطبقة من الكريمة ويرش ببسكوت اللوتس المطحون.
- يوضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتي يبرد تماماً ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
يعد سويسرول اللوتس من أنواع الكيك الهش الجميل المحشو بالكريمة، وهو عبارة عن كيك هش جداً يلف على شكل رول ويتم حشوه بحشوات مختلفة مثل زبدة اللوتس أو الشوكولاتة أو المربي حسب النوع الذي نفضله، ويعرف أيضاً بالكيك الملفوف، يمتاز بطعم رائع وهو من الحلويات المحببة للأطفال، يمكن تقديمه في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، فهو يمتاز بشكل جميل ومختلف عن الكيك العادي، ويعد الكيك من الحلويات المغذية والمفيدة لاحتوائها على البيض، وهناك العديد من أنواع الكيك منها كيك البرتقال والكيكة الإسفنجية والكيكة العادية وغيرها الكثير من الأنواع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل سويسرول اللوتس بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل سويسرول اللوتس
يحضر كيك السويسرول من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 3/4 كوب دقيق.
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 3/4 كوب من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
الحشو
- كوب كريمة خفق حلويات.
- نصف كوب كريم شانتي خام.
- كوب حليب مثلج.
- نصف كوب سكر بودر.
- نصف كوب من زبدة اللوتس.
يتم تحضير سويسرول اللوتس بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء كبير متسع ونضع به أربع بيضات ثم نضيف إليه الفانيليا، ثم نخلط المكونات بالمضرب الكهربائي.
- ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في خفق المكونات، حتي يذوب السكر تماماً.
- يضاف رشة الملح ونضع ملعقة الزيت، ونخلط المكونات مرة أخرى حتي تتجانس المكونات.
- ثم يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة ونخلط المكونات جيداً علي سرعة بطيئة حتي تتجانس تماماً ويختفي الدقيق.
- ثم نحضر صينية مستطيلة مقاس 30 ×40 ونبطنها بورقة الزبدة، ثم نصب فوقها الخليط الذي تم تجهيزه ونوزعه بحجم الصينية.
طريقة التسوية
تتم طريقة التسوية باتباع الخطوات الآتية:ـ
- نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 170درجة مئوية.
- ثم يترك داخل الفرن لكي ينضج ويأخذ اللون الذهبي يأخذ حوالي من 10 إلي 12 دقيقة.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه يهدئ قليلاً، ثم يلف بورقة الزبدة على شكل رول ويترك لكي يبرد.
- نقوم بتحضير الحشوة وذلك بخلط الكريم شانتيه مع السكر البودرة في وعاء متسع، ثم نضيف إليه الحليب المثلج ثم نخفق المكونات جيد لمدة أربع أو 6 دقائق.
- ثم نضيف كريمة الخفق ونستمر في خلط المكونات بشكل جيد، ثم نقسم الخليط إلي قسمين القسم الأول يوضع في كيس حلواني.
- ثم نضيف إلي الجزء الثاني زبدة اللوتس ونخلطها جيد حتي تمتزج مع خليط الكريمة ويتم وضعه في كيس حلواني آخر.
- نقوم بفرد كيكة السويسرول ونوزع عليها خليط الكريمة بالتبادل ثم نقوم بلفها على شكل رول، يزين من الخارج بطبقة من الكريمة ويرش ببسكوت اللوتس المطحون.
- يوضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتي يبرد تماماً ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.
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