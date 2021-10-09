طريقة عمل سويسرول اللوتس بطعم لذيذ وطريقة بسيطة

يعد سويسرول اللوتس من أنواع الكيك الهش الجميل المحشو بالكريمة، وهو عبارة عن كيك هش جداً يلف على شكل رول ويتم حشوه بحشوات مختلفة مثل زبدة اللوتس أو الشوكولاتة أو المربي حسب النوع الذي نفضله، ويعرف أيضاً بالكيك الملفوف، يمتاز بطعم رائع وهو من الحلويات المحببة للأطفال، يمكن تقديمه في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، فهو يمتاز بشكل جميل ومختلف عن الكيك العادي، ويعد الكيك من الحلويات المغذية والمفيدة لاحتوائها على البيض، وهناك العديد من أنواع الكيك منها كيك البرتقال والكيكة الإسفنجية والكيكة العادية وغيرها الكثير من الأنواع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل سويسرول اللوتس بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل سويسرول اللوتس

يحضر كيك السويسرول من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

3/4 كوب دقيق.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3/4 كوب من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الحشو

كوب كريمة خفق حلويات.

نصف كوب كريم شانتي خام.

كوب حليب مثلج.

نصف كوب سكر بودر.

نصف كوب من زبدة اللوتس.

طريقة التحضير

يتم تحضير سويسرول اللوتس بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء كبير متسع ونضع به أربع بيضات ثم نضيف إليه الفانيليا، ثم نخلط المكونات بالمضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في خفق المكونات، حتي يذوب السكر تماماً. يضاف رشة الملح ونضع ملعقة الزيت، ونخلط المكونات مرة أخرى حتي تتجانس المكونات. ثم يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة ونخلط المكونات جيداً علي سرعة بطيئة حتي تتجانس تماماً ويختفي الدقيق. ثم نحضر صينية مستطيلة مقاس 30 ×40 ونبطنها بورقة الزبدة، ثم نصب فوقها الخليط الذي تم تجهيزه ونوزعه بحجم الصينية.

طريقة التسوية

تتم طريقة التسوية باتباع الخطوات الآتية:ـ